रॉयल एनफील्ड की फ्लिपकार्ट पर एंट्री, अब घर बैठे खरीद सकेंगे बुलेट, क्लासिक, हंटर; जानिए पूरी डिटेल्स

Fri, 19 Sep 2025 03:56 PM

देसी टू-व्हीलर कंपनी रॉयल एनफील्ड ने अपने ग्राहकों के लिए फेस्टिव सीजन से पहले गुड न्यूज दी है। दरअसल, अब 22 सितंबर, 2025 से बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई के ग्राहक अपनी पसंदीदा 350cc बाइकें सीधे फ्लिपकार्ट (Flipkart) से घर बैठे खरीद सकते हैं। इनमें बुलेट 350, क्लासिक 350, हंटर 350, गोअन क्लासिक 350 और नई मेटियोर 350 शामिल हैं। डिलीवरी और आफ्टर-सेल्स सर्विस कंपनी के ऑथोराइज्ड डीलरों के जरिए मैनेज की जाएगी

क्या कहती है कंपनी इस ऑनलाइन खरीद में फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस भी मिलेंगे और पूरे GST लाभ का फायदा ग्राहकों को सीधे मिलेगा। डिलीवरी और आफ्टर-सेल्स सर्विस कंपनी के ऑथोराइज्ड डीलरों के जरिए मैनेज की जाएगी जिससे ग्राहकों को पूरी तरह पर्सनल और भरोसेमंद अनुभव मिलेगा। रॉयल एनफील्ड के एमडी और सीईओ बी. गोवेंद्रन ने कहा कि, “यह पहल डिजिटल-फर्स्ट ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की गई है। इससे बाइक खरीदना और भी आसान हो जाएगा।”

अब ग्राहकों तक पहुंच होगी आसान रॉयल एनफील्ड की शुरुआत 1901 में हुई थी और 1955 से चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग जारी है। कंपनी की लाइनअप में क्लासिक 650, इंटरसेप्टर 650, हिमालयन 450, स्क्रैम 440 और बुलेट 350 जैसी आइकॉनिक बाइकें शामिल हैं। बता दें कि भारत में कंपनी के 2000 से ज्यादा स्टोर्स हैं और दुनिया भर में 850 से ज्यादा स्टोर्स हैं। अब फ्लिपकार्ट के जरिए यह ब्रांड सीधे ग्राहकों के घर तक पहुंचकर डिजिटल खरीदारी का नया अनुभव दे रहा है।