10 से 15 लाख रुपये के बजट में मिलते हैं इन SUV के फीचर लोडेड बेस वेरिएंट, लिस्ट में विक्टोरिस भी

10 से 15 लाख रुपये के बजट में SUV तलाश रहे हैं, तो इंडियन मार्केट में आपके लिए कुछ शानदार ऑप्शन मौजूद हैं। यहां हम आपको बाजार में उपलब्ध एसयूवी के सबसे ज्यादा फीचर ऑफर करने वाले बेस वर्जन्स के बारे में बता रहे हैं, जो बेसिक से काफी बेहतर फील होते हैं। इन एसयूवी की कीमत 20 लाख (एक्स-शोरूम) से कम है। हमारी इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 7XO, 2026 किआ सेल्टॉस और मारुति सुजुकी विक्टॉरिस शामिल हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

Mahindra XUV 7XO इसका एक्स-शोरूम प्राइस 13.66 लाख से 14.96 लाख रुपये के बीच है। इसके बेस-स्पेक ट्रिम से ही एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स को एलईडी डीआरएल्स के साथ ऑफर किया जा रहा। साथ ही एलईडी टेललैंप्स, फ्लश-फिटेड डोर हैंडल, शार्क-फिन एंटीना, रूफ रेल और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर भी दिए गए हैं। एसयूवी के एएक्स वेरिएंट से ही आपको ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। इसमें 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और को-पैसेंजर के लिए भी एक 12.3 इंच का टचस्क्रीन दिया गया है। इसमें आपको वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले भी मिलेगा। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर स्टैंडर्ड हैं।

2026 Kia Seltos इसका एक्स-शोरूम प्राइस 10.99 लाख रुपये है। सेल्टोस के बेस वेरिएंट में ही एलईडी डीआरएल और एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं। इसके अलावा, कवर वाले 16 इंच के स्टील वील, शार्क-फिन एंटेना और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर इसके लुक को और जबर्दस्त बनाते हैं। इसमें स्टोरेज के साथ सेंटर आर्मरेस्ट और फ्रंट सीट के लिए हाइट एडजस्टमेंट जैसे काम के फीचर भी दिए गए हैं। इसमें वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ एक बड़ा 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो 6-स्पीकर ऑडियो सेटअप के साथ आता है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैक स्टैंडर्ड हैं। साथ ही इसमें एबीएस विद ईबीडी, ऑल-वील डिस्क ब्रेक्स औप इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दिया गया है।

Maruti Victoris इसका एक्स-शोरूम प्राइस 10.5 लाख रुपये है। इसमें हैलोजन हेडलाइट्स, हेडलाइट्स को कनेक्ट करने वाली क्रोम स्ट्रिप, कवर के साथ 17 इंच के स्टील वील, टर्न इंडिकेटर वाले काले ORVM और सिल्वर फिनिश वाली स्किड प्लेट मिलती है। विक्टॉरिस का केबिन भी काफी शानदार है। इसमें सिल्वर और पियानो ब्लैक इंसर्ट के साथ ब्लैक और आइवरी ड्यूल-टोन थीम, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट दिए गए हैं।

पीछे की तरफ सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर AC वेंट, 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग बेंच और कप होल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट मिलते हैं। इसमें कंपनी 7 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दे रही है। यह ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर और रियर डिफॉगर जैसे फीचर स्टैंडर्ड हैं।