36Km+ माइलेज, GNCAP और BNCAP में 5-स्टार रेटिंग, ₹6.31 लाख की कार बनी नंबर-1; 20649 ग्राहक मिले
इस सेगमेंट को एक बार फिर मारुति डिजायर ने टॉप करने का काम किया। डिजायर की 20,649 यूनिट बिकीं। हालांकि, अक्टूबर 2025 की तुलना में इसे 0.70% की डिग्रोथ मिली। बता दें कि डिजायर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.31 लाख रुपए है।
देश के अंदर सेडान सेगमेंट एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। अक्टूबर में इस सेगमेंट में 41,773 यूनिट्स की बिक्री हुई। वहीं, एक साल पहले अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 37,211 यूनिट्स था। यह पिछले साल के मुकाबले 12.3% की ग्रोथ को दिखाती है। यानी इस सेगमेंट में 4,562 यूनट ज्यादा बिकीं। इस सेगमेंट को एक बार फिर मारुति डिजायर ने टॉप करने का काम किया। डिजायर की 20,649 यूनिट बिकीं। हालांकि, अक्टूबर 2025 की तुलना में इसे 0.70% की डिग्रोथ मिली। बता दें कि डिजायर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.31 लाख रुपए है। वहीं, CNG से इसका माइलेज 36.47 Km है। इस बार न्यू टाटा एरिस ने टॉप-3 में अपनी जगह बना ली। वहीं, ऑरा की शानदार परफॉर्मेंस जारी रही।
|टॉप-10 बेस्ट सेलिंग सेडान मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026
|नं
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|चेंज % YoY
|1
|मारुति डिजायर
|20,649
|20,791
|-0.70%
|2
|हुंडई ऑरा
|7,349
|5,815
|26.40%
|3
|टाटा एरिस
|4,005
|0
|New
|4
|होंडा अमेज
|3,337
|3,630
|-8.10%
|5
|स्कोडा स्लाविया
|2,638
|1,648
|60.10%
|6
|फॉक्सवैगन वर्टूस
|1,888
|2,453
|-23.00%
|7
|हुंडई वरना
|775
|824
|-5.90%
|8
|होंडा सिटी
|596
|578
|3.10%
|9
|टाटा टिगोर
|334
|1,196
|-72.10%
|10
|टोयोटा कैमरी
|202
|276
|-26.80%
|टोटल
|41,773
|37,211
|0.123
टॉप-10 बेस्ट सेलिंग सेडान मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति डिजायर की अक्टूबर 2026 में 20,649 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 20,791 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.70% की YoY डिग्रोथ मिली। हुंडई ऑरा की अक्टूबर 2026 में 7,349 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,815 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 26.40% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा एरिस की अक्टूबर 2026 में 4,005 यूनिट बिकीं। होंडा अमेज की अक्टूबर 2026 में 3,337 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 3,630 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8.10% की YoY डिग्रोथ मिली।
स्कोडा स्लाविया की अक्टूबर 2026 में 2,638 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,648 60.10% की YoY ग्रोथ मिली। फॉक्सवैगन वर्टूस की अक्टूबर 2026 में 1,888 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,453 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 23.00% की YoY डिग्रोथ मिली। हुंडई वरना की अक्टूबर 2026 में 775 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 824 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5.90% की YoY डिग्रोथ मिली।होंडा सिटी की अक्टूबर 2026 में 596 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 578 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3.10% की YoY ग्रोथ मिली।
टाटा टिगोर की अक्टूबर 2026 में 334 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,196 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 72.10% की YoY डिग्रोथ मिली। टोयोटा कैमरी की अक्टूबर 2026 में 202 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 276 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 26.80% की YoY डिग्रोथ मिली। इस तरह इन 10 सेडान की अक्टूबर 2026 में कुल 41,773 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इनकी 37,211 यूनिट बिकी थीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इन्हें 0.123% की YoY ग्रोथ मिली।
डिजायर का इंजन और माइलेज
डिजायर CNG AMT के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर Z12-सीरीज वाला थ्री-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो पेट्रोल मोड पर 82.93 PS का मैक्सिमम पावर और 112.4 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, CNG मोड पर इसका मैक्सिमम पावर 69.75 PS और मैक्सिमम टॉर्क 101.8 Nm हो जाता है। इस इंजन को 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। इसमें 37 लीटर का पेट्रोल टैंक और 55 लीटर का CNG सिलेंडर दिया है। कंपनी के दावे के मुताबिक CNG से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 36.47 km/kg तक है।
डिजायर के फीचर्स और सेफ्टी
इस सेडान में एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स दिए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसे GNCAP और BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें