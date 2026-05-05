पेट्रोल कार का मतलब ₹6.25 लाख का ये मॉडल, 360° कैमरा, 6 एयरबैग, 33Km माइलेज; इसे 1.54 लाख ग्राहक मिले
फाइनेंशियल ईयर 2026 की बेस्ट सेलिंग पेट्रोल कारों की बात करें तो मारुति स्विफ्ट की FY2026 में 1,54,993 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 6.30% का रहा। मारुति बलेनो की FY2026 में 1,49,332 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 6.10% का रहा। मारुति फ्रोंक्स की FY2026 में 1,17,558 यूनिट बिकीं।
देश का फोर-व्हीलर सेगमेंट कई अलग फ्यूल कैटेगरी में बंटा हुआ है। इसमें पेट्रोल, डीजल और CNG इंजन के साछ इलेक्ट्रिक मोटर भी शामिल है। अब ज्यादातर लोग पेट्रोल + CNG व्हीकल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। दरअसल, पेट्रोल कारों का माइलेज भी अब काफी बेहतर हो चुका है। इस वजह से इन कारों का डिमांड भी बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में जिन पेट्रोल कारों का दबदबा देखने को मिला, उसमें मारुति सबसे आगे रही। दरअसल, FY2026 की टॉप-10 पेट्रोल कारों की लिस्ट में 6 मॉडल मारुति के रहे। वहीं, इस लिस्ट को टॉप करने का काम मारुति स्विफ्ट ने किया।
|बेस्ट सेलिंग पेट्रोल कार FY2026
|नं
|मॉडल
|FY2026
|कंट्रीब्यूशन %
|1
|मारुति सुजुकी स्विफ्ट
|1,54,993
|6.30%
|2
|मारुति सुजुकी बलेनो
|1,49,332
|6.10%
|3
|मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
|1,17,558
|4.80%
|4
|मारुति सुजुकी ब्रेजा
|1,08,775
|4.40%
|5
|हुंडई क्रेटा
|1,04,451
|4.20%
|6
|टाटा पंच
|99,395
|4.00%
|7
|मारुति सुजुकी डिजायर
|93,800
|3.80%
|8
|हुंडई वेन्यू
|93,586
|3.80%
|9
|टाटा नेक्सन
|90,100
|3.70%
|10
|मारुति सुजुकी ऑल्टो
|86,371
|3.50%
|11
|मारुति सुजुकी वैगनआर
|83,753
|3.40%
|12
|किआ सोनेट
|83,284
|3.40%
|13
|मारुति सुजुकी ईको
|73,094
|3.00%
|14
|महिंद्रा XUV 3X0
|72,517
|2.90%
|15
|टोयोटा हाइराइडर
|54,473
|2.20%
|16
|मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
|54,212
|2.20%
|17
|मारुति सुजुकी अर्टिगा
|53,396
|2.20%
|18
|किआ सेल्टोस
|51,963
|2.10%
|19
|किआ कैरेंस
|51,406
|2.10%
|20
|हुंडई i20
|50,333
|2.00%
|21
|स्कोडा काइलक
|49,089
|2.00%
|22
|टाटा टियागो
|48,455
|2.00%
|23
|हुंडई एक्सटर
|46,454
|1.90%
|24
|हुंडई ग्रैंड i10
|45,025
|1.80%
|25
|टोयोटा ग्लैंजा
|44,453
|1.80%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Curvv
₹ 9.66 - 18.85 लाख
Tata Safari
₹ 13.29 - 25.96 लाख
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₹ 2 - 3.8 करोड़
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₹ 3.5 - 5.25 लाख
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₹ 93.6 लाख - 1.07 करोड़
Jaguar F-Pace
₹ 72.9 लाख से शुरू
फाइनेंशियल ईयर 2026 की बेस्ट सेलिंग पेट्रोल कारों की बात करें तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट की FY2026 में 1,54,993 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 6.30% का रहा। मारुति सुजुकी बलेनो की FY2026 में 1,49,332 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 6.10% का रहा। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की FY2026 में 1,17,558 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 4.80% का रहा। मारुति सुजुकी ब्रेजा की FY2026 में 1,08,775 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 4.40% का रहा। हुंडई क्रेटा की FY2026 में 1,04,451 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 4.20% का रहा। टाटा पंच की FY2026 में 99,395 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 4.00% का रहा। मारुति सुजुकी डिजायर की FY2026 में 93,800 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 3.80% का रहा।
हुंडई वेन्यू की FY2026 में 93,586 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 3.80% का रहा। टाटा नेक्सन की FY2026 में 90,100 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 3.70% का रहा। मारुति सुजुकी ऑल्टो की FY2026 में 86,371 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 3.50% का रहा। मारुति सुजुकी वैगनआर की FY2026 में 83,753 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 3.40% का रहा। किआ सोनेट की FY2026 में 83,284 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 3.40% का रहा। मारुति सुजुकी ईको की FY2026 में 73,094 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 3.00% का रहा।
महिंद्रा XUV 3X0 की FY2026 में 72,517 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.90% का रहा। टोयोटा हाइराइडर की FY2026 में 54,473 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.20% का रहा। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की FY2026 में 54,212 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.20% का रहा। मारुति सुजुकी अर्टिगा की FY2026 में 53,396 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.20% का रहा। किआ सेल्टोस की FY2026 में 51,963 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.10% का रहा। किआ कैरेंस की FY2026 में 51,406 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.10% का रहा।
हुंडई i20 की FY2026 में 50,333 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.00% का रहा। स्कोडा काइलक की FY2026 में 49,089 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.00% का रहा। टाटा टियागो की FY2026 में 48,455 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.00% का रहा। हुंडई एक्सटर की FY2026 में 46,454 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 1.90% का रहा। हुंडई ग्रैंड i10 की FY2026 में 45,025 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 1.80% का रहा। टोयोटा ग्लैंजा की FY2026 में 44,453 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 1.80% का रहा।
मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। इसकी शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में खरीद सकते हैं।
डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।
डिजायर 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.73 km/kg है। इसे GNCAP और BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6,25,600 रुपए से शुरू है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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