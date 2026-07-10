5-स्टार सेफ्टी, 2 CNG सिलेंडर; ₹5.70 लाख की ये SUV फ्रोंक्स, नेक्सन, वेन्यू, ब्रेजा को पछाड़ बनी नंबर-1

इस सेगमेंट में टाटा के दोनो मॉडल यानी पंच और नेक्सन पहली दो पोजीशन पर रहे। इतना ही नहीं, ये देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में भी टॉप पर रहे। वहीं, फ्रोंक्स नंबर-3 पर पहुंच गई। जबकि,टॉप-5 में हुंडई वेन्यू और महिंद्रा XUV 3XO को भी जगह मिली।

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देश के सब-4 मीटर सेगमेंट में टाटा पंच का दबदबा एक बार फिर कायम हो गया है। पिछले महीने, इस सेगमेंट को मारुति फ्रोंक्स ने टॉप किया था, लेकिन 30 दिनों के अंदर ही पंच ने अपना खोया ताज हासिल कर लिया। खास बात ये है कि इस सेगमेंट में टाटा के दोनो मॉडल यानी पंच और नेक्सन पहली दो पोजीशन पर रहे। इतना ही नहीं, ये देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में भी टॉप पर रहे। वहीं, फ्रोंक्स नंबर-3 पर पहुंच गई। जबकि,टॉप-5 में हुंडई वेन्यू और महिंद्रा XUV 3XO को भी जगह मिली। बता दें पंच की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 569,990 रुपए है। वहीं, सेफ्टी के लिए इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। चलिए अब इस सेगमेंट की टॉप सेलिंग कारों के बारे में जानते हैं।

बेस्ट सेलिंग सब 4 मीटर SUVs सेल्स जून 2026 नं मॉडल जून 2026 जून 2025 ग्रोथ % YoY सेगमेंट शेयर % 1 टाटा पंच 21,006 10,446 101.10% 19.10% 2 टाटा नेक्सन 18,335 11,602 58.00% 16.60% 3 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 13,135 9,815 33.80% 11.90% 4 हुंडई वेन्यू 10,776 6,858 57.10% 9.80% 5 महिंद्रा XUV 3XO 10,063 7,089 42.00% 9.10% 6 मारुति सुजुकी ब्रेजा 9,939 14,507 -31.50% 9.00% 7 किआ सोनेट 9,231 6,658 38.60% 8.40% 8 हुंडई एक्सटर 8,154 5,873 38.80% 7.40% 9 स्कोडा काइलक 4,039 3,196 26.40% 3.70% 10 टोयोटा टैसर 2,483 2,408 3.10% 2.30% 11 निसान मैग्नाइट 1,167 1,313 -11.10% 1.10% 12 किआ सिरोस 790 774 2.10% 0.70% 13 रेनो काइगर 689 755 -8.70% 0.60% 14 मारुति सुजुकी जिम्नी 354 371 -4.60% 0.30%

बेस्ट सेलिंग सब 4 मीटर SUVs सेल्स की बात करें तो टाटा पंच की जून 2026 में 21,006 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 10,446 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 101.10% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की जून 2026 में 18,335 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 11,602 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 58.00% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की जून 2026 में 13,135 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 9,815 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 33.80% की ग्रोथ मिली।

हुंडई वेन्यू की जून 2026 में 10,776 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 6,858 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 57.10% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 3XO की जून 2026 में 10,063 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 7,089 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 42.00% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ब्रेजा की जून 2026 में 9,939 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 14,507 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 31.50% की डिग्रोथ मिली।

किआ सोनेट की जून 2026 में 9,231 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 6,658 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 38.60% की ग्रोथ मिली। हुंडई एक्सटर की जून 2026 में 8,154 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 5,873 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 38.80% की ग्रोथ मिली। स्कोडा काइलक की जून 2026 में 4,039 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 3,196 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 26.40% की ग्रोथ मिली।

टोयोटा टैसर की जून 2026 में 2,483 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 2,408 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3.10% की ग्रोथ मिली। निसान मैग्नाइट की जून 2026 में 1,167 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 1,313 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 11.10% की डिग्रोथ मिली। किआ सिरोस की जून 2026 में 790 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 774 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2.10% की ग्रोथ मिली।