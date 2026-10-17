4 फरवरी से शुरू होगा देश का सबसे बड़ा ऑटो इवेंट, आम लोगों को इस तरह मिलेगी एंट्री; जानिए डिटेल
6 दिन तक चलने वाले इस इवेंट का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में दो अलग-अलग जगहों पर किया जाएगा। इसमें भारत मंडपम, प्रगति मैदान और यशोभूमी, द्वारका शामिल हैं। भारत मंडपम में मोटर शो का आयोजन होगा। जबकि, यशोभूमि में कम्पोनेंट शो होगा।
देश का सबसे बड़ा ऑटो इवेंट 'भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027' की तारीख सामने आ गई है। इस बार ये इवेंट अगले साल 4 फरवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। 6 दिन तक चलने वाले इस इवेंट का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में दो अलग-अलग जगहों पर किया जाएगा। इसमें भारत मंडपम, प्रगति मैदान और यशोभूमी, द्वारका शामिल हैं। भारत मंडपम में मोटर शो का आयोजन होगा। जबकि, यशोभूमि में कम्पोनेंट शो होगा। बता दें कि देश में ये इवेंट हर 2 साल में होता है। इससे पहले 2025 में इवेंट आयोजित किया गया था। चलिए इस इवेंट के बारे में डिटेल से जानते हैं।
|भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 की डेट
|तारीख
|इवेंट डिटेल
|4 से 9 फरवरी, 2027
|ओवरऑल इवेंट
|4 से 5 फरवरी, 2027
|मीडिया डे
|6 से 9 फरवरी, 2027
|पब्लिक विजिटर डे
|टाइमिंग: सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
एक्सपो 2027 के रजिस्ट्रेशन और टिकट कीमत
इस ऑटो शो में एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। साथ ही, अयोजकों के द्वार इसका टिकट भी दिया जाता है। हालांकि, अभी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। साथ ही, अभी विजिटर्स टिकट भी नहीं खरीद सकते। अभी इवेंट शुरू होने में 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस 1 महीने पहले ही शुरू होगी। जानकारी के लिए बता दें कि एक टिकट या पास से केवल एक ही व्यक्ति को एंट्री मिलती है। 5 साल तक के बच्चों को टिकट नहीं लगता।
> विजटर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले www.bharat-mobility.com वेबसाइट पर जाना होगा।
> यहां visitor कैटेगरी में जाकर visitor-registration पर क्लिक करना होगा, जिससे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा।
> इसमें नाम, शहर, पिनकोड, स्टे, कंट्री, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, विजिट डेट जैसी कई जानकारी देनी होंगी।
> रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद तय किया गया टिकट अमाउंट भी देना होगा।
भारत मंडपम में क्यों होता है इवेंट?
भारत मंडपम में अब ज्यादातर इवेंट का आयोजन किया जाने लगा है। ये देश की राजधानी दिल्ली के सेंटर में स्थित है। इसे प्रगति मैदान में तैयार किया गया है। यहां पर ऑटो इवेंट के साथ कई पॉलिटिकल या दूसरे इवेंट भी आयोजित होते हैं। यहां पर काफी बड़ी स्पेस है। जिसमें कई बड़े हॉल बने हुए हैं। यहां पर सभी कंपनियां अपने बड़े पवेलियन लगा सकती है। साथ ही, लोगों की भीड़ भी आसानी से मैनज हो जाती है। भारत मंडपम में 17 हॉल और एक बड़ा आउटडोर एरिया शामिल है। ये 200,000+ वर्ग मीटर में फैला हुआ है। वैसे, ये इवेंट यशोभूमि, द्वारका और इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा में भी आयोजित किया जाता है। 2025 एक्सो में 5 लाख से ज्यादा विजिटर्स शामिल हुए थे।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें