royal enfield 350cc bike bullet classic hunter motorcycle is now available on flipkart रॉयल एनफील्ड की फ्लिपकार्ट पर एंट्री, अब घर बैठे खरीद सकेंगे बुलेट, क्लासिक, हंटर; जानिए पूरी डिटेल्स, Bikes Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़बाइकroyal enfield 350cc bike bullet classic hunter motorcycle is now available on flipkart

रॉयल एनफील्ड की फ्लिपकार्ट पर एंट्री, अब घर बैठे खरीद सकेंगे बुलेट, क्लासिक, हंटर; जानिए पूरी डिटेल्स

रॉयल एनफील्ड ने अपने ग्राहकों के लिए फेस्टिव सीजन से पहले गुड न्यूज दी है। दरअसल, अब 22 सितंबर, 2025 से बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई के ग्राहक 350cc बाइकें सीधे फ्लिपकार्ट (Flipkart) से घर बैठे खरीद सकते हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 03:56 PM
share Share
Follow Us on
रॉयल एनफील्ड की फ्लिपकार्ट पर एंट्री, अब घर बैठे खरीद सकेंगे बुलेट, क्लासिक, हंटर; जानिए पूरी डिटेल्स

देसी टू-व्हीलर कंपनी रॉयल एनफील्ड ने अपने ग्राहकों के लिए फेस्टिव सीजन से पहले गुड न्यूज दी है। दरअसल, अब 22 सितंबर, 2025 से बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई के ग्राहक अपनी पसंदीदा 350cc बाइकें सीधे फ्लिपकार्ट (Flipkart) से घर बैठे खरीद सकते हैं। इनमें बुलेट 350, क्लासिक 350, हंटर 350, गोअन क्लासिक 350 और नई मेटियोर 350 शामिल हैं। डिलीवरी और आफ्टर-सेल्स सर्विस कंपनी के ऑथोराइज्ड डीलरों के जरिए मैनेज की जाएगी

क्या कहती है कंपनी

इस ऑनलाइन खरीद में फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस भी मिलेंगे और पूरे GST लाभ का फायदा ग्राहकों को सीधे मिलेगा। डिलीवरी और आफ्टर-सेल्स सर्विस कंपनी के ऑथोराइज्ड डीलरों के जरिए मैनेज की जाएगी जिससे ग्राहकों को पूरी तरह पर्सनल और भरोसेमंद अनुभव मिलेगा। रॉयल एनफील्ड के एमडी और सीईओ बी. गोवेंद्रन ने कहा कि, “यह पहल डिजिटल-फर्स्ट ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की गई है। इससे बाइक खरीदना और भी आसान हो जाएगा।”

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Royal Enfield Bullet 650

Royal Enfield Bullet 650

₹ 3 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

₹ 1.74 - 2.18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield classic 350 bobber

Royal Enfield classic 350 bobber

₹ 2 - 2.1 लाख

मुझे सूचित करें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.93 - 2.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 650

Royal Enfield Classic 650

₹ 3.37 - 3.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Goan Classic 350

Royal Enfield Goan Classic 350

₹ 2.35 - 2.38 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

अब ग्राहकों तक पहुंच होगी आसान

रॉयल एनफील्ड की शुरुआत 1901 में हुई थी और 1955 से चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग जारी है। कंपनी की लाइनअप में क्लासिक 650, इंटरसेप्टर 650, हिमालयन 450, स्क्रैम 440 और बुलेट 350 जैसी आइकॉनिक बाइकें शामिल हैं। बता दें कि भारत में कंपनी के 2000 से ज्यादा स्टोर्स हैं और दुनिया भर में 850 से ज्यादा स्टोर्स हैं। अब फ्लिपकार्ट के जरिए यह ब्रांड सीधे ग्राहकों के घर तक पहुंचकर डिजिटल खरीदारी का नया अनुभव दे रहा है।

(फोटो क्रेडिट-google gemini)

Royal Enfield Royal Enfield Hunter 350 Auto News Hindi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।