मारुति का बड़ा तोहफा! ₹5 लाख से भी कम में मिल रही देश की ये नंबर-1 कार, 33 किमी. से ज्यादा का माइलेज
फैमिली कार वैगनआर खरीदने की सोच रहे ग्राहकों को मारुति सुजुकी ने बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, क्योंकि FY2025 में नंबर-1 रही मारुति वैगनआर (Wagon-R) अब 5 लाख रुपये से भी कम में मिल रही है। इसकी कीमत में लगभग 80,000 रुपये की कटौती हुई है।
मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी सभी कारों की कीमतों में कटौती की है। सरकार द्वारा जीएसटी घटाने के बाद मारुति की कारें 1.30 लाख तक सस्ती हो गई हैं। इस कटौती के बाद वित्त वर्ष 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति वैगनआर की कीमत भी अब काफी घट गई है। कंपनी ने इसकी कीमत में लगभग 80,000 रुपये की कटौती की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
79,600 रुपये तक सस्ती हुई भारत की नंबर-1 कार
भारत की बेस्ट सेलिंग कार मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki Wagon-R) ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। FY 2025 में बिक्री के मामले में नंबर-वन रही वैगनआर (Wagon-R) अब पहले से काफी ज्यादा सस्ती हो गई है। मारुति सुजुकी ने हाल ही में टैक्स कट का फायदा ग्राहकों को देते हुए वैगनआर (Wagon-R) की कीमतों में 79,600 रुपये तक की कटौती की है। अब इसकी नई शुरुआती कीमत 4,98,900 रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो पहले 5,78,500 रुपये तक थी।
वैगनआर (Wagon-R) क्यों है इतनी पॉपुलर?
वैगनआर (Wagon-R) को हमेशा से इंडिया की फैमिली कार कहा जाता है। इसकी लोकप्रियता के पीछे स्पेशियस केबिन, पावरफुल और एफिशिएंट इंजन, हाई माइलेज और लो मेंटेनेंस कॉस्ट है।
मारुति वैगनआर की FY 2025 परफॉर्मेंस
FY 2025 में लाखों भारतीय ग्राहकों ने मारुति वैगनआर को खरीदा, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज और फर्स्ट-टाइम कार बायर्स के बीच यह कार सबसे ज्यादा पसंद की गई। इस कार ने सभी गाड़ियों को पछाड़ते हुए सेल्स चार्ट पर टॉप पोजिशन हासिल की।
FY25 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार
|मॉडल
|FY 2025 बिक्री
|FY 2024 बिक्री
|इयर-ऑन-इयर (YoY) ग्रोथ
|मारुति वैगनआर
|1,98,451
|1,90,855
|4 %
|टाटा पंच
|1,96,572
|2,02,031
|-3 %
|हुंडई क्रेटा
|1,94,871
|1,86,160
|5 %
|मारुति अर्टिगा
|1,90,972
|1,90,091
|0.5 %
|मारुति ब्रेजा
|1,89,163
|1,88,160
|0.5 %
|मारुति स्विफ्ट
|1,79,641
|1,72,808
|4 %
|मारुति बलेनो
|1,67,161
|1,72,094
|-3 %
|मारुति फ्रोंक्स
|1,66,216
|1,34,735
|23 %
|मारुति डिजायर
|1,65,021
|1,67,988
|-2 %
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|1,64,842
|1,66,364
|-1 %
मारुति वैगनआर वित्त वर्ष 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही थी, उसके बाद टाटा पंच और हुंडई क्रेटा का स्थान था। FY25 में मारुति की कारों ने न केवल पहला स्थान हासिल किया था, बल्कि कार निर्माता ने इस लिस्ट में अपना दबदबा भी बनाया था, 10 में से 7 मॉडल इसी भारतीय ब्रांड के थे। आइए नीचे दिए गए चार्ट में वित्त वर्ष 2025 की टॉप-10 कारों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।
वित्त वर्ष 2025 की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत में एसयूवी ज्यादा लोकप्रिय रहीं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति वैगनआर ही रही। बता दें कि वित्त वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार टाटा पंच दूसरे और हुंडई क्रेटा तीसरे स्थान पर थी और मारुति वैगनआर ने टाटा पंच को पछाड़कर वित्त वर्ष 2024-2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई थी।
