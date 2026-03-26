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4 लाख रुपये तक सस्ती हुईं Mahindra की ये तीन दमदार SUV, लिस्ट में BE 6 भी

Mar 26, 2026 01:52 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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SUV लेने की सोच रहे हैं, तो महिंद्रा का धमाकेदार ऑफर आपके लिए ही है। कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक SUVs पर 4 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। जिन एसयूवी पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, उनमें XEV 9e भी शामिल है।

4 लाख रुपये तक सस्ती हुईं Mahindra की ये तीन दमदार SUV, लिस्ट में BE 6 भी

SUV लेने की सोच रहे हैं, तो महिंद्रा का धमाकेदार ऑफर आपके लिए ही है। माई कार हेल्पलाइन की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक SUVs पर 4 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। 4 लाख रुपये तक का डिस्काउंट XUV400 EL Pro पर दिया जा रहा है। इसके अलावा BE 6 और XEV 9e पर भी 2 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। तो आइए डीटेल में जानते हैं कि महिंद्रा की कौन की इलेक्ट्रिक एसयूवी पर क्या बेनिफिट्स ऑफर किए जा रहे हैं।

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महिंद्रा XUV 400 EL Pro

माई कार हेल्पलाइन की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इपनी इस ई एसयूवी पर 4 लाख रुपये तक की छूट दे रही है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 17.49 लाख रुपये है। फीचर्स की बात करें, तो इस एसयूवी में दो बैटरी पैक- 34.5 kWh और 39.4 kWh का ऑप्शन दिया गया है। 34.5 kWh वाले बैटरी पैक की रेंज 359 किलोमीटर तक है। वहीं, 39.4 kWh की रेंज 456 किलोमीटर तक है। दोनों वेरिएंट सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर से लैस हैं। यह 147.5 bhp की पावर और 310 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।

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महिंद्रा XEV 9e

महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का स्टार्टिंग प्राइस 21.90 लाख रुपये एक्स-शोरूम है। इस पर कंपनी 1.4 लाख रुपये की छूट दे रही है। यह एसयूवी केवल रियर वील ड्राइव ऑप्शन में आती है। इसे 59 kWh और 79 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जा रहा है। 59 kWh बैटरी पैक 227.97 bhp की पावर जेनरेट करता है। वहीं, 79 kWh की पावर 281.6 bhp है। दोनों वेरिएंट में आपको 380 Nm का टॉर्क मिलेगा।

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महिंद्रा BE 6

मार्च 2026 में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी पर 2 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसका शुरुआती एक्स-शोरूम प्राइस 18.90 लाख रुपये है। यह ई एसयूवी 59 kWh और 70kWh के बैटरी पैक ऑप्शन में ऑफर की जा रही है। 59 kWh बैटरी पैक 227.9 bhp और 79 kWh बैटरी पैक 281.6 bhp की पावर जेनरेट करता है। रियर वील ड्राइव यह एसयूवी सिंगल मोटर सेटअप की साथ आती है और इसकी टॉर्क 380Nm का है।

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काफी कम रही XUV400 की सेल

जनवरी 2026 में महिंद्रा ने 1,945 XEV 9e और 1,028 BE 6 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि, XUV400 की बिक्री घटकर मात्र 146 यूनिट्स रह गई। फरवरी में, XEV 9e की 1,889 यूनिट्स और BE 6 की 1,104 यूनिट्स की बिक्री हुई। वहीं, XUV400 की बिक्री केवल 162 यूनिट्स तक सीमित रही। सभी सेल को जोड़ दिया जाए, तो जनवरी और फरवरी में XUV400 की बिक्री केवल 308 यूनिट्स रही। जबकि, BE 6 और XEV 9e की टोटल सेल 5,966 यूनिट्स रही।

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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