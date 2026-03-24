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हुंडई की सेडान पर गजब का ऑफर, 40 हजार रुपये तक का कैश बेनिफिट, 15 हजार का बोनस भी

Mar 24, 2026 03:32 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Hyundai Verna के प्री-फेसलिफ्ट मॉडल पर बंपर ऑफर दिया जा रहा है। कंपनी वेरिएंट और डीलरशिप की स्टॉक अवेलिबिलिटी के आधार पर 40 हजार रुपये तक का कैश बेनिफिट दे रही है। आइए डीटेल में जानते हैं ऑफर के बारे में।

हुंडई की सेडान पर गजब का ऑफर, 40 हजार रुपये तक का कैश बेनिफिट, 15 हजार का बोनस भी

नई सेडान लेने की सोच रहे हैं, तो हुंडई का बंपर ऑफर आपके लिए ही है। यह ऑफर Hyundai Verna के प्री-फेसलिफ्ट मॉडल पर दिया जा रहा है। एनडीटीवी ऑटो की रिपोर्ट के अनुसार हुंडई वेरिएंट और डीलरशिप की स्टॉक अवेलिबिलिटी के आधार पर 40 हजार रुपये तक का कैश बेनिफिट और 45 हजार रुपये तक का स्क्रैपेज बेनिफिट दे रहा है। एक्सचेंज ऑप्शन चुनने वाले ग्राहकों को 10 हजार रुपये की छूट मिल सकती है और मौजूदा हुंडई मालिकों को वरना में अपग्रेड करने पर 15 हजार रुपये का बोनस भी मिल रहा है। कॉर्पोरेट डिस्काउंट इस ऑफर को और भी आकर्षक बना देता है। कुल मिलाकर इस सेडान पर आपको लगभग 1 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिल सकता है।

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खरीदें या नहीं?

अगर आप प्री-फेसलिफ्ट मॉडल को खरीदने या ना खरीदने को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हुंडई की यह सेडान एक जबर्दस्त कार है। साथ ही इस धाकड़ डील के साथ इसे खरीदना और फायदेमंद हो जाता है। फिलहाल आइए जान लेते हैं नई वरना के फीचर्स के बारे में।

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हुंडई वरना 2026 में क्या कुछ है खास

2026 हुंडई वरना में नया डिजाइन किया गया ब्लैक क्रोम रेडिएटर ग्रिल, ड्यूल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, नए डिजाइन किए गए बंपर और R16 डायमंड-कट अलॉय वील्स मिलते हैं। केबिन के अंदर, अब एक नया डी-कट स्टीयरिंग वील और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं। इनमें ड्राइवर के लिए मेमरी फंक्शन के साथ 8-वे और आगे बैठे पैसेंजर के लिए 4-वे एडजस्टमेंट की सुविधा है। इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए फीचर्स में रियर विंडो सनशेड, पैसेंजर सीट वॉक-इन डिवाइस और 528 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी वाला स्मार्ट ट्रंक शामिल हैं।

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हुंडई वरना के नए अपडेट में ड्यूल 10.25 इंच की इंटीग्रेटेड स्क्रीन भी अपडेट की गई हैं क्योंकि अब इसमें वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले का फीचर भी दिया जा रहा है। इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो, इनमें 1.5 लीटर नैचुरल पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन पहले जैसे ही हैं। ट्रांसमिशन ऑप्शन्स में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, आईवीटी और 7-स्पीड डीसीटी शामिल हैं।

पैलिसेड लाने की तैयारी में हुंडई

हुंडई अपनी पैलिसेड को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह एसयूवी ग्लोबल मार्केट में पहले से ही सेल हो रही है। भारत में यह साल 2028 में आने वाली है। कंपनी भारत में इसे अपने नेक्स्ट जेनरेशन हाइब्रिड सिस्टम के साथ ला सकती है। ग्लोबल मॉडल 3.5 लीटर पेट्रोल V6 इंजन के साथ भी उपलब्ध है। हालांकि, इसके भारत में लॉन्च किए जाने की संभावना कम है। हाइब्रिड सेटअप में 2.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ पेयर्ड किया जाएगा, जिससे टोटल 334 हॉर्सपावर और 460 एनएम का टॉर्क मिलेगा।

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नोट: कार पर मिलने वाले बेनिफिट शहर और डीलरशिप के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। ऐसे में कार खरीदने का प्लान करने से पहले इन ऑफर्स को लोकल डीलरशिप्स में जाकर जरूर कन्फर्म कर लें।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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