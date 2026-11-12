इस 7-सीटर से पीछे छूट गईं स्कॉर्पियो, इनोवा, कैरेंस, फॉर्च्यूनर; CNG पर 26KM+ माइलेज, कीमत ₹8.90 लाख
बेस्ट सेलिंग 6 और 7 सीटर कार सेल्स की बात करें तो मारुति अर्टिगा की अक्टूबर 2026 में 20,641 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 20,087 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 2.80% की ग्रोथ मिली।
देश के अंदर 6 और 7 सीटर सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का दबदबा बरकरार है। दरअसल, अक्टूबर में एक बार फिर अर्टिगा ने इस सेगमेंट को टॉप करने का काम किया। अर्टिगा की 20,641 यूनिट बिकीं। वहीं, 20 हजार से ज्यादा यूनिट की सेल्स दर्ज करने वाली ये अकेली कार भी रही। जबकि, महिंद्रा स्कॉर्पियो ने 19,353 यूनिट की सेल्स के साथ अर्टिगा को कड़ी चुनौती पेश की। टॉप-10 मॉडल की लिस्ट में किआ कैरेंस की सेल काफी गिर गई। वहीं, ये 7-सीटर कार 6वीं पोजीशन पर पहुंच गई। बता दें कि अर्टिगा CNG से 26.11 km/kg का माइलेज देती है। वहीं, इसकी शुरुआती कीमत 8.90 लाख रुपए है।
|बेस्ट सेलिंग 6 और 7 सीटर कार अक्टूबर 2026
|रैंक
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|YoY %
|1
|मारुति अर्टिगा
|20,641
|20,087
|2.80%
|2
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|19,353
|17,880
|8.20%
|3
|महिंद्रा बोलेरो
|12,348
|14,343
|-13.90%
|4
|महिंद्रा XUV7XO
|10,254
|10,139
|1.10%
|5
|टोयोटा इनोवा + हाइक्रॉस
|9,441
|11,089
|-14.90%
|6
|किआ कैरेंस + क्लैविस
|6,918
|8,779
|-21.20%
|7
|महिंद्रा 9S
|4,865
|-
|न्यू
|8
|टोयोटा फॉर्च्यूनर
|3,976
|2,920
|36.00%
|9
|मारुति XL6
|3,785
|3,611
|4.80%
|10
|टोयोटा रुमियन
|2,784
|3,075
|-9.50%
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₹ 3.72 करोड़
Mahindra Thar OG
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बेस्ट सेलिंग 6 और 7 सीटर कार सेल्स की बात करें तो मारुति अर्टिगा की अक्टूबर 2026 में 20,641 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 20,087 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 2.80% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की अक्टूबर 2026 में 19,3531 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 17,880 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 8.20%% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा बोलेरो की अक्टूबर 2026 में 12,3481 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 14,343 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 13.90% की डिग्रोथ मिली।
महिंद्रा XUV7XO की अक्टूबर 2026 में 10,2541 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 10,139 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 1.10% की ग्रोथ मिली। टोयोटा इनोवा + हाइक्रॉस की अक्टूबर 2026 में 9,4411 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 11,089 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 14.90% की डिग्रोथ मिली। किआ कैरेंस + क्लैविस की अक्टूबर 2026 में 6,9181 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 8,779 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 21.20% की डिग्रोथ मिली।
महिंद्रा 9S की अक्टूबर 2026 में 4,865 यूनिट बिकीं। टोयोटा फॉर्च्यूनर की अक्टूबर 2026 में 3,9761 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,920 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 36.0% की ग्रोथ मिली। मारुति XL6 की अक्टूबर 2026 में 3,7851 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 3,611 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 4.80% की ग्रोथ मिली। टोयोटा रुमियन की अक्टूबर 2026 में 2,7841 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 3,075 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 9.50% की डिग्रोथ मिली।
अर्टिगा का इंजन और माइलेज
इस अफॉर्डेबल MPV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS और 137Nm जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है। कनेक्टेड कार फीचर्स में गाड़ी की ट्रैकिंग, टो अवे अलर्ट और ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग, ओवर-स्पीडिंग अलर्ट और रिमोट फंक्शन शामिल हैं।
अर्टिगा के फीचर्स और सेफ्टी
इसमें 7-इंच टचस्क्रीन यूनिट के बजाय 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें सुजुकी की स्मार्टप्ले प्रो टेक्नोलॉजी दी है जो वॉयस कमांड और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। इसमें पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए हैं। इसमें 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 8.90 लाख से 13.15 लाख रुपए के बीच हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें