ग्रैंड i10 नियॉस से लेकर ऑरा तक, Hyundai की इन 4 कारों पर इस महीने 1.05 लाख रुपये तक का फायदा

दिवाली से पहले हुंडई ग्राहकों के लिए बंपर डील लेकर हाजिर है। नवंबर 2026 में कंपनी की हैचबैक्स और सेडान्स को आप 1.05 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स के साथ खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इन कारों पर दी जा रही डील्स के बारे में।

हुंडई की कार खरीदने का सबसे शानदार मौका आ गया है। कंपनी ने दिवाली से पहले अपनी हैचबैक और सेडान पर बंपर डील्स का ऐलान किया है। AUTO PUNDITZ की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2026 आप Grand i10 Nios, Aura, i20 और Verna को 1.05 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स के साथ खरीद सकते हैं। तो आइए जानते हैं कंपनी इस महीने किस कार पर कितना डिस्काउंट ऑफर कर रही है।

1. हुंडई ग्रैंड i10 नियॉस: 75 हजार रुपये तक का फायदा हुंडई ग्रैंड i10 नियॉस पर नवंबर में 75 हजार रुपये तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। इसके Era पेट्रोल वेरिएंट पर 25 हजार रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं, दूसरे पेट्रोल वेरिएंट पर यह बेनिफिट बढ़कर 75 हजार रुपये तक पहुंच जाता है। इसके सीएनजी वेरिएंट पर ग्राहकों को 70 हजार तक की छूट मिल सकती है।

2. हुंडई ऑरा: 40 हजार रुपये तक की बचत हुंडई ऑरा पर नवंबर 2026 में 40 हजार तक के फायदे मिल रहे हैं। इसके पेट्रोल वेरिएंट पर 25 हजार तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं, S CNG, SX CNG और Corporate CNG वेरिएंट पर यह बेनिफिट 40 हजार तक है। ऑरा उन ग्राहकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जो कम रनिंग कॉस्ट और बेहतर माइलेज वाली कॉम्पैक्ट सेडान खरीदना चाहते हैं।

3. हुंडई i20 और i20 N Line: 65 हजार रुपये तक का डिस्काउंट हुंडई i20 और i20 N Line पर इस महीने 65 हजार तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। i20 के शुरुआती Era MT वेरिएंट पर 25 हजार तक का डिस्काउंट है। वहीं, इसके दूसरे वेरिएंट और कुछ N Line वेरिएंट पर 65 हजार तक का फायदा हो सकता है।

4. हुंडई वरना: 1.05 लाख रुपये तक का फायदा हुंडई के इस ऑफर लिस्ट में वरना पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। पुराने iVT वेरिएंट पर ग्राहकों को 1.05 लाख रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं। पुराने नॉन-iVT वेरिएंट पर यह बेनिफिच 80 हजार रुपये तक हो जाता है। वहीं, नई वरना के HX8 और DCT वेरिएंट पर 85 हजार तक की छूट दी जा रही है। इसके दूसरे नए वेरिएंट पर आपको 75 हजार तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। पुराने वरना iVT वेरिएंट पर मिलने वाला बड़ा डिस्काउंट उन ग्राहकों को अपनी तरफ खींच सकता है, जो कम कीमत में फीचर से भरपूर मिडसाइज सेडान खरीदना चाहते हैं।