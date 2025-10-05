अब नहीं देना पड़ेगा डबल टोल! सरकार ने नॉन-FASTag यूजर्स को दी बड़ी राहत
सरकार ने नॉन-FASTag यूजर्स को बड़ी राहत दी है। जी हां, क्योंकि अब अगर आप UPI से भुगतान करते हैं, तो आपको सिर्फ 1.25 गुना टोल चार्ज देना होगा, पहले की तरह डबल नहीं लगेगा। ये नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से लागू होगी।
अगर आप अब तक FASTag नहीं लगवाए हैं, तो आपके लिए सरकार की नई घोषणा एक बड़ी राहत की खबर है। जी हां, क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने टोल पर गैर-FASTag यूजर्स से वसूले जाने वाले पेनल्टी चार्ज को घटा दिया है। अब अगर आप UPI से भुगतान करते हैं, तो आपको सिर्फ 1.25 गुना टोल चार्ज देना होगा, पहले की तरह डबल नहीं लगेगा। ये नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से लागू होगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
Tata Nexon
₹ 8 - 15.6 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.81 - 2.16 लाख
Honda SP 125
₹ 85,564 - 94,069
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.6 - 2.02 लाख
अब टोल का नया फॉर्मूला
अगर किसी टोल प्लाज़ा पर सामान्य FASTag चार्ज ₹100 है, तो पहले गैर-FASTag वाहन को ₹200 (2x) देना पड़ता था। अब अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं, तो सिर्फ ₹125 (1.25x) देना होगा। इस कदम से उन ड्राइवर्स को राहत मिलेगी जो तकनीकी कारणों या अस्थायी वजहों से FASTag का उपयोग नहीं कर पा रहे थे।
नकद देने वालों पर अब भी सख्ती
ध्यान देने वाली बात यह है कि कैश से टोल देने वालों को अब भी डबल चार्ज (2x) देना होगा।सरकार का मकसद है कि टोल प्लाज़ा पर नकद लेन-देन कम हो और UPI जैसी डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिले।
सिस्टम फेल हुआ तो फ्री पास
अगर किसी वाहन के पास वैध FASTag है, लेकिन टोल सिस्टम उसे पहचान नहीं पा रहा,तो वाहन को बिना भुगतान के टोल पार करने दिया जाएगा। यह नियम टोल ऑपरेटर्स की जवाबदेही तय करने के लिए लाया गया है।
देश में FASTag का असर
भारत में FASTag अपनाने की दर अब 98% पहुंच गई है। 2022 में टोल पर औसत वेट टाइम घटकर 47 सेकंड रह गया। इससे कैश लीकेज में कमी और राजस्व पारदर्शिता में बढ़ोतरी हुई है।
FASTag Annual Pass भी हुआ पॉपुलर
सरकार ने इस साल FASTag Annual Pass भी शुरू किया है, जिसकी कीमत 3,000 प्रति वर्ष है। इससे 200 ट्रिप्स (नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे पर) लगाया जा सकता है। अब आप डैमेज्ड FASTag को नए टैग में पोर्ट भी कर सकते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।