पेट्रोल की टेंशन खत्म कर देंगी ये 5 CNG कार, कीमत भी सिर्फ ₹4.82 लाख से शुरू; 33Km से ज्यादा माइलेज
संक्षेप: CNG कारों की बिक्री में लगातार इजाफा हो रहा है। मारुति के साथ हुंडई और टाटा की CNG कारों की सेल्स का ग्राफ बढ़ रहा है। इस सेगमेंट में मारुति सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसकी CNG कारों की सेल्स सभी कंपनियों की तुलना में ज्यादा भी है। खास बात ये है मारुति की CNG कारों का माइलेज भी ज्यादा होता है।
CNG कारों की बिक्री में लगातार इजाफा हो रहा है। मारुति के साथ हुंडई और टाटा की CNG कारों की सेल्स का ग्राफ बढ़ रहा है। इस सेगमेंट में मारुति सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसकी CNG कारों की सेल्स सभी कंपनियों की तुलना में ज्यादा भी है। खास बात ये है मारुति की CNG कारों का माइलेज भी ज्यादा होता है। यही वजह है कि लोग CNG कारों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इनका माइलेज 35 Km/Kg तक मिल जाता है। इतना ही नहीं, CNG की कीमत भी 76 रुपए के करीब है। यानी ये पट्रोल की तुलना में सस्ता भी है। चलिए आपको मारुति की सबसे ज्यादा माइलेज वाली 5 CNG कारों के बारे में बताते हैं।
1. Maruti Suzuki Alto K10
माइलेज: 31.59 Km/Kg, कीमत: 4,81,900 रुपए*
इस बजट कार में BS6 नॉर्म्स से लैस 1-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसको CNG मोड पर चलाने में यह इंजन 41 पीएस की पावर और 60 एनएम का टॉर्क देता है। मारुति ऑल्टो की फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के कनेक्ट हो सकता है। इसमें कीलैस एंट्री और फ्रंट पावर विंडो भी है। इसमें पैसेंजर सेफ्टी के लिहाज से 6 एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर्स, ABS के साथ EBD जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
2. Maruti Suzuki Wagonr
माइलेज: 34.05 Km/Kg, कीमत: 5,88,900 रुपए*
पिछले कई महीनों से वैगनआर मारुति की मोस्ट सेलिंग कार है। मारुति की वैगनआर हैचबैक 1.0 लीटर और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है। यह CNG (1.0L) में 34.05km और पेट्रोल AGS (1.0L) में 25.19kmpl का माइलेज देती है। इसमें पहले की तुलना में ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। नई वैगनआर में हिल होल्ड असिस्ट (स्टैंडर्ड), 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), रियर पार्किंग सेंसर, एबीएस के साथ ईबीडी, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सिक्योरिटी अलार्म, फ्रंट फॉग लैंप, बजर के साथ सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्री-टेंशनर और फोर्स लिमिटर, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक और चाइल्ड प्रूफ रियर डोर लॉक सहित 12 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स होंगे।
3. Maruti Suzuki Celerio
माइलेज: 35.60 Km/Kg, कीमत: 5,97,900 रुपए*
सेलेरियो में K10C डुअलजेट 1.0-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है। ये स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम के साथ आता है। ये इंजन 66 hp का पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स से जोड़ा है। कार के अंदर फर्स्ट-इन-सेगमेंट हिल होल्ड असिस्ट, इंजन स्टार्ट-स्टॉप, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। कार में शार्प डैश लाइन्स के साथ सेंटर-फोकस विजुअल अपील, क्रोम एक्सेंट के साथ ट्विन-स्लॉट एसी वेंट्स, नया गियर शिफ्ट डिजाइन और अपहोल्स्ट्री के लिए नया डिजाइन दिया है। इसमें 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो डिस्प्ले एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। सीट और अपहोल्स्ट्री मेटेरियल बेसिक है। इसमें 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट के साथ कुल 12 सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे।
4. Maruti Suzuki Swift
माइलेज: 32.85 Km/Kg, कीमत: 7,44,900 रुपए*
कंपनी ने न्यू जेन स्विफ्ट में एकदन नया 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड Z-सीरीज पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया है। यह 82 PS की पावर और 112 Nm का पीक टॉर्क पैदा जनरेट करा है। इसने 4-सिलेंडर K-सीरीज यूनिट को रिप्लेस किया है। नए इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल इफीसियंसी 32.85 किमी/किलोग्राम तक है। स्विफ्ट CNG की कीमतों की बात करें तो इसे 3 वैरिएंट में खरीद सकते हैं।
5. Maruti Suzuki Dzire
माइलेज: 33.73 Km/Kg, कीमत: 8,03,100 रुपए*
मारुति डिजायर में 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो CNG मोड पर 70hp की पावर 102Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड MT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। वहीं, इसका माइलेज 33.73 km/kg है। इसके CNG टैंक की कैपेसिटी 55 लीटर है। मारुति डिजायर के CNG वैरिएंट को VXi और ZXi में खरीद सकते हैं।
