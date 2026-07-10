5-स्टार सेफ्टी, 2 CNG सिलेंडर; ₹5.70 लाख की ये SUV फ्रोंक्स, नेक्सन, वेन्यू, ब्रेजा को पछाड़ बनी नंबर-1
इस सेगमेंट में टाटा के दोनो मॉडल यानी पंच और नेक्सन पहली दो पोजीशन पर रहे। इतना ही नहीं, ये देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में भी टॉप पर रहे। वहीं, फ्रोंक्स नंबर-3 पर पहुंच गई। जबकि,टॉप-5 में हुंडई वेन्यू और महिंद्रा XUV 3XO को भी जगह मिली।
देश के सब-4 मीटर सेगमेंट में टाटा पंच का दबदबा एक बार फिर कायम हो गया है। पिछले महीने, इस सेगमेंट को मारुति फ्रोंक्स ने टॉप किया था, लेकिन 30 दिनों के अंदर ही पंच ने अपना खोया ताज हासिल कर लिया। खास बात ये है कि इस सेगमेंट में टाटा के दोनो मॉडल यानी पंच और नेक्सन पहली दो पोजीशन पर रहे। इतना ही नहीं, ये देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में भी टॉप पर रहे। वहीं, फ्रोंक्स नंबर-3 पर पहुंच गई। जबकि,टॉप-5 में हुंडई वेन्यू और महिंद्रा XUV 3XO को भी जगह मिली। बता दें पंच की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 569,990 रुपए है। वहीं, सेफ्टी के लिए इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। चलिए अब इस सेगमेंट की टॉप सेलिंग कारों के बारे में जानते हैं।
|बेस्ट सेलिंग सब 4 मीटर SUVs सेल्स जून 2026
|नं
|मॉडल
|जून 2026
|जून 2025
|ग्रोथ % YoY
|सेगमेंट शेयर %
|1
|टाटा पंच
|21,006
|10,446
|101.10%
|19.10%
|2
|टाटा नेक्सन
|18,335
|11,602
|58.00%
|16.60%
|3
|मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
|13,135
|9,815
|33.80%
|11.90%
|4
|हुंडई वेन्यू
|10,776
|6,858
|57.10%
|9.80%
|5
|महिंद्रा XUV 3XO
|10,063
|7,089
|42.00%
|9.10%
|6
|मारुति सुजुकी ब्रेजा
|9,939
|14,507
|-31.50%
|9.00%
|7
|किआ सोनेट
|9,231
|6,658
|38.60%
|8.40%
|8
|हुंडई एक्सटर
|8,154
|5,873
|38.80%
|7.40%
|9
|स्कोडा काइलक
|4,039
|3,196
|26.40%
|3.70%
|10
|टोयोटा टैसर
|2,483
|2,408
|3.10%
|2.30%
|11
|निसान मैग्नाइट
|1,167
|1,313
|-11.10%
|1.10%
|12
|किआ सिरोस
|790
|774
|2.10%
|0.70%
|13
|रेनो काइगर
|689
|755
|-8.70%
|0.60%
|14
|मारुति सुजुकी जिम्नी
|354
|371
|-4.60%
|0.30%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Audi Q3
₹ 43.67 - 53 लाख
Jaguar F-Pace
₹ 72.9 लाख से शुरू
Maserati Levante
₹ 1.5 करोड़
Aston Martin DB11
₹ 3.29 करोड़
बेस्ट सेलिंग सब 4 मीटर SUVs सेल्स की बात करें तो टाटा पंच की जून 2026 में 21,006 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 10,446 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 101.10% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की जून 2026 में 18,335 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 11,602 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 58.00% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की जून 2026 में 13,135 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 9,815 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 33.80% की ग्रोथ मिली।
हुंडई वेन्यू की जून 2026 में 10,776 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 6,858 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 57.10% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 3XO की जून 2026 में 10,063 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 7,089 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 42.00% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ब्रेजा की जून 2026 में 9,939 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 14,507 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 31.50% की डिग्रोथ मिली।
किआ सोनेट की जून 2026 में 9,231 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 6,658 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 38.60% की ग्रोथ मिली। हुंडई एक्सटर की जून 2026 में 8,154 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 5,873 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 38.80% की ग्रोथ मिली। स्कोडा काइलक की जून 2026 में 4,039 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 3,196 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 26.40% की ग्रोथ मिली।
टोयोटा टैसर की जून 2026 में 2,483 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 2,408 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3.10% की ग्रोथ मिली। निसान मैग्नाइट की जून 2026 में 1,167 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 1,313 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 11.10% की डिग्रोथ मिली। किआ सिरोस की जून 2026 में 790 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 774 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2.10% की ग्रोथ मिली।
रेनो काइगर की जून 2026 में 689 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 755 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8.70% की डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी जिम्नी की जून 2026 में 354 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 371 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4.60% की डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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