Kia की इस धांसू कार को खरीदने का सबसे शानदार मौका, 1.50 लाख रुपये से ज्यादा का फायदा
Kia Carens Clavis EV पर 1.50 लाख रुपये से ज्यादा का फायदा दिया जा रहा है। बेनिफिट्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बोनस, कॉर्पोरेट ऑफर और इंश्योरेंस ग्रेटिफिकेशन डिस्काउंट शामिल हैं। आइए जानते हैं डीटेल।
Kia की कार पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जुलाई में लॉन्च हुई Carens Clavis EV पर 1.50 लाख रुपये से ज्यादा का फायदा दिया जा रहा है। Carens Clavis EV 6 वेरिएंट - HTK Plus, HTX E, HTX, HTX E एक्सटेंडेड रेंज, HTX एक्सटेंडेड रेंज और HTX Plus एक्सटेंडेड रेंज में आती है। कार पर दिए जा रहे ये डिस्काउंट और बेनिफिट शायद 2025 के स्टॉक को खत्म करने के लिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सेलेक्टेड वेरिएंट पर 1.54 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है।
कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी बोनस के साथ बहुत कुछ
Cartoq की मानें, तो इस महीने मिलने वाले बेनिफिट्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बोनस, कॉर्पोरेट ऑफर और इंश्योरेंस ग्रेटिफिकेशन डिस्काउंट शामिल हैं। इनमें से केवल इंश्योरेंस ग्रेटिफिकेशन डिस्काउंट ही चुने गए वेरिएंट के अनुसार बदलती रहती है। किआ सभी ट्रिम्स और वेरिएंट्स पर 50 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट दे रहा है। साथ ही 50 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। कंपनी 2025 मॉडल ईयर की क्लैविस ईवी पर 20 हजार रुपये का लॉयल्टी बोनस भी दे रही है। यह ऑफर केवल किआ से किआ एक्सचेंज पर लागू है। ग्राहकों को 15 हजार रुपये के कॉर्पोरेट ऑफर्स का भी फायदा दिया जा रहा है।
अलग-अलग वेरिएंट्स पर इंश्योरेंस डिस्काउंट अलग-अलग
अलग-अलग वेरिएंट्स पर इंश्योरेंस डिस्काउंट अलग-अलग हैं। बेस वेरिएंट पर यह डिस्काउंट 10 हजार रुपये का है। टॉप-स्पेक वेरिएंट पर 18,625 रुपये का इंश्योरेंस डिस्काउंट मिल सकता है। इसके मुकाबले MY2026 क्लैविस ईवी पर दिया जा रहा डिस्काउंट काफी कम हैं। इन पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी बोनस दोनों 20 हजार रुपये के हैं। साथ ही 8 हजार रुपये के कॉर्पोरेट बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। 2026 मॉडल्स पर 48 हजार रुपये के बेनिफिट दिए जा रहे हैं।
क्लैविस ईवी के फीचर
क्लैविस एक थ्री-रो इलेक्ट्रिक MPV है। डिजाइन के मामले में यह काफी हद तक नॉर्मल Carens Clavis जैसी दिखती है। इसके एक्सटीरियल लुक में कई EV-स्पेसिफिक खासियत हैं। फ्रंट बंपर में ऐक्टिव एयरो फ्लैप्स, चार्जिंग पोर्ट के लिए एक क्लीन नोज और एयरो-ऑप्टिमाइज्ड 17-इंच अलॉय वील्स दिए गए हैं। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 200mm है।
क्लैविस EV में वेंटिलेटेड सीट्स, दो 12.3-इंच स्क्रीन (इंफोटेनमेंट स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर), वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड, 8-स्पीकर Bose प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग बे, पावर ड्राइवर सीट और कनेक्टेड कार फीचर्स शामिल हैं। सेकेंड रो में इलेक्ट्रिक टम्बल फंक्शन और बॉस मोड भी उपलब्ध है।
क्लैविस EV दो बैटरी पैक - 42kWh और 51.4kWh के साथ आती है। 42kWh यूनिट की ARAI रेंज एक चार्ज में 404 किमी है, जबकि दूसरी यूनिट 490 किमी प्रति चार्ज देने का दावा करती है। 42kWh वर्जन में 135hp की इलेक्ट्रिक मोटर है। जबकि, बड़ी बैटरी वाले वर्जन में 171hp की पावर मिलती है। कार का टॉप वेरिएंट 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 8.4 सेकंड में पकड़ लेता है।
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
