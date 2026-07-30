इन 10 कारों पर आंखें बंद करके करें भरोसा, सभी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग से लैस; बच्चे भी पूरी तरह सेफ रहेंगे

भारत NCAP की क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग पाने वाली टाटा पंच EV फेसलिफ्ट नई कार बन गई है। इसने सेफ्टी स्कोर में अपनी पुरानी पंच EV को भी पीछे छोड़ दिया। चलिए हम आपको यहां टॉप-10 सेफ्टी स्कोर पाने वाली कारों के बारे में बताते हैं।

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भारत NCAP की क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग पाने वाली टाटा पंच EV फेसलिफ्ट नई कार बन गई है। इसने सेफ्टी स्कोर में अपनी पुरानी पंच EV को भी पीछे छोड़ दिया। टाटा पंच EV फेसलिफ्ट को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 31.46 स्कोर मिला। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 49 में से 45 स्कोर मिला। इस तरह इस कार ने 81 में से 76.46 स्कोर हासिल किया। पंच देश की BNCAP की टॉप-10 सेफ्टी रेटिंग वाली कारों में 7वें स्थान पर रही। चलिए हम आपको यहां टॉप-10 सेफ्टी स्कोर पाने वाली कारों के बारे में बताते हैं।

भारत NCAP की सबसे ज्यादा सेफ्टी स्कोर करने वाली टॉप-10 कार रैंक मॉडल AOP रेटिंग पॉइंट स्कोर (32) COP रेटिंग पॉइंट स्कोर (49) टोटल (81) 1 महिंद्रा XEV 9e 5 32 5 45 77 2 टाटा हैरियर EV 5 32 5 45 77 3 महिंद्रा BE 6 5 31.97 5 45 76.97 4 किआ सेल्टोस 5 31.7 5 45 76.7 5 मारुति विक्टोरिस 5 31.66 5 43 74.66 6 मारुति ई-विटारा 5 31.49 5 43 74.49 7 टाटा पंच EV 5 31.46 5 45 76.46 8 हुंडई वेन्यू 5 31.15 5 44.46 75.61 9 टाटा सिएरा 5 31.14 5 44.73 75.87 10 महिंद्रा थार रॉक्स 5 31.09 5 45 76.09

भारत NCAP की टॉप-10 कारों के सेफ्टी स्कोर की बात करें तो महिंद्रा XEV 9e को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और 32 में से 32 सेफ्टी स्कोर मिला। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 5 स्टार रेटिंग और 49 में से 45 सेफ्टी स्कोर मिला। इस तरह इस कार को सेफ्टी के लिए 81 में से कुल 77 पॉइंट मिले। टाटा हैरियर EV को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और 32 में से 32 सेफ्टी स्कोर मिला। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 5 स्टार रेटिंग और 49 में से 45 सेफ्टी स्कोर मिला। इस तरह इस कार को सेफ्टी के लिए 81 में से कुल 77 पॉइंट मिले।

महिंद्रा BE 6 को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और 32 में से 31.97 सेफ्टी स्कोर मिला। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 5 स्टार रेटिंग और 49 में से 45 सेफ्टी स्कोर मिला। इस तरह इस कार को सेफ्टी के लिए 81 में से कुल 76.97 पॉइंट मिले। किआ सेल्टोस को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और 32 में से 31.7 सेफ्टी स्कोर मिला। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 5 स्टार रेटिंग और 49 में से 45 सेफ्टी स्कोर मिला। इस तरह इस कार को सेफ्टी के लिए 81 में से कुल 76.7 पॉइंट मिले।

मारुति विक्टोरिस को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और 32 में से 31.66 सेफ्टी स्कोर मिला। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 5 स्टार रेटिंग और 49 में से 43 सेफ्टी स्कोर मिला। इस तरह इस कार को सेफ्टी के लिए 81 में से कुल 74.66 पॉइंट मिले। मारुति ई-विटारा को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और 32 में से 31.49 सेफ्टी स्कोर मिला। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 5 स्टार रेटिंग और 49 में से 43 सेफ्टी स्कोर मिला। इस तरह इस कार को सेफ्टी के लिए 81 में से कुल 74.49 पॉइंट मिले।

टाटा पंच EV को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और 32 में से 31.46 सेफ्टी स्कोर मिला। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 5 स्टार रेटिंग और 49 में से 45 सेफ्टी स्कोर मिला। इस तरह इस कार को सेफ्टी के लिए 81 में से कुल 76.46 पॉइंट मिले। हुंडई वेन्यू को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और 32 में से 31.15 सेफ्टी स्कोर मिला। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 5 स्टार रेटिंग और 49 में से 44.46 सेफ्टी स्कोर मिला। इस तरह इस कार को सेफ्टी के लिए 81 में से कुल 75.61 पॉइंट मिले।