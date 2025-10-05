अब नहीं देना पड़ेगा डबल टोल! सरकार ने नॉन-FASTag यूजर्स को दी बड़ी राहत

सरकार ने नॉन-FASTag यूजर्स को बड़ी राहत दी है। जी हां, क्योंकि अब अगर आप UPI से भुगतान करते हैं, तो आपको सिर्फ 1.25 गुना टोल चार्ज देना होगा, पहले की तरह डबल नहीं लगेगा। ये नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से लागू होगी।

अगर आप अब तक FASTag नहीं लगवाए हैं, तो आपके लिए सरकार की नई घोषणा एक बड़ी राहत की खबर है। जी हां, क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने टोल पर गैर-FASTag यूजर्स से वसूले जाने वाले पेनल्टी चार्ज को घटा दिया है। अब अगर आप UPI से भुगतान करते हैं, तो आपको सिर्फ 1.25 गुना टोल चार्ज देना होगा, पहले की तरह डबल नहीं लगेगा। ये नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से लागू होगी।

अब टोल का नया फॉर्मूला अगर किसी टोल प्लाज़ा पर सामान्य FASTag चार्ज ₹100 है, तो पहले गैर-FASTag वाहन को ₹200 (2x) देना पड़ता था। अब अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं, तो सिर्फ ₹125 (1.25x) देना होगा। इस कदम से उन ड्राइवर्स को राहत मिलेगी जो तकनीकी कारणों या अस्थायी वजहों से FASTag का उपयोग नहीं कर पा रहे थे।

नकद देने वालों पर अब भी सख्ती ध्यान देने वाली बात यह है कि कैश से टोल देने वालों को अब भी डबल चार्ज (2x) देना होगा।सरकार का मकसद है कि टोल प्लाज़ा पर नकद लेन-देन कम हो और UPI जैसी डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिले।

सिस्टम फेल हुआ तो फ्री पास अगर किसी वाहन के पास वैध FASTag है, लेकिन टोल सिस्टम उसे पहचान नहीं पा रहा,तो वाहन को बिना भुगतान के टोल पार करने दिया जाएगा। यह नियम टोल ऑपरेटर्स की जवाबदेही तय करने के लिए लाया गया है।

देश में FASTag का असर भारत में FASTag अपनाने की दर अब 98% पहुंच गई है। 2022 में टोल पर औसत वेट टाइम घटकर 47 सेकंड रह गया। इससे कैश लीकेज में कमी और राजस्व पारदर्शिता में बढ़ोतरी हुई है।