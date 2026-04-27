छोट शहरों, गांव और खराब रास्तों के लिए बेस्ट हैं ये चार दमदार SUV, लिस्ट में होंडा, महिंद्रा और मारुति भी
यहां हम आपको इंडियन मार्केट में कुछ शानदार ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं, जो खराब रास्तों और छोटे शहरों के लिए बेस्ट हैं। हमारी इस लिस्ट में महिंद्रा और टाटा के साथ होंडा की एक बेहतरीन एसयूवी भी शामिल हैं।
आपके लिए बेस्ट कार कौनसी है यह कई जरूरी बातों पर निर्भर करता है। अगर आप शहर में रहते हैं, तो कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार भी आराम से ड्राइव कर सकते हैं। वहीं, अगर आप हाइवे पर ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो आपके लिए पावरफुल इंजन वाली एसयूवी एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। इसी तरह अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं और वहां की सड़कें शहर जैसी नहीं हैं, तो आपको अपने लिए बेस्ट कार चुनने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। इसीलिए यहां हम आपको इंडियन मार्केट में कुछ शानदार ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं, जो खराब रास्तों और छोटे शहरों के लिए बेस्ट हैं। हमारी इस लिस्ट में महिंद्रा और टाटा के साथ होंडा की एक बेहतरीन एसयूवी भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन कारों के बारे में।
Mahindra Bolero
महिंद्रा बोलेरो सालों से छोटे शहरों और गांव में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एसयूवी में से एक है। बोलेरो में अब एबीएस और एयरबैग मिलते हैं, जिससे यह पहले से काफी सेफ हो गई है। इसकी ब्रेकिंग भी पहले से इंप्रूव्ड है। यह एक मल्टी-यूटिलिटी वीकल (एमयूवी) है, जो पैसेंजर्स से पूरी तरह भरी होने पर भी बहुत कंफर्टेबल राइड ऑफर करती है। इसमें 1.5 लीटर का ट्रिपल सिलिंडर पेट्रोल इंजन लगा है। वहीं, पुरानी बोलेरो में कंपनी 2.5 लीटर का डीजल इंजन देती थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह छोटे शहर, गांव और खराब रास्तों पर चलने के लिए एक तगड़ा ऑप्शन है।
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Mahindra Bolero Neo
₹ 8.69 - 10.49 लाख
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
Tata Safari
₹ 13.29 - 25.96 लाख
Mahindra Bolero Neo Plus
₹ 11.41 - 12.51 लाख
Honda Elevate
यह छोटे शहरों और ऊबड़-खाबड़ सड़कों के लिए सबसे प्रैक्टिकल एसयूवी में से एक है। यह ग्राउंड क्लीयरेंस, सस्पेंशन कैपेबिलिटी और शानदार ड्राइविंग का बेहतरीन बैलेंस ऑफर करती है। एलिवेट 220 मिमी के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इस सेगमेंट में सबसे आगे है। इसकी मदद से यह एसयूवी बिना किसी परेशानी के गड्ढों, बड़े स्पीड ब्रेकर और गांव की खराब सड़कों को आसानी से पार कर सकती है।
Tata Safari
रूरल रोड्स और छोटे शहरों के लिए टाटा सफारी भी एक तगड़ा ऑप्शन है। 205mm ग्राउंड क्लियरेंस वाली यह एसयूवी बड़े स्पीड ब्रेकर्स को गड्ढों को आसानी से पार कर जाती है। इसमें एक डेडिकेटेड रफ रोड मोड भी दिया गया है, जो खास तौर से लूज सर्फेस पर इसकी टॉर्क डिलीवरी और स्टेबिलिटी सिस्टम को बेहतर बनाता है। लो स्पीड पर ड्राइव थोड़ी स्टिफ महसूस हो सकती है। हालांकि, हाई स्पीड पर, यह बेहद स्टेबल हो जाती है।
Maruti Suzuki Jimny
अगर आप उन लोगों में से हैं जो अच्छी सड़कों के मुकाबले खराब सड़कों पर ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, तो मारुति सुजुकी जिम्नी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। जिम्नी में लैडर-फ्रेम चेसिस और रिजिड एक्सल सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बेहद ड्यूरेबल और टफ कंडीशन्स के लिए पर्फेक्ट बनाता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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