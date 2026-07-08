6 एयरबैग के साथ 5-स्टार सेफ्टी, नंबर-1 की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं ये कार; माइलेज 33Km, कीमत ₹6.25 लाख
पिछले महीने यानी जून में डिजायर की कुल 17,899 यूनिट बिकीं। जबकि, टॉप-9 की लिस्ट में शामिल अन्य सभी मॉडल की मिलकर भी 13,284 यूनिट बिकीं। यानी अकेले डिजायर ने इन सभी 9 मॉडल को 4,615 यूनिट के अंतर से पीछे छोड़ दिया। डिजायर के पास सेगमेंट का 57% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा।
देश के सेडान सेगमेंट में मारुति सुजुकी डिजायर का दबदबा बरकरार है। इसकी सेल के सामने सेगमेंट के साथ कई दूसरे सेगमेंट के मॉडल भी फेल हैं। दरअसल, पिछले महीने यानी जून में डिजायर की कुल 17,899 यूनिट बिकीं। जबकि, टॉप-9 की लिस्ट में शामिल अन्य सभी मॉडल की मिलकर भी 13,284 यूनिट बिकीं। यानी अकेले डिजायर ने इन सभी 9 मॉडल को 4,615 यूनिट के अंतर से पीछे छोड़ दिया। डिजायर के पास सेगमेंट का 57% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा। जबकि, दूसरे नंबर पर रहने वाली हुंडई ऑरा 19% से ज्यादा मार्केट शेयर हासिल करने में कायमबा रही। चलिए एक बार सेगमेंट के टॉप मॉडल की सेल को देखते हैं।
|बेस्ट सेलिंग सेडान मॉडल वाइज सेल्स जून 2026
|नं
|मॉडल
|जून 2026
|जून 2025
|YoY ग्रोथ %
|सेगमेंट शेयर %
|1
|मारुति सुजुकी डिजायर
|17,899
|15,484
|15.60%
|57.40%
|2
|हुंडई ऑरा
|5,977
|5,413
|10.40%
|19.20%
|3
|होंडा अमेज
|2,937
|2,274
|29.20%
|9.40%
|4
|वोक्सवैगन वर्टूस
|1,195
|1,778
|-32.80%
|3.80%
|5
|स्कोडा स्लाविया
|1,083
|896
|20.90%
|3.50%
|6
|होंडा सिटी
|745
|709
|5.10%
|2.40%
|7
|टाटा टिगोर
|602
|788
|-23.60%
|1.90%
|8
|हुंडई वरना
|554
|813
|-31.90%
|1.80%
|9
|टोयोटा कैमरी
|191
|180
|6.10%
|0.60%
|टोटल
|31,183
|28,335
|10.10%
|100.00%
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पिछले महीने की बेस्ट सेलिंग सेडान की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की जून 2026 में 17,899 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 15,484 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15.60% की ग्रोथ मिली और इसके पास सेगमेंट का 57.40% मार्केट शेयर रहा। हुंडई ऑरा की जून 2026 में 5,977 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 5,413 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 10.40% की ग्रोथ मिली और इसके पास सेगमेंट का 19.20% मार्केट शेयर रहा। होंडा अमेज की जून 2026 में 2,937 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 2,274 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 29.20% की ग्रोथ मिली और इसके पास सेगमेंट का 9.40% मार्केट शेयर रहा।
वोक्सवैगन वर्टूस की जून 2026 में 1,195 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 1,778 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 32.80% की डिग्रोथ मिली और इसके पास सेगमेंट का 3.80% मार्केट शेयर रहा। स्कोडा स्लाविया की जून 2026 में 1,083 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 896 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20.90% की ग्रोथ मिली और इसके पास सेगमेंट का 3.50% मार्केट शेयर रहा। होंडा सिटी की जून 2026 में 745 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 709 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5.10% की ग्रोथ मिली और इसके पास सेगमेंट का 2.40% मार्केट शेयर रहा।
टाटा टिगोर की जून 2026 में 602 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 788 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 23.60% की डिग्रोथ मिली और इसके पास सेगमेंट का 1.90% मार्केट शेयर रहा। हुंडई वरना की जून 2026 में 554 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 813 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 31.90% की डिग्रोथ मिली और इसके पास सेगमेंट का 1.80% मार्केट शेयर रहा। टोयोटा कैमरी की जून 2026 में 191 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 180 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6.10% की ग्रोथ मिली और इसके पास सेगमेंट का 0.60% मार्केट शेयर रहा।
मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। इसकी शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में खरीद सकते हैं।
डिजायर 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.73 km/kg है। डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं।
यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। इसे GNCAP और BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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