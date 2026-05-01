सबको चाहिए यही 7-सीटर; ये विटारा, हायराइडर, विक्टोरिस भी नहीं, 24 km है माइलेज; बिक्री में बनी नंबर-1

May 01, 2026 10:47 am IST

भारतीय ग्राहकों के बीच हाइब्रिड कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में हाइब्रिड सेगमेंट की बिक्री की बात करें तो टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया है।

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से हाइब्रिड कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेगमेंट की बात करें तो इसमें टोयोटा और मारुति सुजुकी का दबदबा साफ देखा जा सकता है। अगर बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में हाइब्रिड सेगमेंट की बिक्री की बात करें तो टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया है। इनोवा हाईक्रॉस को इस दौरान कुल 62,586 नए ग्राहक मिले। हाइब्रिड मार्केट में अकेले इस कार की हिस्सेदारी लगभग 49.7 पर्सेंट रही। आइए जानते हैं इस दौरान सबसे ज्यादा बिकने वाली हाइब्रिड कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही टोयोटा हाइराइडर बिक्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी टोयोटा की ही गाड़ी अर्बन क्रूजर हाइराइडर रही। हाइराइडर ने इस दौरान 28.4 पर्सेंट की भारी बाजार हिस्सेदारी के साथ कुल 35,745 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। ग्रैंड विटारा हाइब्रिड ने इस दौरान 9.3 पर्सेंट की हिस्सेदारी के साथ कुल 11,739 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर मारुति सुजुकी इनविक्टो रही। इसकी की कुल 5,350 यूनिट्स बिक्री हुई।

पांचवें पर रही विक्टोरिस बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। विक्टोरिस ने इस दौरान 2.6 पर्सेंट की हिस्सेदारी के साथ कुल 3,247 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर महिंद्रा की XUV400 रही। इसने कुल 2,400 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा कैमरी (Toyota Camry) रही। कैमरी ने इस दौरान 1.9 पर्सेंट की हिस्सेदारी के साथ कुल 2,346 यूनिट कार की बिक्री की।

नौवें नंबर पर रही होंडा सिटी e:HEV दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टोयोटा की सबसे महंगी एमपीवी वेलफायर रही। वेलफायर ने इस दौरान कुल 1,483 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा सिटी e:HEV रही। होंडा सिटी के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल ने इस दौरान कुल 1,007 यूनिट कार की बिक्री की। बता दें कि हाइब्रिड सेगमेंट में टोयोटा का कुल मार्केट शेयर सबसे ज्यादा रहा है।