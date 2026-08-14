Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिक्री में नंबर-1 बनी 6.65 लाख की यह कार, 31 दिनों में 23,791 लोगों ने खरीदा; 33 km+ है माइलेज

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

भारतीय ग्राहकों के बीच सेडान कारों की पापुलैरिटी हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो एक बार फिर मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

best-selling sedan july 2026 maruti dzire aura amaze city verna
मारुति सुजुकी डिजायर बेस्ट-सेलिंग सेडान जुलाई 2026
Hyundai Verna
केवल
14,400/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

भारतीय ग्राहकों के बीच सेडान कारों की पापुलैरिटी हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो एक बार फिर मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) को बीते महीने कुल 23,791 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति डिजायर की बिक्री में 13.9 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 20,895 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Amaze
Honda Amaze
₹ 7.48 - 10 लाख
EMI केवल9,800/ माह
अपनी EMI जानें
Honda City
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
EMI केवल15,700/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
EMI केवल15,200/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,400/ माह
अपनी EMI जानें

25% बढ़ गई ऑरा की बिक्री

बिक्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान 25.5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,817 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा अमेज रही। होंडा अमेज ने इस दौरान 71.0 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,436 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन वर्टस रही। फॉक्सवैगन वर्टस ने इस दौरान 21.0 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,420 यूनिट कार की बिक्री की।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Verna

Hyundai Verna

₹ 10.98 - 18.4 लाख

EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें
Hyundai Aura

Hyundai Aura

₹ 6 - 8.54 लाख

EMI केवल7,900/ माह
अपनी EMI जानें
Skoda Slavia

Skoda Slavia

₹ 10 - 18.19 लाख

EMI केवल13,100/ माह
अपनी EMI जानें
Skoda New Slavia

Skoda New Slavia

₹ 12 - 19 लाख

EMI केवल15,700/ माह
अपनी EMI जानें
Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire

₹ 6.26 - 9.36 लाख

EMI केवल8,200/ माह
अपनी EMI जानें
ये भी पढ़ें:31 दिनों में 12,541 घरों तक पहुंची यह SUV, बिक्री में बनी नंबर-1

15% घट गई स्कोडा स्लाविया की बिक्री

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर स्कोडा स्लाविया रही। स्कोडा स्लाविया ने इस दौरान 15.0 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 993 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 21.7 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 758 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई वरना रही। हुंडई वरना ने इस दौरान 10.8 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 737 यूनिट कार की बिक्री की।

ये भी पढ़ें:क्रेटा, विटारा, विक्टोरिस, सिएरा के टक्कर वाली इस SUV को मिला नंबर-1 का ताज

लास्ट पोजीशन पर रही टोयोटा कैमरी

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर होंडा सिटी रही। होंडा सिटी ने इस दौरान 11.6 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 571 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा कैमरी रही। टोयोटा कैमरी ने इस दौरान 27.3 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 205 यूनिट कार की बिक्री की। इस तरह बीते महीने भारतीय मार्केट में कुल 37,728 यूनिट सेडान कारों की बिक्री हुई। इस दौरान सेडान की बिक्री में सालाना आधार पर 14.0 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

ये भी पढ़ें:₹6.85 लाख की इस कार ने निकाल दी सबकी हेकड़ी; नेक्सन, पंच, ब्रेजा भी छूटी पीछे

दमदार माइलेज और कम कीमत

नई डिजायर में 1.2-लीटर का नया Z-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 80bhp की पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका मैनुअल वर्जन 24.79 kmpl और ऑटोमैटिक 25.71 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, सीएनजी मॉडल 33.73 किमी/किलोग्राम का शानदार माइलेज ऑफर करता है। सेफ्टी के लिए डिजायर को 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है। नई डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6.65 लाख रुपये से शुरू होकर 9.39 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Maruti Dzire Hyundai Verna Honda Amaze अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।