मारुति से महिंद्रा तक, इन 6 SUVs पर मिल रहा ₹2.50 लाख का दिवाली डिस्काउंट, फटाफट देखें लिस्ट
इस दिवाली के मौके पर नई मिडसाइज SUV खरीदने वालों के लिए बढ़िया मौका है। दरअसल, कई कंपनियां अपनी गाड़ियों पर ग्राहकों को शानदार डिस्काउंट के साथ कई ऑफर्स भी दे रही हैं। इसमें हुंडई, किआ, महिंद्रा और टाटा जैसे दिग्गज ब्रांड्स शामिल हैं। इन कंपनियों की SUVs पर इस महीने 2.5 लाख रुपए तक बचाने का मौका है। कंपनियों के डीलर्स आपके शहर के हिसाब से इस डिस्काउंट को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं।
1. महिंद्रा XUV400 पर 2.5 लाख रुपए तक की बचत
XUV300 के नए प्लेटफॉर्म पर आधारित महिंद्रा XUV400 एक मिड साइज की इलेक्ट्रिक SUV है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15.49 लाख रुपए है। दिवाली 2025 मौके पर महिंद्रा खरीदारों को 2.5 लाख रुपए तक की छूट दे रही है! XUV400 EC Pro और EL Pro वैरिएंट में उपलब्ध है। वैरिएंट के आधार पर अक्टूबर के ऑफर में कॉर्पोरेट छूट, एक्सचेंज और स्क्रैपेज लाभ, साथ ही नकद और एक्सेसरीज पर छूट शामिल है।
2. स्कोडा कुशाक पर 2.5 लाख रुपए तक की बचत
इस दिवाली स्कोडा कुशाक खरीदने वाले ग्राहक 2.5 लाख रुपए तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। स्कोडा एक साल की अवधि के लिए एक एक्स्ट्रा सुपरकेयर सर्विस पैकेज भी दे रही है। 10.61 लाख रुपए से शुरू होने वाली एक्स-शोरूम कीमत के साथ कुशाक 8 ट्रिम स्तरों में उपलब्ध है। यह मिडसाइज SUV MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर आधारित है और ग्लोबल NCAP द्वारा इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।
3. वोक्सवैगन टाइगन पर 1.8 लाख रुपए तक की बचत
वोक्सवैगन टाइगन पर इस अक्टूबर 1.8 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। सबसे ज्यादा छूट टाइगन GT प्लस स्पोर्ट वैरिएंट पर मिल रही है, जिस पर 20,000 रुपए का स्क्रैपेज बेनिफिट और 1.60 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिल रही है। इस वोक्सवैगन SUV के GT लाइन वैरिएंट में रुचि रखने वाले लोग 80,000 रुपए तक के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
4. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा पर 1.8 लाख रुपए तक की बचत
मारुति सुजुकी दिवाली पर ग्रैंड विटारा के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट पर 1.8 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। केवल पेट्रोल वैरिएंट पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है, जबकि CNG वैरिएंट के ग्राहक 40,000 रुपए तक की छूट की उम्मीद कर सकते हैं। इसकी शुरुआती ए्क्स-शोरूम कीमत 10.76 लाख रुपए है।
5. होंडा एलिवेट पर 1.51 लाख रुपए तक की बचत
इस दिवाली होंडा एलिवेट पर 1.51 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। होंडा की यह मिडसाइज SUV अपने सिटी मॉडल वाले ही प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11 लाख रुपए से शुरू होती है। 5 वैरिएंट में उपलब्ध, होंडा एलिवेट 1.5-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो 121hp और 145nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह नैचुरली-एस्पिरेटेड इंजन CVT ऑटोमैटिक के साथ आता है।
6. किआ सेल्टोस पर 1.47 लाख रुपए तक की बचत
इस फेस्टिव सीजन में सेल्टोस खरीदने वाले ग्राहकों को 1.47 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल रहा है। सेल्टोस की एक्स-शोरूम कीमत 10.79 लाख रुपए से शुरू होती है और यह 9 ट्रिम स्तरों में उपलब्ध है। किआ की यह मिडसाइज SUV दो 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और एक 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ आती है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
