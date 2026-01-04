Hindustan Hindi News
₹36 में सफर! क्या सच में ओला-उबर को पछाड़ देगी भारत टैक्सी? सामने आया चौंकाने वाला रिजल्ट, देखें रियलिटी चेक

संक्षेप:

हमने नोएडा सेक्टर 18 से सेक्टर 12 की एक छोटी दूरी (करीब 3–4 किमी.) के लिए तीनों ऐप्स (ओला, उबर, भारत टैक्सी) पर किराया चेक किया और नतीजे काफी दिलचस्प रहे। आइए जानते हैं कि भारत टैक्सी (Bharat Taxi), ओला-ऊबर (Ola-Uber) में कौन ज्यादा सस्ता विकल्प रहा?

Jan 04, 2026 01:12 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑनलाइन कैब बुकिंग आज हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है। Ola और Uber के साथ अब नई भारत टैक्सी (Bharat Taxi) भी बाजार में आ चुकी है। भारत टैक्सी को दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसको दुनिया के सबसे बड़े ड्राइवर-ओन्ड नेटवर्क के रूप में पेश किया गया है। दिल्ली और गुजरात में कार, ऑटो और बाइक तीनों कैटेगरी मिलाकर 56,000 से अधिक ड्राइवर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो चुके हैं। वैसे तो हर प्लेटफॉर्म खुद को सस्ता और बेहतर बताता है, लेकिन असल में किसका किराया कम है, ये जानना थोड़ा मुश्किल है? इसीलिए, हमने नोएडा सेक्टर 18 से सेक्टर 12 की एक छोटी दूरी (करीब 3–4 किमी.) के लिए तीनों ऐप्स पर किराया चेक किया और नतीजे काफी दिलचस्प रहे। आइए जानते हैं कि क्या भारत टैक्सी (Bharat Taxi) वाकई ओला-ऊबर (Ola-Uber) से सस्ती है?

ओला vs ऊबर vs भारत टैक्सी: रियलिटी चेक कैसे किया?

हमने नोएडा सेक्टर-18 से सेक्टर-12 की एक छोटी दूरी (करीब 3–4 किमी.) के लिए तीनों ऐप्स (ओला vs ऊबर vs भारत टैक्सी) पर किराया चेक किया। नतीजे काफी दिलचस्प रहे।

Bharat Taxi

भारत टैक्सी का किराया

मिनी नॉन-AC: 107

मिनी AC- 110

ऑटो- 76

बाइक टैक्सी- 36

XL कैब- 190

Bharat Taxi

भारत टैक्सी का किराया पहले से दिखता है और सर्ज प्राइसिंग का असर कम दिखता है।

Uber का किराया

उबर गो- 134

ऑटो- 57

बाइक टैक्सी- 41

गो सेडान- 145

Bharat Taxi

उबर कैब बाइक में भारत टैक्सी से महंगी है और ऑटो कैब में उबर भारत टैक्सी से सस्ती पड़ रही थी।

Ola का किराया

मिनी नॉन AC- 111

मिनी-116

बुक एनी- 116-144

बाइक- 63

Bharat Taxi

ओला (Ola) इस रूट पर बाकी प्लेटफॉर्म्स से महंगा नजर आया। ओला (Ola) में किराया ज्यादा है, खासकर जब दूसरी ऐप्स सस्ते विकल्प दे रही हों।

नतीजा क्या निकला?

bharat taxi
इस रूट पर भारत टैक्सी (Bharat Taxi) भरोसेमंद और ट्रांसपेरेंट विकल्प के रूप में सामने आती है। ओला (Ola) और उबर (Uber) की तुलना में भारत टैक्सी (Bharat Taxi) का किराया थोड़ा कम या बराबर है, लेकिन अभी Ola सबसे महंगी साबित हुई। हालांकि, आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत टैक्सी (Bharat Taxi) वाकई Ola-Uber की बादशाहत को चुनौती दे पाती है या नहीं?

कैसे डाउनलोड करें मोबाइल ऐप?

भारत टैक्सी की बुकिंग भारत टैक्सी (Bharat Taxi) मोबाइल ऐप के जरिए की जा सकती है। इसका राइडर और ड्राइवर दोनों मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। अगर आपको कैब सर्विस के लिए राइड का लाभ उठाना है, तो राइडर ऐप (Rider App) डाउनलोड करें। वहीं, इस सेवा जुड़ने के इच्छुक ड्राइवरों को ड्राइबर ऐप (Driver App) डाउनलोड करना होगा।

नोट- आपके शहर, जगह और समय के अनुसार इन तीनों प्लेटफॉर्म के किराये अलग हो सकते हैं। ये किराया एक निश्चित समय अवधि का है। आपके बुकिंग के टाइमिंग में यह अलग हो सकता है। लाइव हिंदुस्तान इस खबर के माध्यम से किसी भी कैब सर्विस एग्रीगेटर को प्रमोट या क्रिटीसाइज नहीं करता है।

