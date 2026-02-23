Hindustan Hindi News
10 से 15 लाख रुपये के बजट में मिलते हैं इन SUV के फीचर लोडेड बेस वेरिएंट, लिस्ट में विक्टोरिस भी

Feb 23, 2026 12:20 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
यहां हम आपको बाजार में उपलब्ध एसयूवी के सबसे ज्यादा फीचर ऑफर करने वाले बेस वर्जन्स के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 7XO, 2026 किआ सेल्टॉस और मारुति सुजुकी विक्टॉरिस शामिल हैं। 

10 से 15 लाख रुपये के बजट में SUV तलाश रहे हैं, तो इंडियन मार्केट में आपके लिए कुछ शानदार ऑप्शन मौजूद हैं। यहां हम आपको बाजार में उपलब्ध एसयूवी के सबसे ज्यादा फीचर ऑफर करने वाले बेस वर्जन्स के बारे में बता रहे हैं, जो बेसिक से काफी बेहतर फील होते हैं। इन एसयूवी की कीमत 20 लाख (एक्स-शोरूम) से कम है। हमारी इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 7XO, 2026 किआ सेल्टॉस और मारुति सुजुकी विक्टॉरिस शामिल हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

Mahindra XUV 7XO

इसका एक्स-शोरूम प्राइस 13.66 लाख से 14.96 लाख रुपये के बीच है। इसके बेस-स्पेक ट्रिम से ही एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स को एलईडी डीआरएल्स के साथ ऑफर किया जा रहा। साथ ही एलईडी टेललैंप्स, फ्लश-फिटेड डोर हैंडल, शार्क-फिन एंटीना, रूफ रेल और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर भी दिए गए हैं। एसयूवी के एएक्स वेरिएंट से ही आपको ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। इसमें 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और को-पैसेंजर के लिए भी एक 12.3 इंच का टचस्क्रीन दिया गया है। इसमें आपको वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले भी मिलेगा। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर स्टैंडर्ड हैं।

mahindra

2026 Kia Seltos

इसका एक्स-शोरूम प्राइस 10.99 लाख रुपये है। सेल्टोस के बेस वेरिएंट में ही एलईडी डीआरएल और एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं। इसके अलावा, कवर वाले 16 इंच के स्टील वील, शार्क-फिन एंटेना और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर इसके लुक को और जबर्दस्त बनाते हैं। इसमें स्टोरेज के साथ सेंटर आर्मरेस्ट और फ्रंट सीट के लिए हाइट एडजस्टमेंट जैसे काम के फीचर भी दिए गए हैं। इसमें वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ एक बड़ा 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो 6-स्पीकर ऑडियो सेटअप के साथ आता है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैक स्टैंडर्ड हैं। साथ ही इसमें एबीएस विद ईबीडी, ऑल-वील डिस्क ब्रेक्स औप इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दिया गया है।

ये भी पढ़ें:इन चार पॉप्युलर सेडान्स का आ रहा तगड़ा फेसलिफ्ट, लिस्ट में सिटी और वरना भी

Maruti Victoris

इसका एक्स-शोरूम प्राइस 10.5 लाख रुपये है। इसमें हैलोजन हेडलाइट्स, हेडलाइट्स को कनेक्ट करने वाली क्रोम स्ट्रिप, कवर के साथ 17 इंच के स्टील वील, टर्न इंडिकेटर वाले काले ORVM और सिल्वर फिनिश वाली स्किड प्लेट मिलती है। विक्टॉरिस का केबिन भी काफी शानदार है। इसमें सिल्वर और पियानो ब्लैक इंसर्ट के साथ ब्लैक और आइवरी ड्यूल-टोन थीम, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट दिए गए हैं।

Victoris
ये भी पढ़ें:पहली बार दिखी नई फॉर्च्यूनर, जबर्दस्त है नया लुक, ज्यादा चौड़ी और मस्कुलर

पीछे की तरफ सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर AC वेंट, 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग बेंच और कप होल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट मिलते हैं। इसमें कंपनी 7 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दे रही है। यह ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर और रियर डिफॉगर जैसे फीचर स्टैंडर्ड हैं।

ये भी पढ़ें:वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो, ऐपल कारप्ले वाली किफायती गाड़ियां, लिस्ट में स्विफ्ट भी

नोट: गाड़ी की कीमतें शहर और डीलरशिप के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

