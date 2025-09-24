₹50000 में मिल रहा ओला का स्कूटर-बाइक, तो ये कंपनी भी दे रही इतनी ही छूट; देखें ई-व्हीकल पर डील

इस फेस्टिव मंथ में कई इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर गजब का डिस्काउंट भी मिल रहा है। ये डिस्काउंट इतना शानदार है कि इसे जानने के बाद आप भी अपने लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने का प्लान बना सकते हैं। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

नए GST 2.0 का असर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पर नहीं हुआ है। इस सेगमेंट में पहले से ही ग्राहकों को टैक्स में छूट दी जा रही है। साथ ही, सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिल रही है। इतना ही नहीं, RTO और इंश्योरेंस में भी काफी कम पैसे लग रहे हैं। वहीं, कुछ राज्यों में तो RTO के पूरी तरह फ्री है। ऐसे में अब इस फेस्टिव मंथ में कई इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर गजब का डिस्काउंट भी मिल रहा है। ये डिस्काउंट इतना शानदार है कि इसे जानने के बाद आप भी अपने लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने का प्लान बना सकते हैं। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

ओला इलेक्ट्रिक का डिस्काउंट ऑफर

फेस्टिव डिस्काउंट की लिस्ट में सबसे ऊपर ओला इलेक्ट्रिक का नाम है। कंपनी ने इसे मुहुर्त महोत्सव नाम दिया है। इस ऑफर के चलते कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल दोनों पर 50% डिस्काउंट दे रही है। S1 X 2kWh स्कूटर की कीमत 81,999 रुपए है, लेकिन इसे अभी 49,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। S1 Pro+ 5.2kWh (4680 भारत सेल) स्कूटर की कीमत 99,999 रुपए है, लेकिन इसे अभी 1,69,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। इसी तरह, Roadster X 2.5kWh मोटरसाइकिल की कीमत 49,999 रुपए है, लेकिन इसे अभी 99,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। Roadster X+ 9.1kWh (4680 भारत सेल) मोटरसाइकिल की कीमत 99,999 रुपए है, लेकिन इसे अभी 1,89,999 रुपए में खरीदा जा सकता है।

कोमाकी इलेक्ट्रिक का डिस्काउंट ऑफर

कंपनी के पोर्टफोलियो में कई इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं। सभी पर कंपनी डिस्काउंट दे रही है। जैसे, रेंजर की एक्स-शोरूम कीमत 1,84,999 रुपए है, लेकिन इसे 1,34,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। इसमें LIPO4 बैटरी मिलती है, जो 180km से 240km की रेंज देती है। इसकी टॉप स्पीड 80km/h तक है। रेंजर के एक अन्य मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 1,84,999 रुपए है, लेकिन इसे 1,29,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। इसमें भी LIPO4 बैटरी मिलती है, जो 160km से 200km की रेंज देती है। इसकी टॉप स्पीड 80km/h तक है।