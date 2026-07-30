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इन 10 कारों पर आंखें बंद करके करें भरोसा, सभी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग से लैस; बच्चे भी पूरी तरह सेफ रहेंगे

By Narendra Jijhontiya
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भारत NCAP की क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग पाने वाली टाटा पंच EV फेसलिफ्ट नई कार बन गई है। इसने सेफ्टी स्कोर में अपनी पुरानी पंच EV को भी पीछे छोड़ दिया। चलिए हम आपको यहां टॉप-10 सेफ्टी स्कोर पाने वाली कारों के बारे में बताते हैं।

Bharat NCAP Safety Rating Top 10 Car List
इन 10 कारों पर आंखें बंद करके करें भरोसा
Toyota Urban Cruiser Hyryder
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भारत NCAP की क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग पाने वाली टाटा पंच EV फेसलिफ्ट नई कार बन गई है। इसने सेफ्टी स्कोर में अपनी पुरानी पंच EV को भी पीछे छोड़ दिया। टाटा पंच EV फेसलिफ्ट को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 31.46 स्कोर मिला। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 49 में से 45 स्कोर मिला। इस तरह इस कार ने 81 में से 76.46 स्कोर हासिल किया। पंच देश की BNCAP की टॉप-10 सेफ्टी रेटिंग वाली कारों में 7वें स्थान पर रही। चलिए हम आपको यहां टॉप-10 सेफ्टी स्कोर पाने वाली कारों के बारे में बताते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Toyota Glanza
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₹ 6.39 - 9.15 लाख
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Volkswagen Virtus
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Mahindra XUV 7XO
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Mahindra BE 6
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Tata Sierra
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₹ 11.49 - 21.29 लाख
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भारत NCAP की सबसे ज्यादा सेफ्टी स्कोर करने वाली टॉप-10 कार
रैंकमॉडलAOP रेटिंगपॉइंट स्कोर (32)COP रेटिंगपॉइंट स्कोर (49)टोटल (81)
1महिंद्रा XEV 9e53254577
2टाटा हैरियर EV53254577
3महिंद्रा BE 6531.9754576.97
4किआ सेल्टोस531.754576.7
5मारुति विक्टोरिस531.6654374.66
6मारुति ई-विटारा531.4954374.49
7टाटा पंच EV531.4654576.46
8हुंडई वेन्यू531.15544.4675.61
9टाटा सिएरा531.14544.7375.87
10महिंद्रा थार रॉक्स531.0954576.09

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Tata Tigor

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भारत NCAP की टॉप-10 कारों के सेफ्टी स्कोर की बात करें तो महिंद्रा XEV 9e को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और 32 में से 32 सेफ्टी स्कोर मिला। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 5 स्टार रेटिंग और 49 में से 45 सेफ्टी स्कोर मिला। इस तरह इस कार को सेफ्टी के लिए 81 में से कुल 77 पॉइंट मिले। टाटा हैरियर EV को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और 32 में से 32 सेफ्टी स्कोर मिला। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 5 स्टार रेटिंग और 49 में से 45 सेफ्टी स्कोर मिला। इस तरह इस कार को सेफ्टी के लिए 81 में से कुल 77 पॉइंट मिले।

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महिंद्रा BE 6 को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और 32 में से 31.97 सेफ्टी स्कोर मिला। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 5 स्टार रेटिंग और 49 में से 45 सेफ्टी स्कोर मिला। इस तरह इस कार को सेफ्टी के लिए 81 में से कुल 76.97 पॉइंट मिले। किआ सेल्टोस को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और 32 में से 31.7 सेफ्टी स्कोर मिला। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 5 स्टार रेटिंग और 49 में से 45 सेफ्टी स्कोर मिला। इस तरह इस कार को सेफ्टी के लिए 81 में से कुल 76.7 पॉइंट मिले।

मारुति विक्टोरिस को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और 32 में से 31.66 सेफ्टी स्कोर मिला। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 5 स्टार रेटिंग और 49 में से 43 सेफ्टी स्कोर मिला। इस तरह इस कार को सेफ्टी के लिए 81 में से कुल 74.66 पॉइंट मिले। मारुति ई-विटारा को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और 32 में से 31.49 सेफ्टी स्कोर मिला। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 5 स्टार रेटिंग और 49 में से 43 सेफ्टी स्कोर मिला। इस तरह इस कार को सेफ्टी के लिए 81 में से कुल 74.49 पॉइंट मिले।

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टाटा पंच EV को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और 32 में से 31.46 सेफ्टी स्कोर मिला। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 5 स्टार रेटिंग और 49 में से 45 सेफ्टी स्कोर मिला। इस तरह इस कार को सेफ्टी के लिए 81 में से कुल 76.46 पॉइंट मिले। हुंडई वेन्यू को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और 32 में से 31.15 सेफ्टी स्कोर मिला। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 5 स्टार रेटिंग और 49 में से 44.46 सेफ्टी स्कोर मिला। इस तरह इस कार को सेफ्टी के लिए 81 में से कुल 75.61 पॉइंट मिले।

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टाटा सिएरा को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और 32 में से 31.14 सेफ्टी स्कोर मिला। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 5 स्टार रेटिंग और 49 में से 44.73 सेफ्टी स्कोर मिला। इस तरह इस कार को सेफ्टी के लिए 81 में से कुल 75.87 पॉइंट मिले। महिंद्रा थार रॉक्स को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और 32 में से 31.09 सेफ्टी स्कोर मिला। दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 5 स्टार रेटिंग और 49 में से 45 सेफ्टी स्कोर मिला। इस तरह इस कार को सेफ्टी के लिए 81 में से कुल 76.09 पॉइंट मिले।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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