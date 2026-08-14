बिक्री में नंबर-1 बनी 6.65 लाख की यह कार, 31 दिनों में 23,791 लोगों ने खरीदा; 33 km+ है माइलेज
भारतीय ग्राहकों के बीच सेडान कारों की पापुलैरिटी हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो एक बार फिर मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के बीच सेडान कारों की पापुलैरिटी हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो एक बार फिर मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) को बीते महीने कुल 23,791 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति डिजायर की बिक्री में 13.9 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 20,895 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
25% बढ़ गई ऑरा की बिक्री
बिक्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान 25.5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,817 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा अमेज रही। होंडा अमेज ने इस दौरान 71.0 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,436 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन वर्टस रही। फॉक्सवैगन वर्टस ने इस दौरान 21.0 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,420 यूनिट कार की बिक्री की।
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Hyundai Verna
₹ 10.98 - 18.4 लाख
Hyundai Aura
₹ 6 - 8.54 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 18.19 लाख
Skoda New Slavia
₹ 12 - 19 लाख
Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.26 - 9.36 लाख
15% घट गई स्कोडा स्लाविया की बिक्री
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर स्कोडा स्लाविया रही। स्कोडा स्लाविया ने इस दौरान 15.0 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 993 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 21.7 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 758 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई वरना रही। हुंडई वरना ने इस दौरान 10.8 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 737 यूनिट कार की बिक्री की।
लास्ट पोजीशन पर रही टोयोटा कैमरी
बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर होंडा सिटी रही। होंडा सिटी ने इस दौरान 11.6 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 571 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा कैमरी रही। टोयोटा कैमरी ने इस दौरान 27.3 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 205 यूनिट कार की बिक्री की। इस तरह बीते महीने भारतीय मार्केट में कुल 37,728 यूनिट सेडान कारों की बिक्री हुई। इस दौरान सेडान की बिक्री में सालाना आधार पर 14.0 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।
दमदार माइलेज और कम कीमत
नई डिजायर में 1.2-लीटर का नया Z-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 80bhp की पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका मैनुअल वर्जन 24.79 kmpl और ऑटोमैटिक 25.71 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, सीएनजी मॉडल 33.73 किमी/किलोग्राम का शानदार माइलेज ऑफर करता है। सेफ्टी के लिए डिजायर को 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है। नई डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6.65 लाख रुपये से शुरू होकर 9.39 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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