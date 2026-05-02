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पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा बिकी इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कार, 31604 घरों में पहुंची; जानिए बाकी ब्रांड्स का हाल

May 02, 2026 09:36 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से इलेक्ट्रिक कारों (EV) की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर इलेक्ट्रिक सेगमेंट की बात करें तो इसमें टाटा मोटर्स का दबदबा साफ देखा जा सकता है।

पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा बिकी इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कार, 31604 घरों में पहुंची; जानिए बाकी ब्रांड्स का हाल

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से इलेक्ट्रिक कारों (EV) की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर इलेक्ट्रिक सेगमेंट की बात करें तो इसमें टाटा मोटर्स का दबदबा साफ देखा जा सकता है। साल 2026 के पहले चार महीनों यानी जनवरी से अप्रैल की बिक्री की बात करें तो टाटा मोटर्स ने टॉप पोजीशन पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। टाटा मोटर्स को CY2026 के दौरान कुल 31,604 नए ग्राहक मिले। कुल EV मार्केट में अकेले इस कंपनी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। आइए जानते हैं इस दौरान सबसे ज्यादा बिकने वाली EV कंपनियों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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दूसरे नंबर पर रही MG मोटर्स

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर MG मोटर्स रही। MG ने जनवरी से अप्रैल 2026 के दौरान कुल 19,036 यूनिट कार की बिक्री की। कंपनी के लिए मार्च का महीना सबसे शानदार रहा, जिसमें उसने 5,550 यूनिट्स बेचीं। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा रही। महिंद्रा ने इस दौरान कुल 18,153 यूनिट इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की। महिंद्रा की बिक्री में भी मार्च और अप्रैल के दौरान भारी उछाल देखा गया।

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चौथे नंबर पर रही विनफास्ट

इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम चौथे नंबर पर रही विनफास्ट का है। नए खिलाड़ी के तौर पर विनफास्ट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 2,840 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी रही। मारुति ने अप्रैल महीने में जबरदस्त बढ़त हासिल करते हुए अपनी कुल बिक्री को 2,667 यूनिट्स तक पहुंचाया। बता दें कि मारुति की बिक्री अप्रैल में पिछले महीनों के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है।

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हुंडई और BYD के बीच कड़ी टक्कर

बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर हुंडई रही। हुंडई ने इस दौरान कुल 1,707 यूनिट कारों की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर चीन की दिग्गज कंपनी BYD रही। BYD ने कुल 1,502 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसके बाद आठवें नंबर पर किआ रही। इसकी कुल 1,443 यूनिट्स बिकीं। वहीं, नौवें नंबर पर PCA रही। इसने इस दौरान कुल 111 यूनिट्स की बिक्री की।

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मार्च में हुई सबसे ज्यादा बिक्री

अगर पूरे मार्केट के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2026 के शुरुआती चार महीनों में कुल 79,063 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी हैं। इसमें से सबसे ज्यादा बिक्री मार्च के महीने में (23,097 यूनिट्स) दर्ज की गई। जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा 22,677 यूनिट्स रहा। आंकड़ों से साफ है कि टाटा मोटर्स अभी भी मार्केट लीडर है। हालांकि, नए ब्रांड्स के आने से मुकाबला अब काफी दिलचस्प हो गया है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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