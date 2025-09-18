Best Selling Car Of FY 2025 Maruti WagonR get cheaper up to Rs. 79,600, check price details मारुति का बड़ा तोहफा! ₹5 लाख से भी कम में मिल रही देश की ये नंबर-1 कार, 33 किमी. से ज्यादा का माइलेज, Auto Hindi News - Hindustan
मारुति का बड़ा तोहफा! ₹5 लाख से भी कम में मिल रही देश की ये नंबर-1 कार, 33 किमी. से ज्यादा का माइलेज

फैमिली कार वैगनआर खरीदने की सोच रहे ग्राहकों को मारुति सुजुकी ने बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, क्योंकि FY2025 में नंबर-1 रही मारुति वैगनआर (Wagon-R) अब 5 लाख रुपये से भी कम में मिल रही है। इसकी कीमत में लगभग 80,000 रुपये की कटौती हुई है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 05:17 PM
मारुति का बड़ा तोहफा! ₹5 लाख से भी कम में मिल रही देश की ये नंबर-1 कार, 33 किमी. से ज्यादा का माइलेज

मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी सभी कारों की कीमतों में कटौती की है। सरकार द्वारा जीएसटी घटाने के बाद मारुति की कारें 1.30 लाख तक सस्ती हो गई हैं। इस कटौती के बाद वित्त वर्ष 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति वैगनआर की कीमत भी अब काफी घट गई है। कंपनी ने इसकी कीमत में लगभग 80,000 रुपये की कटौती की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

79,600 रुपये तक सस्ती हुई भारत की नंबर-1 कार

भारत की बेस्ट सेलिंग कार मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki Wagon-R) ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। FY 2025 में बिक्री के मामले में नंबर-वन रही वैगनआर (Wagon-R) अब पहले से काफी ज्यादा सस्ती हो गई है। मारुति सुजुकी ने हाल ही में टैक्स कट का फायदा ग्राहकों को देते हुए वैगनआर (Wagon-R) की कीमतों में 79,600 रुपये तक की कटौती की है। अब इसकी नई शुरुआती कीमत 4,98,900 रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो पहले 5,78,500 रुपये तक थी।

वैगनआर (Wagon-R) क्यों है इतनी पॉपुलर?

वैगनआर (Wagon-R) को हमेशा से इंडिया की फैमिली कार कहा जाता है। इसकी लोकप्रियता के पीछे स्पेशियस केबिन, पावरफुल और एफिशिएंट इंजन, हाई माइलेज और लो मेंटेनेंस कॉस्ट है।

मारुति वैगनआर की FY 2025 परफॉर्मेंस

FY 2025 में लाखों भारतीय ग्राहकों ने मारुति वैगनआर को खरीदा, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज और फर्स्ट-टाइम कार बायर्स के बीच यह कार सबसे ज्यादा पसंद की गई। इस कार ने सभी गाड़ियों को पछाड़ते हुए सेल्स चार्ट पर टॉप पोजिशन हासिल की।

FY25 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार

मॉडलFY 2025 बिक्रीFY 2024 बिक्रीइयर-ऑन-इयर (YoY) ग्रोथ
मारुति वैगनआर1,98,451 1,90,8554 %
टाटा पंच1,96,5722,02,031-3 %
हुंडई क्रेटा1,94,8711,86,160 5 %
मारुति अर्टिगा1,90,972 1,90,091 0.5 %
मारुति ब्रेजा1,89,163 1,88,160 0.5 %
मारुति स्विफ्ट1,79,6411,72,8084 %
मारुति बलेनो1,67,1611,72,094 -3 %
मारुति फ्रोंक्स1,66,216 1,34,735 23 %
मारुति डिजायर1,65,021 1,67,988-2 %
महिंद्रा स्कॉर्पियो1,64,842 1,66,364 -1 %

मारुति वैगनआर वित्त वर्ष 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही थी, उसके बाद टाटा पंच और हुंडई क्रेटा का स्थान था। FY25 में मारुति की कारों ने न केवल पहला स्थान हासिल किया था, बल्कि कार निर्माता ने इस लिस्ट में अपना दबदबा भी बनाया था, 10 में से 7 मॉडल इसी भारतीय ब्रांड के थे। आइए नीचे दिए गए चार्ट में वित्त वर्ष 2025 की टॉप-10 कारों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।

वित्त वर्ष 2025 की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत में एसयूवी ज्यादा लोकप्रिय रहीं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति वैगनआर ही रही। बता दें कि वित्त वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार टाटा पंच दूसरे और हुंडई क्रेटा तीसरे स्थान पर थी और मारुति वैगनआर ने टाटा पंच को पछाड़कर वित्त वर्ष 2024-2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई थी।

Auto News Hindi Maruti WagonR Maruti Suzuki अन्य..

