दिवाली पर खरीदें बड़े बूट स्पेस वाली ये धांसू कारें, कीमत 20 लाख रुपये से कम, लिस्ट में EV भी

दिवाली पर नई कार खरीदने की सोच रहे हैं और बड़ा बूट स्पेस आपकी चेक लिस्ट में है, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन कारों की कीमत 20 लाख रुपये से कम है। आइए जानते हैं इन कारों के बारे में।

दिवाली का त्योहार नजदीक है और इस मौके पर कई लोग नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी इस दिवाली नई कार लेने का प्लान बना रहे हैं, फैमिली ट्रिप के लिए बड़े बूट स्पेस वाली कार तलाश रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी हेल्प करने वाले हैं। यहां हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद कुछ बेस्ट बूट स्पेस वाली कारों के बारे में बचा रहे हैं। इनकी कीमत 20 लाख रुपये से कम है।

1. टाटा सिएरा टाटा सिएरा में 622 लीटर का बूट मिलता है, जो परिवार के साथ लंबे सफर और छुट्टियों पर जाने के लिए काफी प्रैक्टिकल है। इसका बूट चौड़ा और लगभग फ्लैट है, जिससे सूटकेस और दूसरे सामान को आसानी से रखा जा सकता है। हालांकि, सामान रखने के लिए बूट का लोडिंग लिप थोड़ा ऊंचा है। ज्यादा जगह चाहिए, तो पीछे की सीट्स फोल्ड की जा सकती हैं और पार्सल शेल्फ हटाई जा सकती है। इसके ऊंचे वेरिएंट में इलेक्ट्रिक टेलगेट का ऑप्शन भी मिलता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख से शुरू होती है। 20 लाख रुपये के बजट में आपको इसके शुरुआती वेरिएंट के कई ऑप्शन मिल जाएंगे।

2. एमजी विंडसर EV इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए एमजी विंडसर EV एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें 604 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो 20 लाख रुपये से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों में सबसे ज्यादा क्लेम किया जाता है। हालांकि, सबवूफर वाले ऊंचे वेरिएंट में बूट स्पेस घटकर 579 लीटर रह जाता है। इसका बूट फ्लोर फ्लैट है और इसके नीचे भी सामान रखने की जगह मिलती है। जरूरत पड़ने पर पीछे की सीटें फोल्ड करके एक्स्ट्रा जगह बनाई जा सकती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 14.84 लाख से 19.14 लाख रुपये तक है।

3. होंडा सिटी सेडान पसंद करने वालों के लिए होंडा सिटी एक तगड़ा ऑप्शन है। इसमें 506 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसका बूट चौड़ा है और फ्लैट फ्लोर होने के कारण छोटे-बड़े लगेज सही से से रखे जा सकते हैं। हालांकि, सेडान होने के कारण सामान रखने के लिए बूट का साइड थोड़ा ऊंचा है। बूट के नीचे स्पेयर व्हील और टूल किट रखने की जगह भी मिलती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.99 लाख से 21.43 लाख रुपये तक है और इसलिए 20 लाख रुपये के बजट में इसके शुरुआती वेरिएंट खरीदे जा सकते हैं।

4. होंडा एलिवेट होंडा एलिवेट में 458 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो फैमिली ट्रिप के लिए अच्छा कहा जा सकता है। इसका बूट डीप और वाइड है। फ्लैट फ्लोर सामान रखने में मदद करता है। हालांकि, व्हील आर्च की वजह से कुछ जगह कम हो जाती है। ज्यादा सामान ले जाना हो, तो पार्सल शेल्फ हटाकर और पीछे की सीट्स फोल्ड करके एक्स्ट्रा जगह बनाई जा सकती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.80 लाख से 18.50 लाख रुपये तक है।