4 लाख रुपये तक सस्ती हुईं Mahindra की ये तीन दमदार SUV, लिस्ट में BE 6 भी

Mar 26, 2026 01:52 pm IST

SUV लेने की सोच रहे हैं, तो महिंद्रा का धमाकेदार ऑफर आपके लिए ही है। कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक SUVs पर 4 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। जिन एसयूवी पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, उनमें XEV 9e भी शामिल है।

SUV लेने की सोच रहे हैं, तो महिंद्रा का धमाकेदार ऑफर आपके लिए ही है। माई कार हेल्पलाइन की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक SUVs पर 4 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। 4 लाख रुपये तक का डिस्काउंट XUV400 EL Pro पर दिया जा रहा है। इसके अलावा BE 6 और XEV 9e पर भी 2 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। तो आइए डीटेल में जानते हैं कि महिंद्रा की कौन की इलेक्ट्रिक एसयूवी पर क्या बेनिफिट्स ऑफर किए जा रहे हैं।

महिंद्रा XUV 400 EL Pro माई कार हेल्पलाइन की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इपनी इस ई एसयूवी पर 4 लाख रुपये तक की छूट दे रही है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 17.49 लाख रुपये है। फीचर्स की बात करें, तो इस एसयूवी में दो बैटरी पैक- 34.5 kWh और 39.4 kWh का ऑप्शन दिया गया है। 34.5 kWh वाले बैटरी पैक की रेंज 359 किलोमीटर तक है। वहीं, 39.4 kWh की रेंज 456 किलोमीटर तक है। दोनों वेरिएंट सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर से लैस हैं। यह 147.5 bhp की पावर और 310 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।

महिंद्रा XEV 9e महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का स्टार्टिंग प्राइस 21.90 लाख रुपये एक्स-शोरूम है। इस पर कंपनी 1.4 लाख रुपये की छूट दे रही है। यह एसयूवी केवल रियर वील ड्राइव ऑप्शन में आती है। इसे 59 kWh और 79 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जा रहा है। 59 kWh बैटरी पैक 227.97 bhp की पावर जेनरेट करता है। वहीं, 79 kWh की पावर 281.6 bhp है। दोनों वेरिएंट में आपको 380 Nm का टॉर्क मिलेगा।

महिंद्रा BE 6 मार्च 2026 में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी पर 2 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसका शुरुआती एक्स-शोरूम प्राइस 18.90 लाख रुपये है। यह ई एसयूवी 59 kWh और 70kWh के बैटरी पैक ऑप्शन में ऑफर की जा रही है। 59 kWh बैटरी पैक 227.9 bhp और 79 kWh बैटरी पैक 281.6 bhp की पावर जेनरेट करता है। रियर वील ड्राइव यह एसयूवी सिंगल मोटर सेटअप की साथ आती है और इसकी टॉर्क 380Nm का है।