भारत में शुरू होगा BNCAP 2.0, इससे कारों की सेफ्टी होगी और भी मजबूत; देखें 25 मॉडल की सेफ्टी का हाल

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 01:23 PM
भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) के आने से उन कारों की सेफ्टी में इजाफा हुआ है, जो भारतीय सड़कों पर दम भरती हैं। दरअसल, BNCAP में कई कंपनियां अपनी कारों का क्रैश टेस्ट कर रही हैं। इसमें कई मॉडल को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। ऐसे में अब भारत NCAP में आने वाली कारों की मजबूती को और भी पु्ख्ता करने के लिए इस क्रैश टेस्ट में कुछ बदलाव होने वाले हैं। दरअसल, ऑटोकार इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि BNCAP के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि BNCAP 2.0 के अगले वर्जन में एक्स्ट्रा क्रैश टेस्ट और ज्यादा एडवांस्ड डमी शामिल होंगे।

अक्टूबर 2023 से लागू मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत, आगे (आंशिक), साइड और साइड पोल इम्पैक्ट के लिए परीक्षण किए जाते हैं। चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम इंस्टॉलेशन और सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी का भी मूल्यांकन किया जाता है। जिसके बाद एडल्ट और चाइल्ड की सुरक्षा के लिए 5 में से अलग-अलग स्टार रेटिंग दी जाती है। इस वोलेंट्री प्रोग्राम द्वारा 24 व्हीकल का मूल्यांकन किया जा चुका है। कथित तौर पर भारत NCAP 2.0 को 2027 के आखिर तक लागू किए जाने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:'वैगनआर EV' से उठ गया पर्दा, कंपनी ने पहली बार फोटो किए शेयर; 270Km होगी रेंज!

भारत NCAP 2.0 के अब तक की डिटेल
एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि नेक्स्ट जनरेशन के भारत NCAP में मौजूदा फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट के अलावा एक फुल-फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट भी शामिल किया जाएगा, जिसमें कार की 40% आगे की चौड़ाई (ड्राइवर की तरफ से) को क्रैश के लिए बनाया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि रियर क्रैश इम्पैक्ट टेस्ट भी शुरू किया जाएगा और व्यापक क्रैश सुरक्षा डेटा के लिए साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में तकनीकी रूप से बेहतर डमी का इस्तेमाल किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा का मास्टर प्लान; पीवी, ट्रैक्टर और ट्रक के लिए बना सकती है अलग यूनिट

ADAS फीचर्स का भी एनालिसिस होगा
BNCAP 2.0 पर फरवरी 2025 की रिपोर्ट में कहा गया है कि परीक्षण क्षमताओं का विस्तार एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) तक किया जाएगा, क्योंकि ये सुविधाएं कारों में ज्यादा आम होती जा रही हैं। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) की सीनियर उप निदेशक उज्ज्वला कार्ले ने तब कहा था, "हम (भारत NCAP) के इस नए वर्जन को बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिस पर काम पहले से ही चल रहा है। हम नहीं चाहते कि ये सिस्टम सिर्फ उपलब्धता के लिए मौजूद रहें और जरूरत पड़ने पर ही बंद कर दिए जाएं। इसके बजाय, इन्हें भारतीय ड्राइविंग परिस्थितियों और उपयोगकर्ता की अपेक्षाओं के अनुरूप बेहतर बनाया जाना चाहिए।"

भारत NCAP क्रैश टेस्ट (अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025)
मॉडलसेफ्टी रेटिंग (AOP | COP)*
टाटा सफारी5 | 5
टाटा हैरियर ICE और EV5 | 5
टाटा नेक्सन ICE और EV5 | 5
टाटा पंच EV5 | 5
सिट्रोन बेसाल्ट4 | 4
टाटा कर्व ICE और EV5 | 5
महिंद्रा XUV 3XO5 | 5
महिंद्रा XUV 400 EV5 | 5
महिंद्रा थार रॉक्स5 | 5
हुंडई टक्सन5 | 5
स्कोडा काइलक5 | 5
महिंद्रा BE 65 | 5
महिंद्रा XEV 9e5 | 5
किआ सिरोस5 | 5
मारुति बलेनो4 | 3
मारुति डिजायर5 | 5
टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस5 | 5
मारुति विक्टोरिस5 | 5
टाटा अल्ट्रोज5 | 5
मारुति इनविक्टो5 | 5
सिट्रोन C3 एयरक्रॉस (5 सीटर)5 | 4
