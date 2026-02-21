देश की 5 सबसे सस्ती 7-सीटर CNG कार; 26KM तक माइलेज और कीमत सिर्फ ₹5.76 लाख से शुरू
भारत में कई MPV और हैचबैक अब CNG ऑप्शन के साथ मौजूद हैं। ये डेली इस्तेमाल के लिए बेहतर माइलेज और बेहतर कॉस्ट एफिशिएंसी देते हैं। खास तौर पर MPV के लिए ज्यादा लोड उठाने की कैपेसिटी और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी जरूरी है, जिससे CNG एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है।
भारत में कई MPV और हैचबैक अब CNG ऑप्शन के साथ मौजूद हैं। ये डेली इस्तेमाल के लिए बेहतर माइलेज और बेहतर कॉस्ट एफिशिएंसी देते हैं। खास तौर पर MPV के लिए ज्यादा लोड उठाने की कैपेसिटी और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी जरूरी है, जिससे CNG एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है। कई मैन्युफैक्चरर अब इस सेगमेंट में फैक्ट्री-फिटेड CNG किट देते हैं। यहां भारत में अभी अवेलेबल टॉप 5 CNG-पावर्ड MPV पर एक नजर डालते हैं।
1. मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga)
भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली MPV, अर्टिगा पेट्रोल और फैक्ट्री-फिटेड CNG दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है, जो बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी देती है। S-CNG वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 10.76 लाख है। यह VXI और ZXI ट्रिम्स में उपलब्ध है। इसमें CNG के साथ 1462cc K15C पेट्रोल इंजन है, जो 64.6 kW की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क देता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है। CNG वैरिएंट 26.11 km/kg का माइलेज देता है। इसमें डुअल-टोन इंटीरियर, थर्ड-रो AC वेंट, USB फास्ट चार्जिंग, TPMS, छह एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, ABS के साथ EBD, एक TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, एक 17.78 cm स्मार्टप्ले इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और कनेक्टिविटी फीचर्स जैसे फीचर्स हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Suzuki Gixxer SF
₹ 1.35 - 1.36 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Honda SP 125
₹ 87,878 - 95,465
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.83 - 2.18 लाख
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.62 - 2.04 लाख
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.38 - 1.67 लाख
2. किआ कैरेंस (Kia Carens)
इस सेगमेंट की प्रीमियम MPV में से एक किआ कैरेंस है। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है और यह 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ CNG किट के साथ भी उपलब्ध है। स्टैंडर्ड पेट्रोल वर्जन 113 bhp की पावर और 144 Nm का टॉर्क देता है, जबकि CNG वैरिएंट में आमतौर पर पावर आउटपुट में थोड़ी कमी आती है। फीचर्स की बात करें तो, इसमें 6 एयरबैग, ESC, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 8.0-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर ऑडियो सेटअप, TPMS, रियर पार्किंग सेंसर, 12.5-इंच का LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टीयरिंग पर लगे कंट्रोल्स हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 10.99 लाख है।
3. रेनो ट्राइबर (Renault Triber)
रेनो डीलरशिप के जरिए ट्राइबर के लिए CNG किट देती है। रेगुलर पेट्रोल वर्जन की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.76 लाख है। इसमें 1.0-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क देता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। CNG किट के साथ, पावर आउटपुट कम हो सकता है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी लगभग 26 km/kg तक बढ़ सकती है। ट्राइबर में 7 सीट हैं। साथ ही, दूसरी और तीसरी लाइन के AC वेंट, 20.32 cm का फ्लोटिंग टचस्क्रीन डिस्प्ले, एक वायरलेस चार्जर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, एक 17.78 cm TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 21 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स, 6 एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं।
4. टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion)
रुमियन टोयोटा की एंट्री-लेवल MPV है और यह मारुति सुजुकी अर्टिगा पर बेस्ड है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 11.40 लाख रुपए है, इसमें 1,462cc का इंजन है जो 64.6 kW की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क देता है, जिससे 26.11 km/kg का फ्यूल एफिशिएंसी मिलने का दावा किया गया है। टोयोटा रुमियन एक प्रॉपर 7-सीटर MPV है और इसमें डुअल-टोन इंटीरियर, कलर TFT MID डिस्प्ले, रिमोट कीलेस एंट्री, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, USB चार्जिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स हैं।
5. मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco)
इस कार को पूरी तरह से MPV के तौर पर नहीं रखा गया है और इसे अक्सर मिनीवैन माना जाता है। फिर भी ईको इस स्पेस में लगभग बिना किसी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के अपना दबदबा बनाए हुए है। मारुति सुजुकी ने ईको की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 6.35 लाख रुपए है। यह एक एफिशिएंट फैक्ट्री-फिटेड CNG किट के साथ आती है। इसमें 1.2-लीटर K12N सीरीज इंजन है जो 52.7 kW की पावर और 95 Nm का टॉर्क देता है और इसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। CNG वैरिएंट 26.78 km/kg का फ्यूल एफिशिएंसी देता है और इसमें 65-लीटर का टैंक कैपेसिटी है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।