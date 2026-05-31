ऑटोमैटिक कार का मजा किफायती दाम में, लिस्ट में मारुति और टाटा भी, शुरुआती कीमत 5 लाख से कम

कम बजट में ऑटोमैटिक कार लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें टाटा, निसान और मारुति सुजुकी की कारें शामिल हैं। इन कारों में आपको ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ शानदार इंजन, बेहतरीन डिजाइन और इंटीरियर मिलेगा।

कम बजट में ऑटोमैटिक कार लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें टाटा, निसान और मारुति सुजुकी की कारें शामिल हैं। इन कारों में आपको ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ शानदार इंजन, बेहतरीन डिजाइन और इंटीरियर मिलेगा। तो आइए जानते हैं इंडियन मार्केट में मौजूद टॉप 5 अफोर्डेबस ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाली कारों के बारे में।

टाटा टिगोर टाटा टिगोर सीएनजी इंजन के साथ एएमटी का ऑप्शन देगी है। टिगोर पेट्रोल-एएमटी में 1.2 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो 86 हॉर्सपावर और 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। जबकि, सीएनजी मोड में यह 76 हॉर्सपावर और 97 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है। सीएनजी-एएमटी वर्जन में कंपनी स्पेस-एफिशिएंट ड्यूल-सिलेंडर टैंक सेटअप दे रही है, जिससे बूट स्पेस मैक्सिमम हो जाता है। इसकी कीमत 6.8 लाख रुपये से 8.84 लाख रुपये है।

मारुति सुजुकी वैगन R भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक मारुति वैगन R दो नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ एएमटी (ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन) का ऑप्शन देती है। इनमें एक 69 हॉर्सपावर और 91 एनएम टॉर्क वाला 1-लीटर वाला इंजन है। वहीं, दूसरा 91 हॉर्सपावर और 114 एनएम टॉर्क वाला 1.2-लीटर इंजन है। ये दोनों इंजन कई सालों से बाजार में हैं और अपनी रिलायिलिटी और एफिशिएंसी साबित कर चुके हैं। इसकी कीमत 5.97 लाख रुपये से 6.95 लाख रुपये के बीच है।

मारुति ऑल्टो K10 वैगन आर की तरह मारुति ऑल्टो K10 भी कंपनी का एक पुराना और पॉप्युलर मॉडल है। मैनुअल गियरबॉक्स की तुलना में एएमटी (ऑटो मैनुअल ट्रांसमिशन) वाली ऑल्टो K10 थोड़ी धीमी लगती है। फिर भी सिंगल क्लच ऑटोमेटिक मैनुअल के हिसाब से यह काफी स्मूथ है। किकडाउन करने पर इसका रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन हाईवे पर ओवरटेक करने के लिए थोड़ा जोर लगाने की जरूरत होती है। हालांकि, शहर के ट्रैफिक में एएमटी बहुत बढ़िया काम करता है। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है और इसका क्रीप फंक्शन शानदार है, जिससे धीमी गति वाले ट्रैफिक में गाड़ी को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। इसकी कीमत 4.95 रुपये से 5.45 लाख रुपये के बीच है।

निसान मैग्नाइट निसान मैग्नाइट में 1-लीटर 72hp NA-AMT और 100hp टर्बो-पेट्रोल CVT इंजन ऑप्शन मिलते हैं। अगर कीमत आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो मैग्नाइट का बेस-स्पेक AMT वर्जन काइगर के इसी स्पेक मॉडल से 76,000 रुपये तक सस्ता पड़ सकता है। हालांकि, इसका टॉप वेरिएंट एसयूवी से 66,000 रुपये ज्यादा महंगा है। टर्बो-पेट्रोल इंजन मिड-रेंज में दमदार परफॉर्मेंस देता है और स्मूथ CVT के साथ मिलकर कम RPM पर किसी भी तरह की लैग को दूर करता है। इसकी कीमत 6.24 लाख रुपये से 10.96 लाख रुपये के बीच है।