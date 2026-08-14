बाजार में आ गया ये नया ई-स्कूटर, रेंज 145Km; ओला के साथ TVS की बढ़ाएगा 'टेंशन', कीमत बस इतनी

यह बैटरी 145km की रेंज देती है और इसे घर पर चार्ज करने के लिए निकाला जा सकता है। साइज बढ़ने के बावजूद, इसकी टॉप स्पीड 60kmph ही रखी गई है। बैटरी CAN-इनेबल्ड (कंट्रोलर एरिया नेटवर्क) भी है, जिससे कंपनी का कहना है कि यह लगातार गाड़ी से कम्युनिकेट कर पाएगी।

बाजार में आ गया ये नया ई-स्कूटर

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बीगॉस (BGauss) इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ने अपने 'EV Pop' लाइन-अप में नया OoWah MAX Plus स्कूटर लॉन्च किया है, जो मौजूदा OoWah EX से ऊपर की कैटेगरी में आएगा। कंपनी का कहना है कि इस स्कूटर का डिजाइन और फीचर्स शहर में आने-जाने को आसान बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। यह मॉडल पहली बार EV खरीदने वालों और युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। MAX प्लस में भी कंपनी की PMSM हब मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी पीक पावर 2.4kWh (लगातार 1.5kWh) है, लेकिन इसमें बड़ी 3kWh LFP बैटरी दी गई है। बाजार में इसका मुकाबला, ओला S1, एथर रिज्टा, टीवीएस ऑर्बिटर जैसे मॉडल से होगा।

ARAI के अनुसार, यह बैटरी 145km की रेंज देती है और इसे घर पर चार्ज करने के लिए निकाला जा सकता है। साइज बढ़ने के बावजूद, इसकी टॉप स्पीड 60kmph ही रखी गई है। बैटरी CAN-इनेबल्ड (कंट्रोलर एरिया नेटवर्क) भी है, जिससे कंपनी का कहना है कि यह लगातार गाड़ी से कम्युनिकेट कर पाएगी। मोटर और बैटरी दोनों IP67 रेटेड हैं। बीगॉस का पहले भी एक MAX स्कूटर आया था, जिसमें ऐसी ही लेकिन ना निकाली जा सकने वाली 3kWh बैटरी थी। इसके अलावा, MAX प्लस में रिवर्स असिस्ट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 'डिस्टेंस टू एम्प्टी' इंडिकेटर भी दिया गया है।

स्कूटर की बात करें तो, कंपनी इसके साथ बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के 750W का चार्जर दे रही है। इससे स्कूटर 3 घंटे 30 मिनट में 0 से 80% और 4 घंटे 55 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज हो जाता है। बीगॉस की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, 1350W चार्जर से स्कूटर 2 घंटे 50 मिनट में 100% चार्ज हो सकता है। हालांकि, चार्जर की कीमत या उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। स्कूटर के डाइमेंशन वही हैं। सीट की ऊंचाई 765mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 160mm है, लेकिन इसका कर्ब वेट बढ़कर 104kg हो गया है, पहले EX का वजन 97kg था। सीट के नीचे 21 लीटर का स्टोरेज स्पेस है।