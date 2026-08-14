बिक्री में नंबर-1 बनी 6.65 लाख की यह कार, 31 दिनों में 23,791 लोगों ने खरीदा; 33 km+ है माइलेज

भारतीय ग्राहकों के बीच सेडान कारों की पापुलैरिटी हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो एक बार फिर मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

मारुति सुजुकी डिजायर बेस्ट-सेलिंग सेडान जुलाई 2026

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₹ 14,400 /माह से शुरू

भारतीय ग्राहकों के बीच सेडान कारों की पापुलैरिटी हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो एक बार फिर मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) को बीते महीने कुल 23,791 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति डिजायर की बिक्री में 13.9 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 20,895 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

25% बढ़ गई ऑरा की बिक्री बिक्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान 25.5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,817 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा अमेज रही। होंडा अमेज ने इस दौरान 71.0 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,436 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन वर्टस रही। फॉक्सवैगन वर्टस ने इस दौरान 21.0 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,420 यूनिट कार की बिक्री की।

15% घट गई स्कोडा स्लाविया की बिक्री दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर स्कोडा स्लाविया रही। स्कोडा स्लाविया ने इस दौरान 15.0 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 993 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 21.7 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 758 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई वरना रही। हुंडई वरना ने इस दौरान 10.8 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 737 यूनिट कार की बिक्री की।

लास्ट पोजीशन पर रही टोयोटा कैमरी बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर होंडा सिटी रही। होंडा सिटी ने इस दौरान 11.6 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 571 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा कैमरी रही। टोयोटा कैमरी ने इस दौरान 27.3 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 205 यूनिट कार की बिक्री की। इस तरह बीते महीने भारतीय मार्केट में कुल 37,728 यूनिट सेडान कारों की बिक्री हुई। इस दौरान सेडान की बिक्री में सालाना आधार पर 14.0 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।