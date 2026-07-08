6 एयरबैग के साथ 5-स्टार सेफ्टी, नंबर-1 की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं ये कार; माइलेज 33Km, कीमत ₹6.25 लाख

पिछले महीने यानी जून में डिजायर की कुल 17,899 यूनिट बिकीं। जबकि, टॉप-9 की लिस्ट में शामिल अन्य सभी मॉडल की मिलकर भी 13,284 यूनिट बिकीं। यानी अकेले डिजायर ने इन सभी 9 मॉडल को 4,615 यूनिट के अंतर से पीछे छोड़ दिया। डिजायर के पास सेगमेंट का 57% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा।

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देश के सेडान सेगमेंट में मारुति सुजुकी डिजायर का दबदबा बरकरार है। इसकी सेल के सामने सेगमेंट के साथ कई दूसरे सेगमेंट के मॉडल भी फेल हैं। दरअसल, पिछले महीने यानी जून में डिजायर की कुल 17,899 यूनिट बिकीं। जबकि, टॉप-9 की लिस्ट में शामिल अन्य सभी मॉडल की मिलकर भी 13,284 यूनिट बिकीं। यानी अकेले डिजायर ने इन सभी 9 मॉडल को 4,615 यूनिट के अंतर से पीछे छोड़ दिया। डिजायर के पास सेगमेंट का 57% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा। जबकि, दूसरे नंबर पर रहने वाली हुंडई ऑरा 19% से ज्यादा मार्केट शेयर हासिल करने में कायमबा रही। चलिए एक बार सेगमेंट के टॉप मॉडल की सेल को देखते हैं।

बेस्ट सेलिंग सेडान मॉडल वाइज सेल्स जून 2026 नं मॉडल जून 2026 जून 2025 YoY ग्रोथ % सेगमेंट शेयर % 1 मारुति सुजुकी डिजायर 17,899 15,484 15.60% 57.40% 2 हुंडई ऑरा 5,977 5,413 10.40% 19.20% 3 होंडा अमेज 2,937 2,274 29.20% 9.40% 4 वोक्सवैगन वर्टूस 1,195 1,778 -32.80% 3.80% 5 स्कोडा स्लाविया 1,083 896 20.90% 3.50% 6 होंडा सिटी 745 709 5.10% 2.40% 7 टाटा टिगोर 602 788 -23.60% 1.90% 8 हुंडई वरना 554 813 -31.90% 1.80% 9 टोयोटा कैमरी 191 180 6.10% 0.60% टोटल 31,183 28,335 10.10% 100.00%

पिछले महीने की बेस्ट सेलिंग सेडान की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की जून 2026 में 17,899 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 15,484 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15.60% की ग्रोथ मिली और इसके पास सेगमेंट का 57.40% मार्केट शेयर रहा। हुंडई ऑरा की जून 2026 में 5,977 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 5,413 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 10.40% की ग्रोथ मिली और इसके पास सेगमेंट का 19.20% मार्केट शेयर रहा। होंडा अमेज की जून 2026 में 2,937 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 2,274 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 29.20% की ग्रोथ मिली और इसके पास सेगमेंट का 9.40% मार्केट शेयर रहा।

वोक्सवैगन वर्टूस की जून 2026 में 1,195 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 1,778 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 32.80% की डिग्रोथ मिली और इसके पास सेगमेंट का 3.80% मार्केट शेयर रहा। स्कोडा स्लाविया की जून 2026 में 1,083 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 896 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20.90% की ग्रोथ मिली और इसके पास सेगमेंट का 3.50% मार्केट शेयर रहा। होंडा सिटी की जून 2026 में 745 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 709 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5.10% की ग्रोथ मिली और इसके पास सेगमेंट का 2.40% मार्केट शेयर रहा।

टाटा टिगोर की जून 2026 में 602 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 788 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 23.60% की डिग्रोथ मिली और इसके पास सेगमेंट का 1.90% मार्केट शेयर रहा। हुंडई वरना की जून 2026 में 554 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 813 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 31.90% की डिग्रोथ मिली और इसके पास सेगमेंट का 1.80% मार्केट शेयर रहा। टोयोटा कैमरी की जून 2026 में 191 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 180 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6.10% की ग्रोथ मिली और इसके पास सेगमेंट का 0.60% मार्केट शेयर रहा।

मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। इसकी शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में खरीद सकते हैं।

डिजायर 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.73 km/kg है। डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं।