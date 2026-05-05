पेट्रोल कार का मतलब ₹6.25 लाख का ये मॉडल, 360° कैमरा, 6 एयरबैग, 33Km माइलेज; इसे 1.54 लाख ग्राहक मिले

फाइनेंशियल ईयर 2026 की बेस्ट सेलिंग पेट्रोल कारों की बात करें तो मारुति स्विफ्ट की FY2026 में 1,54,993 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 6.30% का रहा। मारुति बलेनो की FY2026 में 1,49,332 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 6.10% का रहा। मारुति फ्रोंक्स की FY2026 में 1,17,558 यूनिट बिकीं।

देश का फोर-व्हीलर सेगमेंट कई अलग फ्यूल कैटेगरी में बंटा हुआ है। इसमें पेट्रोल, डीजल और CNG इंजन के साछ इलेक्ट्रिक मोटर भी शामिल है। अब ज्यादातर लोग पेट्रोल + CNG व्हीकल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। दरअसल, पेट्रोल कारों का माइलेज भी अब काफी बेहतर हो चुका है। इस वजह से इन कारों का डिमांड भी बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में जिन पेट्रोल कारों का दबदबा देखने को मिला, उसमें मारुति सबसे आगे रही। दरअसल, FY2026 की टॉप-10 पेट्रोल कारों की लिस्ट में 6 मॉडल मारुति के रहे। वहीं, इस लिस्ट को टॉप करने का काम मारुति स्विफ्ट ने किया।

बेस्ट सेलिंग पेट्रोल कार FY2026 नं मॉडल FY2026 कंट्रीब्यूशन % 1 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 1,54,993 6.30% 2 मारुति सुजुकी बलेनो 1,49,332 6.10% 3 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 1,17,558 4.80% 4 मारुति सुजुकी ब्रेजा 1,08,775 4.40% 5 हुंडई क्रेटा 1,04,451 4.20% 6 टाटा पंच 99,395 4.00% 7 मारुति सुजुकी डिजायर 93,800 3.80% 8 हुंडई वेन्यू 93,586 3.80% 9 टाटा नेक्सन 90,100 3.70% 10 मारुति सुजुकी ऑल्टो 86,371 3.50% 11 मारुति सुजुकी वैगनआर 83,753 3.40% 12 किआ सोनेट 83,284 3.40% 13 मारुति सुजुकी ईको 73,094 3.00% 14 महिंद्रा XUV 3X0 72,517 2.90% 15 टोयोटा हाइराइडर 54,473 2.20% 16 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 54,212 2.20% 17 मारुति सुजुकी अर्टिगा 53,396 2.20% 18 किआ सेल्टोस 51,963 2.10% 19 किआ कैरेंस 51,406 2.10% 20 हुंडई i20 50,333 2.00% 21 स्कोडा काइलक 49,089 2.00% 22 टाटा टियागो 48,455 2.00% 23 हुंडई एक्सटर 46,454 1.90% 24 हुंडई ग्रैंड i10 45,025 1.80% 25 टोयोटा ग्लैंजा 44,453 1.80%

फाइनेंशियल ईयर 2026 की बेस्ट सेलिंग पेट्रोल कारों की बात करें तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट की FY2026 में 1,54,993 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 6.30% का रहा। मारुति सुजुकी बलेनो की FY2026 में 1,49,332 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 6.10% का रहा। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की FY2026 में 1,17,558 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 4.80% का रहा। मारुति सुजुकी ब्रेजा की FY2026 में 1,08,775 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 4.40% का रहा। हुंडई क्रेटा की FY2026 में 1,04,451 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 4.20% का रहा। टाटा पंच की FY2026 में 99,395 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 4.00% का रहा। मारुति सुजुकी डिजायर की FY2026 में 93,800 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 3.80% का रहा।

हुंडई वेन्यू की FY2026 में 93,586 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 3.80% का रहा। टाटा नेक्सन की FY2026 में 90,100 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 3.70% का रहा। मारुति सुजुकी ऑल्टो की FY2026 में 86,371 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 3.50% का रहा। मारुति सुजुकी वैगनआर की FY2026 में 83,753 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 3.40% का रहा। किआ सोनेट की FY2026 में 83,284 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 3.40% का रहा। मारुति सुजुकी ईको की FY2026 में 73,094 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 3.00% का रहा।

महिंद्रा XUV 3X0 की FY2026 में 72,517 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.90% का रहा। टोयोटा हाइराइडर की FY2026 में 54,473 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.20% का रहा। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की FY2026 में 54,212 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.20% का रहा। मारुति सुजुकी अर्टिगा की FY2026 में 53,396 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.20% का रहा। किआ सेल्टोस की FY2026 में 51,963 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.10% का रहा। किआ कैरेंस की FY2026 में 51,406 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.10% का रहा।

हुंडई i20 की FY2026 में 50,333 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.00% का रहा। स्कोडा काइलक की FY2026 में 49,089 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.00% का रहा। टाटा टियागो की FY2026 में 48,455 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.00% का रहा। हुंडई एक्सटर की FY2026 में 46,454 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 1.90% का रहा। हुंडई ग्रैंड i10 की FY2026 में 45,025 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 1.80% का रहा। टोयोटा ग्लैंजा की FY2026 में 44,453 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 1.80% का रहा।

मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। इसकी शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में खरीद सकते हैं।

डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।