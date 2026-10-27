Land Rover Defender फैन्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 34 लाख रुपये तक कम हुई कीमत

लैंड रोवर डिफेंडर की कीमतों में भारी कटौती हुई है। कंपनी ने डिफेंडर की लोकल असेंबली शुरू कर दी है। इससे इसकी कीमतें 34 लाख रुपये तक कम हो गई हैं। साथ ही 17 लाख रुपये तक की कीमत वाले फीचर्स भी अब स्टैंडर्ड हो गए हैं।

लैंड रोवर डिफेंडर (Land Rover Defender) खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। JLR ने पुणे प्लांट में Defender 110 की लोकल असेंबली शुरू कर दी है। इससे एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत 34 लाख रुपये तक कम हुई है। खास बात यह है कि कीमत घटने के साथ कुछ वेरिएंट में पहले मिलने वाले ऑप्शनल फीचर्स भी अब स्टैंडर्ड हो गए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

अब इतनी हुई डिफेंडर 110 की कीमत लोकल असेंबली के बाद डिफेंडर 110 के X-Dynamic HSE वेरिएंट के 3.0-लीटर पेट्रोल और डीजल मॉडल की कीमत 1.18 करोड़ रुपये हो गई है। पहले इनकी कीमत 1.52 करोड़ रुपये थी। इस तरह दोनों मॉडल 34 लाख रुपये सस्ते हो गए हैं। वहीं, 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन वाले Defender 110 X-Dynamic HSE की कीमत अब 99 लाख रुपये है, जो पहले 1.13 करोड़ रुपये थी। यानी इसकी कीमत में 14 लाख रुपये की कटौती हुई है। ये सभी कीमतें दिल्ली की एक्स-शोरूम कीमतें हैं। कंपनी के मुताबिक, एसयूवी की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की जा सकती है। डिलीवरी 15 नवंबर से शुरू होगी। डिफेंडर 90, डिफेंडर 110 के दूसरे इंपोर्टेड वर्जन और डिफेंडर 110 ऑक्टा को पहले की तरह पूरी तरह इंपोर्ट करके सेल किया जाएगा।

2.0-लीटर पेट्रोल मॉडल में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स भारत में असेंबल होने वाले डिफेंडर 110 X-Dynamic HSE के 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल मॉडल में अब 6.5 लाख रुपये तक की कीमत वाले फीचर्स स्टैंडर्ड मिलेंगे। पहले ये फीचर्स पूरी तरह इंपोर्ट किए जाने वाले मॉडल में ऑप्शनल थे। इनमें अडैप्टिव ऑफ-रोड क्रूज कंट्रोल, अडैप्टिव डाइनैमिक्स के साथ एयर सस्पेंशन, इंटीरियर रियर-व्यू मिरर, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एयर प्यूरिफायर शामिल हैं। इसके अलावा हेडलैंप वॉशर, स्पेयर व्हील लॉक, बॉडी-कलर स्पेयर व्हील कवर, मैन्युअल थर्ड-रो सीट्स, फ्रंट सेंटर कंसोल में रेफ्रिजरेटर और हीटिंग, कूलिंग के साथ मेमोरी फंक्शन वाली 14-वे इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स भी स्टैंडर्ड मिलेंगी।

17 लाख रुपये तक की कीमत वाले फीचर्स अब स्टैंडर्ड डिफेंडर 110 के 3.0-लीटर पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में 17 लाख रुपये तक की कीमत वाले फीचर्स अब स्टैंडर्ड दिए जा रहे हैं। इनमें 20-इंच अलॉय व्हील, इल्यूमिनेटेड मेटल ट्रेडप्लेट, टॉर्क वेक्टरिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक ऐक्टिव डिफरेंशियल, सेकेंड रो की सीट्स को आगे-पीछे करने और झुकाने की सुविधा और हीटेड थर्ड-रो सीट्स शामिल हैं। इन मॉडल्स में सुएड हेडलाइनर, रियर कूलिंग के साथ 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मेरिडियन सराउंड साउंड सिस्टम और हेड-अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी स्टैंडर्ड मिलेंगे।