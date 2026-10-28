नवरात्रि और दशहरा गया तो क्या हुआ, दीवाली तक इन 5 कारों पर मिल रहे ₹3.35 लाख तक बेनिफिट
मिडसाइज SUV सेगमेंट के कई मॉडल पर 3.35 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। हम यहां पर आपको ऐसी की 5 मिडसाइज SUVs के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें दीवाली के मौके पर खरीदकर आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं।
कई कार कंपनियां अपने मॉडल पर दीवाली तक शानदार डिस्काउंट दे रही हैं। खासकर मिडसाइज SUV सेगमेंट के कई मॉडल पर 3.35 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। हम यहां पर आपको ऐसी की 5 मिडसाइज SUVs के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें दीवाली के मौके पर खरीदकर आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं।
1. Tata Curvv EV
एक्स-शोरूम कीमतें: 17.19 लाख से 19.69 लाख रुपए
3.35 लाख रुपए तक के बेनिफिट
प्री-सीरीज X टाटा कर्व EV पर 3.35 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसमें 3 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट और 35,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस शामिल है। प्री-सीरीज X क्रिएटिव वैरिएंट पर 2.5 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे कुल बेनिफिट 2.85 लाख रुपए हो जाता है। सीरीज X वैरिएंट पर 65,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं, जिसमें 35,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और 30,000 रुपए का लॉयल्टी इंसेंटिव शामिल है।
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Toyota Vellfire
₹ 1.2 - 1.3 करोड़
Lamborghini Urus
₹ 4.18 - 4.47 करोड़
BMW XM
₹ 2.55 करोड़
Rolls-Royce Phantomviii
₹ 8.99 - 29.2 करोड़
Porsche Cayenne
₹ 1.51 - 1.83 करोड़
Porsche Panamera
₹ 1.79 - 2.34 करोड़
2. Tata Harrier EV
एक्स-शोरूम कीमतें: 21.79 लाख से 29.29 लाख रुपए
2.75 लाख रुपए तक के बेनिफिट
टाटा हैरियर EV के फियरलेस+ और एम्पावर्ड वैरिएंट पर 2.75 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इनमें 1 लाख रुपए का कैश ऑफर, 75,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और 1 लाख रुपए तक का लॉयल्टी इंसेंटिव शामिल है। एडवेंचर वैरिएंट पर 75,000 रुपए का ऑफर मिल रहा है, जिससे कुल बेनिफिट 2.5 लाख रुपए हो जाता है। टॉप-स्पेक एम्पावर्ड AWD स्टेल्थ ACFC वैरिएंट पर 50,000 रुपए का ऑफर मिल रहा है, जिससे कुल फायदा 2.25 लाख रुपए तक हो जाता है। हैरियर EV में 65kWh और 75kWh के बैटरी पैक मिलते हैं। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 627Km तक है।
3. Honda Elevate
एक्स-शोरूम कीमतें: 11.88 लाख से 16.36 लाख रुपए
2.35 लाख रुपए तक के बेनिफिट
होंडा एलीवेट पर 2.35 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इनमें 50,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, 80,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस, 4,000 रुपए तक का लॉयल्टी बेनिफिट और 5,000 रुपए का कॉर्पोरेट बेनिफिट शामिल है। वैरिएंट के आधार पर अन्य स्कीमें, फीचर बंडल और वारंटी पैकेज भी मिल सकते हैं। एलिवेट का केबिन काफी कम्फर्टेबल और हवादार है।
4. Renault Duster
एक्स-शोरूम कीमतें: 10.49 लाख से 18.49 लाख रुपए
2.1 लाख रुपए तक के बेनिफिट
रेनो डस्टर के टेक्नो+ और आइकॉनिक वैरिएंट पर 50,000 रुपए तक का कैश ऑफर और 1.1 लाख रुपए तक का एक्सचेंज बेनिफिट मिल रहा है। इवोल्यूशन और एडवेंचर वैरिएंट पर 50,000 रुपए तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। जो ग्राहक अपनी पुरानी डस्टर को नई डस्टर से एक्सचेंज करते हैं, उन्हें टेक्नो+ और आइकॉनिक वैरिएंट पर 1.5 लाख रुपए तक और इवोल्यूशन, एडवेंचर वैरिएंट पर 1 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है। इस रेंज में 10,000 रुपए तक का लॉयल्टी बेनिफिट और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी उपलब्ध है, जिसके लिए जरूरी लॉयल्टी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे।
5. Maruti Suzuki Victoris
एक्स-शोरूम कीमतें: 10.50 लाख से 20.22 लाख रुपए
1.65 लाख रुपए तक के बेनिफिट
स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड विक्टोरिस पर 40,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 30,000 रुपए का लॉयल्टी अपग्रेड बोनस और 95,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। एक्सचेंज बोनस की जगह 45,000 रुपए तक का स्क्रैपेज बोनस भी लिया जा सकता है। पेट्रोल वैरिएंट पर 1.1 लाख रुपए तक के बेनिफिट हैं, जबकि CNG वैरिएंट पर 95,000 रुपए तक के बेनिफिट मिलते हैं। विक्टोरिस में बेहतरीन पावरट्रेन ऑप्शन और ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें