सबको चाहिए यही 7-सीटर; ये विटारा, हायराइडर, विक्टोरिस भी नहीं, 24 km है माइलेज; बिक्री में बनी नंबर-1
भारतीय ग्राहकों के बीच हाइब्रिड कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में हाइब्रिड सेगमेंट की बिक्री की बात करें तो टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया है।
भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से हाइब्रिड कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेगमेंट की बात करें तो इसमें टोयोटा और मारुति सुजुकी का दबदबा साफ देखा जा सकता है। अगर बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में हाइब्रिड सेगमेंट की बिक्री की बात करें तो टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया है। इनोवा हाईक्रॉस को इस दौरान कुल 62,586 नए ग्राहक मिले। हाइब्रिड मार्केट में अकेले इस कार की हिस्सेदारी लगभग 49.7 पर्सेंट रही। आइए जानते हैं इस दौरान सबसे ज्यादा बिकने वाली हाइब्रिड कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
दूसरे नंबर पर रही टोयोटा हाइराइडर
बिक्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी टोयोटा की ही गाड़ी अर्बन क्रूजर हाइराइडर रही। हाइराइडर ने इस दौरान 28.4 पर्सेंट की भारी बाजार हिस्सेदारी के साथ कुल 35,745 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। ग्रैंड विटारा हाइब्रिड ने इस दौरान 9.3 पर्सेंट की हिस्सेदारी के साथ कुल 11,739 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर मारुति सुजुकी इनविक्टो रही। इसकी की कुल 5,350 यूनिट्स बिक्री हुई।
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Toyota Innova Hycross
₹ 18.86 - 30.83 लाख
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 10.99 - 20.19 लाख
Toyota Vellfire
₹ 1.2 - 1.3 करोड़
Toyota Camry
₹ 48.5 लाख से शुरू
Toyota Fortuner
₹ 34.16 - 49.59 लाख
पांचवें पर रही विक्टोरिस
बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। विक्टोरिस ने इस दौरान 2.6 पर्सेंट की हिस्सेदारी के साथ कुल 3,247 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर महिंद्रा की XUV400 रही। इसने कुल 2,400 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा कैमरी (Toyota Camry) रही। कैमरी ने इस दौरान 1.9 पर्सेंट की हिस्सेदारी के साथ कुल 2,346 यूनिट कार की बिक्री की।
नौवें नंबर पर रही होंडा सिटी e:HEV
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टोयोटा की सबसे महंगी एमपीवी वेलफायर रही। वेलफायर ने इस दौरान कुल 1,483 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा सिटी e:HEV रही। होंडा सिटी के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल ने इस दौरान कुल 1,007 यूनिट कार की बिक्री की। बता दें कि हाइब्रिड सेगमेंट में टोयोटा का कुल मार्केट शेयर सबसे ज्यादा रहा है।
टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो इनोवा हाईक्रॉस दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इसका 2.0-लीटर का 4-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यह इंजन ई-ड्राइव (e-drive) ट्रांसमिशन के साथ आता है और 184bhp की अधिकतम पावर जनरेट करता है। हाईक्रॉस हाइब्रिड में लगभग 23.24 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज मिलता है। भारतीय मार्केट में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 19.77 लाख रुपये से शुरू होकर 30.98 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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