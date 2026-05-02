पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा बिकी इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कार, 31604 घरों में पहुंची; जानिए बाकी ब्रांड्स का हाल

May 02, 2026 09:36 am IST

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से इलेक्ट्रिक कारों (EV) की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर इलेक्ट्रिक सेगमेंट की बात करें तो इसमें टाटा मोटर्स का दबदबा साफ देखा जा सकता है।

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से इलेक्ट्रिक कारों (EV) की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर इलेक्ट्रिक सेगमेंट की बात करें तो इसमें टाटा मोटर्स का दबदबा साफ देखा जा सकता है। साल 2026 के पहले चार महीनों यानी जनवरी से अप्रैल की बिक्री की बात करें तो टाटा मोटर्स ने टॉप पोजीशन पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। टाटा मोटर्स को CY2026 के दौरान कुल 31,604 नए ग्राहक मिले। कुल EV मार्केट में अकेले इस कंपनी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। आइए जानते हैं इस दौरान सबसे ज्यादा बिकने वाली EV कंपनियों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही MG मोटर्स बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर MG मोटर्स रही। MG ने जनवरी से अप्रैल 2026 के दौरान कुल 19,036 यूनिट कार की बिक्री की। कंपनी के लिए मार्च का महीना सबसे शानदार रहा, जिसमें उसने 5,550 यूनिट्स बेचीं। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा रही। महिंद्रा ने इस दौरान कुल 18,153 यूनिट इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की। महिंद्रा की बिक्री में भी मार्च और अप्रैल के दौरान भारी उछाल देखा गया।

चौथे नंबर पर रही विनफास्ट इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम चौथे नंबर पर रही विनफास्ट का है। नए खिलाड़ी के तौर पर विनफास्ट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 2,840 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी रही। मारुति ने अप्रैल महीने में जबरदस्त बढ़त हासिल करते हुए अपनी कुल बिक्री को 2,667 यूनिट्स तक पहुंचाया। बता दें कि मारुति की बिक्री अप्रैल में पिछले महीनों के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है।

हुंडई और BYD के बीच कड़ी टक्कर बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर हुंडई रही। हुंडई ने इस दौरान कुल 1,707 यूनिट कारों की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर चीन की दिग्गज कंपनी BYD रही। BYD ने कुल 1,502 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसके बाद आठवें नंबर पर किआ रही। इसकी कुल 1,443 यूनिट्स बिकीं। वहीं, नौवें नंबर पर PCA रही। इसने इस दौरान कुल 111 यूनिट्स की बिक्री की।