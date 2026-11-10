36Km+ माइलेज, GNCAP और BNCAP में 5-स्टार रेटिंग, ₹6.31 लाख की कार बनी नंबर-1; 20649 ग्राहक मिले

इस सेगमेंट को एक बार फिर मारुति डिजायर ने टॉप करने का काम किया। डिजायर की 20,649 यूनिट बिकीं। हालांकि, अक्टूबर 2025 की तुलना में इसे 0.70% की डिग्रोथ मिली। बता दें कि डिजायर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.31 लाख रुपए है।

देश के अंदर सेडान सेगमेंट एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। अक्टूबर में इस सेगमेंट में 41,773 यूनिट्स की बिक्री हुई। वहीं, एक साल पहले अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 37,211 यूनिट्स था। यह पिछले साल के मुकाबले 12.3% की ग्रोथ को दिखाती है। यानी इस सेगमेंट में 4,562 यूनट ज्यादा बिकीं। इस सेगमेंट को एक बार फिर मारुति डिजायर ने टॉप करने का काम किया। डिजायर की 20,649 यूनिट बिकीं। हालांकि, अक्टूबर 2025 की तुलना में इसे 0.70% की डिग्रोथ मिली। बता दें कि डिजायर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.31 लाख रुपए है। वहीं, CNG से इसका माइलेज 36.47 Km है। इस बार न्यू टाटा एरिस ने टॉप-3 में अपनी जगह बना ली। वहीं, ऑरा की शानदार परफॉर्मेंस जारी रही।

टॉप-10 बेस्ट सेलिंग सेडान मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026 नं मॉडल अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 चेंज % YoY 1 मारुति डिजायर 20,649 20,791 -0.70% 2 हुंडई ऑरा 7,349 5,815 26.40% 3 टाटा एरिस 4,005 0 New 4 होंडा अमेज 3,337 3,630 -8.10% 5 स्कोडा स्लाविया 2,638 1,648 60.10% 6 फॉक्सवैगन वर्टूस 1,888 2,453 -23.00% 7 हुंडई वरना 775 824 -5.90% 8 होंडा सिटी 596 578 3.10% 9 टाटा टिगोर 334 1,196 -72.10% 10 टोयोटा कैमरी 202 276 -26.80% टोटल 41,773 37,211 0.123

टॉप-10 बेस्ट सेलिंग सेडान मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति डिजायर की अक्टूबर 2026 में 20,649 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 20,791 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0.70% की YoY डिग्रोथ मिली। हुंडई ऑरा की अक्टूबर 2026 में 7,349 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,815 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 26.40% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा एरिस की अक्टूबर 2026 में 4,005 यूनिट बिकीं। होंडा अमेज की अक्टूबर 2026 में 3,337 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 3,630 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8.10% की YoY डिग्रोथ मिली।

स्कोडा स्लाविया की अक्टूबर 2026 में 2,638 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,648 60.10% की YoY ग्रोथ मिली। फॉक्सवैगन वर्टूस की अक्टूबर 2026 में 1,888 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,453 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 23.00% की YoY डिग्रोथ मिली। हुंडई वरना की अक्टूबर 2026 में 775 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 824 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5.90% की YoY डिग्रोथ मिली।होंडा सिटी की अक्टूबर 2026 में 596 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 578 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3.10% की YoY ग्रोथ मिली।

टाटा टिगोर की अक्टूबर 2026 में 334 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,196 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 72.10% की YoY डिग्रोथ मिली। टोयोटा कैमरी की अक्टूबर 2026 में 202 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 276 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 26.80% की YoY डिग्रोथ मिली। इस तरह इन 10 सेडान की अक्टूबर 2026 में कुल 41,773 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इनकी 37,211 यूनिट बिकी थीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इन्हें 0.123% की YoY ग्रोथ मिली।

डिजायर का इंजन और माइलेज

डिजायर CNG AMT के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर Z12-सीरीज वाला थ्री-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो पेट्रोल मोड पर 82.93 PS का मैक्सिमम पावर और 112.4 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, CNG मोड पर इसका मैक्सिमम पावर 69.75 PS और मैक्सिमम टॉर्क 101.8 Nm हो जाता है। इस इंजन को 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। इसमें 37 लीटर का पेट्रोल टैंक और 55 लीटर का CNG सिलेंडर दिया है। कंपनी के दावे के मुताबिक CNG से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 36.47 km/kg तक है।