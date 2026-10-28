नवरात्रि और दशहरा गया तो क्या हुआ, दीवाली तक इन 5 कारों पर मिल रहे ₹3.35 लाख तक बेनिफिट

मिडसाइज SUV सेगमेंट के कई मॉडल पर 3.35 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। हम यहां पर आपको ऐसी की 5 मिडसाइज SUVs के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें दीवाली के मौके पर खरीदकर आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं।

इन 5 कारों पर मिल रहे ₹3.35 लाख तक बेनिफिट

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₹ 1,57,000 /माह से शुरू

कई कार कंपनियां अपने मॉडल पर दीवाली तक शानदार डिस्काउंट दे रही हैं। खासकर मिडसाइज SUV सेगमेंट के कई मॉडल पर 3.35 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। हम यहां पर आपको ऐसी की 5 मिडसाइज SUVs के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें दीवाली के मौके पर खरीदकर आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं।

1. Tata Curvv EV

एक्स-शोरूम कीमतें: 17.19 लाख से 19.69 लाख रुपए

3.35 लाख रुपए तक के बेनिफिट

प्री-सीरीज X टाटा कर्व EV पर 3.35 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसमें 3 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट और 35,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस शामिल है। प्री-सीरीज X क्रिएटिव वैरिएंट पर 2.5 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे कुल बेनिफिट 2.85 लाख रुपए हो जाता है। सीरीज X वैरिएंट पर 65,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं, जिसमें 35,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और 30,000 रुपए का लॉयल्टी इंसेंटिव शामिल है।

2. Tata Harrier EV

एक्स-शोरूम कीमतें: 21.79 लाख से 29.29 लाख रुपए

2.75 लाख रुपए तक के बेनिफिट

टाटा हैरियर EV के फियरलेस+ और एम्पावर्ड वैरिएंट पर 2.75 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इनमें 1 लाख रुपए का कैश ऑफर, 75,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और 1 लाख रुपए तक का लॉयल्टी इंसेंटिव शामिल है। एडवेंचर वैरिएंट पर 75,000 रुपए का ऑफर मिल रहा है, जिससे कुल बेनिफिट 2.5 लाख रुपए हो जाता है। टॉप-स्पेक एम्पावर्ड AWD स्टेल्थ ACFC वैरिएंट पर 50,000 रुपए का ऑफर मिल रहा है, जिससे कुल फायदा 2.25 लाख रुपए तक हो जाता है। हैरियर EV में 65kWh और 75kWh के बैटरी पैक मिलते हैं। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 627Km तक है।

3. Honda Elevate

एक्स-शोरूम कीमतें: 11.88 लाख से 16.36 लाख रुपए

2.35 लाख रुपए तक के बेनिफिट

होंडा एलीवेट पर 2.35 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इनमें 50,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, 80,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस, 4,000 रुपए तक का लॉयल्टी बेनिफिट और 5,000 रुपए का कॉर्पोरेट बेनिफिट शामिल है। वैरिएंट के आधार पर अन्य स्कीमें, फीचर बंडल और वारंटी पैकेज भी मिल सकते हैं। एलिवेट का केबिन काफी कम्फर्टेबल और हवादार है।

4. Renault Duster

एक्स-शोरूम कीमतें: 10.49 लाख से 18.49 लाख रुपए

2.1 लाख रुपए तक के बेनिफिट

रेनो डस्टर के टेक्नो+ और आइकॉनिक वैरिएंट पर 50,000 रुपए तक का कैश ऑफर और 1.1 लाख रुपए तक का एक्सचेंज बेनिफिट मिल रहा है। इवोल्यूशन और एडवेंचर वैरिएंट पर 50,000 रुपए तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। जो ग्राहक अपनी पुरानी डस्टर को नई डस्टर से एक्सचेंज करते हैं, उन्हें टेक्नो+ और आइकॉनिक वैरिएंट पर 1.5 लाख रुपए तक और इवोल्यूशन, एडवेंचर वैरिएंट पर 1 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है। इस रेंज में 10,000 रुपए तक का लॉयल्टी बेनिफिट और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी उपलब्ध है, जिसके लिए जरूरी लॉयल्टी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे।

5. Maruti Suzuki Victoris

एक्स-शोरूम कीमतें: 10.50 लाख से 20.22 लाख रुपए

1.65 लाख रुपए तक के बेनिफिट

स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड विक्टोरिस पर 40,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 30,000 रुपए का लॉयल्टी अपग्रेड बोनस और 95,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। एक्सचेंज बोनस की जगह 45,000 रुपए तक का स्क्रैपेज बोनस भी लिया जा सकता है। पेट्रोल वैरिएंट पर 1.1 लाख रुपए तक के बेनिफिट हैं, जबकि CNG वैरिएंट पर 95,000 रुपए तक के बेनिफिट मिलते हैं। विक्टोरिस में बेहतरीन पावरट्रेन ऑप्शन और ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है।