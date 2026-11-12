इस 7-सीटर से पीछे छूट गईं स्कॉर्पियो, इनोवा, कैरेंस, फॉर्च्यूनर; CNG पर 26KM+ माइलेज, कीमत ₹8.90 लाख

बेस्ट सेलिंग 6 और 7 सीटर कार सेल्स की बात करें तो मारुति अर्टिगा की अक्टूबर 2026 में 20,641 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 20,087 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 2.80% की ग्रोथ मिली।

इस 7-सीटर से पीछे छूट गईं स्कॉर्पियो, इनोवा, कैरेंस, फॉर्च्यूनर

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देश के अंदर 6 और 7 सीटर सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का दबदबा बरकरार है। दरअसल, अक्टूबर में एक बार फिर अर्टिगा ने इस सेगमेंट को टॉप करने का काम किया। अर्टिगा की 20,641 यूनिट बिकीं। वहीं, 20 हजार से ज्यादा यूनिट की सेल्स दर्ज करने वाली ये अकेली कार भी रही। जबकि, महिंद्रा स्कॉर्पियो ने 19,353 यूनिट की सेल्स के साथ अर्टिगा को कड़ी चुनौती पेश की। टॉप-10 मॉडल की लिस्ट में किआ कैरेंस की सेल काफी गिर गई। वहीं, ये 7-सीटर कार 6वीं पोजीशन पर पहुंच गई। बता दें कि अर्टिगा CNG से 26.11 km/kg का माइलेज देती है। वहीं, इसकी शुरुआती कीमत 8.90 लाख रुपए है।

बेस्ट सेलिंग 6 और 7 सीटर कार अक्टूबर 2026 रैंक मॉडल अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 YoY % 1 मारुति अर्टिगा 20,641 20,087 2.80% 2 महिंद्रा स्कॉर्पियो 19,353 17,880 8.20% 3 महिंद्रा बोलेरो 12,348 14,343 -13.90% 4 महिंद्रा XUV7XO 10,254 10,139 1.10% 5 टोयोटा इनोवा + हाइक्रॉस 9,441 11,089 -14.90% 6 किआ कैरेंस + क्लैविस 6,918 8,779 -21.20% 7 महिंद्रा 9S 4,865 - न्यू 8 टोयोटा फॉर्च्यूनर 3,976 2,920 36.00% 9 मारुति XL6 3,785 3,611 4.80% 10 टोयोटा रुमियन 2,784 3,075 -9.50%

बेस्ट सेलिंग 6 और 7 सीटर कार सेल्स की बात करें तो मारुति अर्टिगा की अक्टूबर 2026 में 20,641 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 20,087 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 2.80% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की अक्टूबर 2026 में 19,3531 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 17,880 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 8.20%% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा बोलेरो की अक्टूबर 2026 में 12,3481 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 14,343 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 13.90% की डिग्रोथ मिली।

महिंद्रा XUV7XO की अक्टूबर 2026 में 10,2541 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 10,139 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 1.10% की ग्रोथ मिली। टोयोटा इनोवा + हाइक्रॉस की अक्टूबर 2026 में 9,4411 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 11,089 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 14.90% की डिग्रोथ मिली। किआ कैरेंस + क्लैविस की अक्टूबर 2026 में 6,9181 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 8,779 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 21.20% की डिग्रोथ मिली।

महिंद्रा 9S की अक्टूबर 2026 में 4,865 यूनिट बिकीं। टोयोटा फॉर्च्यूनर की अक्टूबर 2026 में 3,9761 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,920 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 36.0% की ग्रोथ मिली। मारुति XL6 की अक्टूबर 2026 में 3,7851 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 3,611 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 4.80% की ग्रोथ मिली। टोयोटा रुमियन की अक्टूबर 2026 में 2,7841 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 3,075 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 9.50% की डिग्रोथ मिली।

अर्टिगा का इंजन और माइलेज

इस अफॉर्डेबल MPV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS और 137Nm जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है। कनेक्टेड कार फीचर्स में गाड़ी की ट्रैकिंग, टो अवे अलर्ट और ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग, ओवर-स्पीडिंग अलर्ट और रिमोट फंक्शन शामिल हैं।