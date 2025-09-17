भारत में सिर्फ इस मॉडल से हो रही MG की आधी से ज्यादा बिक्री, 6 महीने से लगातार सुपरहिट; देश की नंबर-1 ई-कार बनी

भारत में सिर्फ विंडसर ईवी मॉडल से MG की आधी से ज्यादा बिक्री हो रही है। ये ईवी 6 महीने से लगातार सुपरहिट बन गई है।ये ईवी वर्तमान में देश की नंबर-1 ई-कार है।

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया (JSW MG Motor India) ने अगस्त 2025 तक 2.0% बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत की टॉप-10 कार निर्माताओं में अपनी जगह बना ली है। भारत में एमजी की आधी से ज्यादा बिक्री सिर्फ एक मॉडल एमजी विंडसर ईवी से होती है। नीचे पिछले 6 महीनों में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एमजी कारों की लिस्ट दी गई है, जिसमें अगस्त 2025 का नया डेटा भी शामिल है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पिछले 6 महीनों में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली MG कारें

मॉडल मार्च 25 अप्रैल 25 मई 25 जून 25 जुलाई 25 अगस्त 25 कुल बिक्री विंडसर EV 3,641 3,660 3,939 3,799 4,308 4,511 23,858 हेक्टर 547 977 1,098 757 579 379 4,337 कॉमेट EV 173 191 823 856 912 1,113 4,068 ZS EV 856 864 360 317 815 380 3,592 एस्टर 184 133 84 66 48 179 694 टोटल 5,401 5,825 6,304 5,795 6,662 6,562 36,549

ऊपर दिए गए बिक्री आंकड़े डीलरों द्वारा भेजी गई यूनिट्स की संख्या को दर्शाती है। इसके मुताबिक एमजी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार विंडसर ईवी रही। हालांकि, ये डीलरशिप द्वारा बेची गई यूनिट की वास्तविक आंकड़े से अलग हो सकती है।

MG विंडसर कार निर्माता के लिए एक सफल मॉडल रहा है और यह पिछले कुछ समय से न केवल एमजी बल्कि भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार भी रही है। एमजी ने पिछले 6 महीनों में इस कार की 23,858 यूनिट बेचीं। यानी औसतन बिक्री लगभग 4,000 यूनिट प्रति माह रही। एमजी ने विंडसर लाइनअप में एक और वैरिएंट पेश किया है, जो एक बड़े बैटरी पैक के साथ आता है, जो एक बार चार्ज करने पर 449 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है।

एमजी हेक्टर एमजी की कॉम्पैक्ट एसयूवी हेक्टर भारत में उसकी दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। एमजी हेक्टर की बिक्री विंडसर की तुलना में लगभग 5th हिस्सा थी, यानी औसतन लगभग 700 यूनिट प्रति माह बिक्री हुई। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.0-लीटर डीजल इंजन का विकल्प उपलब्ध है।

एमजी कॉमेट ईवी ब्रिटिश-चीनी कार निर्माता कंपनी ने पिछले 6 महीनों में कॉमेट की 4,068 यूनिट्स बेची हैं, यानी औसतन 678 यूनिट्स प्रति माह और इस तरह ZS EV को पीछे छोड़ दिया है। कॉमेट एक अनोखी स्थिति में है और इसका कोई सीधा प्रतिस्पर्धी नहीं है।

एमजी जेडएस ईवी एमजी जेडएस ईवी पिछले 6 महीनों में 3,592 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथे स्थान पर आ गई है, यानी औसतन लगभग 600 यूनिट्स प्रति माह।

एमजी एस्टर अपने सेगमेंट में सबसे कम बिकने वाली कार एमजी एस्टरकी पिछले 6 महीनों में केवल 694 यूनिट्स बिकीं।