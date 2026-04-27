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छोट शहरों, गांव और खराब रास्तों के लिए बेस्ट हैं ये चार दमदार SUV, लिस्ट में होंडा, महिंद्रा और मारुति भी

Apr 27, 2026 12:35 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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यहां हम आपको इंडियन मार्केट में कुछ शानदार ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं, जो खराब रास्तों और छोटे शहरों के लिए बेस्ट हैं। हमारी इस लिस्ट में महिंद्रा और टाटा के साथ होंडा की एक बेहतरीन एसयूवी भी शामिल हैं। 

छोट शहरों, गांव और खराब रास्तों के लिए बेस्ट हैं ये चार दमदार SUV, लिस्ट में होंडा, महिंद्रा और मारुति भी

आपके लिए बेस्ट कार कौनसी है यह कई जरूरी बातों पर निर्भर करता है। अगर आप शहर में रहते हैं, तो कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार भी आराम से ड्राइव कर सकते हैं। वहीं, अगर आप हाइवे पर ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो आपके लिए पावरफुल इंजन वाली एसयूवी एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। इसी तरह अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं और वहां की सड़कें शहर जैसी नहीं हैं, तो आपको अपने लिए बेस्ट कार चुनने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। इसीलिए यहां हम आपको इंडियन मार्केट में कुछ शानदार ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं, जो खराब रास्तों और छोटे शहरों के लिए बेस्ट हैं। हमारी इस लिस्ट में महिंद्रा और टाटा के साथ होंडा की एक बेहतरीन एसयूवी भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन कारों के बारे में।

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महिंद्रा बोलेरो सालों से छोटे शहरों और गांव में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एसयूवी में से एक है। बोलेरो में अब एबीएस और एयरबैग मिलते हैं, जिससे यह पहले से काफी सेफ हो गई है। इसकी ब्रेकिंग भी पहले से इंप्रूव्ड है। यह एक मल्टी-यूटिलिटी वीकल (एमयूवी) है, जो पैसेंजर्स से पूरी तरह भरी होने पर भी बहुत कंफर्टेबल राइड ऑफर करती है। इसमें 1.5 लीटर का ट्रिपल सिलिंडर पेट्रोल इंजन लगा है। वहीं, पुरानी बोलेरो में कंपनी 2.5 लीटर का डीजल इंजन देती थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह छोटे शहर, गांव और खराब रास्तों पर चलने के लिए एक तगड़ा ऑप्शन है।

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Honda Elevate

यह छोटे शहरों और ऊबड़-खाबड़ सड़कों के लिए सबसे प्रैक्टिकल एसयूवी में से एक है। यह ग्राउंड क्लीयरेंस, सस्पेंशन कैपेबिलिटी और शानदार ड्राइविंग का बेहतरीन बैलेंस ऑफर करती है। एलिवेट 220 मिमी के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इस सेगमेंट में सबसे आगे है। इसकी मदद से यह एसयूवी बिना किसी परेशानी के गड्ढों, बड़े स्पीड ब्रेकर और गांव की खराब सड़कों को आसानी से पार कर सकती है।

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Tata Safari

रूरल रोड्स और छोटे शहरों के लिए टाटा सफारी भी एक तगड़ा ऑप्शन है। 205mm ग्राउंड क्लियरेंस वाली यह एसयूवी बड़े स्पीड ब्रेकर्स को गड्ढों को आसानी से पार कर जाती है। इसमें एक डेडिकेटेड रफ रोड मोड भी दिया गया है, जो खास तौर से लूज सर्फेस पर इसकी टॉर्क डिलीवरी और स्टेबिलिटी सिस्टम को बेहतर बनाता है। लो स्पीड पर ड्राइव थोड़ी स्टिफ महसूस हो सकती है। हालांकि, हाई स्पीड पर, यह बेहद स्टेबल हो जाती है।

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Maruti Suzuki Jimny

अगर आप उन लोगों में से हैं जो अच्छी सड़कों के मुकाबले खराब सड़कों पर ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, तो मारुति सुजुकी जिम्नी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। जिम्नी में लैडर-फ्रेम चेसिस और रिजिड एक्सल सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बेहद ड्यूरेबल और टफ कंडीशन्स के लिए पर्फेक्ट बनाता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का है।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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