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बाजार में आ गया ये नया ई-स्कूटर, रेंज 145Km; ओला के साथ TVS की बढ़ाएगा 'टेंशन', कीमत बस इतनी

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
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यह बैटरी 145km की रेंज देती है और इसे घर पर चार्ज करने के लिए निकाला जा सकता है। साइज बढ़ने के बावजूद, इसकी टॉप स्पीड 60kmph ही रखी गई है। बैटरी CAN-इनेबल्ड (कंट्रोलर एरिया नेटवर्क) भी है, जिससे कंपनी का कहना है कि यह लगातार गाड़ी से कम्युनिकेट कर पाएगी।

BGauss OoWah MAX Plus launched at Rs 1.23 lakh
बाजार में आ गया ये नया ई-स्कूटर
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बीगॉस (BGauss) इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ने अपने 'EV Pop' लाइन-अप में नया OoWah MAX Plus स्कूटर लॉन्च किया है, जो मौजूदा OoWah EX से ऊपर की कैटेगरी में आएगा। कंपनी का कहना है कि इस स्कूटर का डिजाइन और फीचर्स शहर में आने-जाने को आसान बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। यह मॉडल पहली बार EV खरीदने वालों और युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। MAX प्लस में भी कंपनी की PMSM हब मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी पीक पावर 2.4kWh (लगातार 1.5kWh) है, लेकिन इसमें बड़ी 3kWh LFP बैटरी दी गई है। बाजार में इसका मुकाबला, ओला S1, एथर रिज्टा, टीवीएस ऑर्बिटर जैसे मॉडल से होगा।

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ARAI के अनुसार, यह बैटरी 145km की रेंज देती है और इसे घर पर चार्ज करने के लिए निकाला जा सकता है। साइज बढ़ने के बावजूद, इसकी टॉप स्पीड 60kmph ही रखी गई है। बैटरी CAN-इनेबल्ड (कंट्रोलर एरिया नेटवर्क) भी है, जिससे कंपनी का कहना है कि यह लगातार गाड़ी से कम्युनिकेट कर पाएगी। मोटर और बैटरी दोनों IP67 रेटेड हैं। बीगॉस का पहले भी एक MAX स्कूटर आया था, जिसमें ऐसी ही लेकिन ना निकाली जा सकने वाली 3kWh बैटरी थी। इसके अलावा, MAX प्लस में रिवर्स असिस्ट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 'डिस्टेंस टू एम्प्टी' इंडिकेटर भी दिया गया है।

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स्कूटर की बात करें तो, कंपनी इसके साथ बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के 750W का चार्जर दे रही है। इससे स्कूटर 3 घंटे 30 मिनट में 0 से 80% और 4 घंटे 55 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज हो जाता है। बीगॉस की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, 1350W चार्जर से स्कूटर 2 घंटे 50 मिनट में 100% चार्ज हो सकता है। हालांकि, चार्जर की कीमत या उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। स्कूटर के डाइमेंशन वही हैं। सीट की ऊंचाई 765mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 160mm है, लेकिन इसका कर्ब वेट बढ़कर 104kg हो गया है, पहले EX का वजन 97kg था। सीट के नीचे 21 लीटर का स्टोरेज स्पेस है।

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इलेक्ट्रिक स्कूटर की बाकी चीजें भी वैसी ही हैं, जैसे कि सभी LED लाइटिंग, ड्रम ब्रेक, CBS और सुविधा वाले फीचर्स जैसे लिम्प होम मोड, USB चार्जिंग मिलती है। गाड़ी और चार्जर के लिए 3 साल या 36,000km की वारंटी मिलती है। बैटरी के लिए ये वारंटी 3 साल या 50,000km तक हो जाती है। वारंटी को 5 साल या 75,000km तक बढ़ाया जा सकता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत 1.23 लाख रुपए है। यह स्कूटर एमरल्ड शैडो, जामुन पंच, टैंगी टोमा और जेस्टी रेड कलर्स में उपलब्ध है। OoWah EX भी 94,990 रुपए की एक्स-शोरूम के साथ उपलब्ध है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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