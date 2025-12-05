ये हैं महिलाओं के लिए 5 सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत ₹1 लाख से भी कम; पहले वाले की कीमत मात्र ₹55,000

संक्षेप: आज हम यहां महिलाओं के लिए 5 सबसे बेहतरीन कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटरों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनकी कीमत 1 लाख से भी कम है। ये मॉडल महिलाओं के लिए सबसे बेहतरीन कॉम्पैक्ट ई-स्कूटर्स साबित हो रहे हैं।

क्या आप एक स्टाइलिश, हल्की, आरामदायक और आसानी से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं, जो बजट में भी फिट हो? आज कई लेडी राइडर्स कॉम्पैक्ट ई-स्कूटर्स को पसंद करती हैं, क्योंकि ये सुरक्षित हैं और चलाने में आसान हैं। ये 1 लाख से कम कीमत में उपलब्ध हैं। ये स्कूटर्स रोजाना की यात्रा में खर्च कम करने के साथ-साथ डिटैचेबल बैटरी, की-लेस एंट्री, एंटी-थेफ्ट लॉक और आरामदायक सिटिंग जैसे फीचर्स भी देती हैं, जो इन्हें शहर में चलाने के लिए परफेक्ट बनाती हैं। इसीलिए, आज हम यहां 1 लाख के अंदर आने वाले महिलाओं के लिए सबसे बेहतरीन कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेकर आए हैं।

1- जेलियो लिटिल ग्रेसी (55,000 – 60,000) Zelio Little Gracy अपनी किफायती कीमत, आकर्षक डिजाइन और हल्के वजन की वजह से बेहद लोकप्रिय हो रही है। इसका वजन सिर्फ 80 किलो है, जिससे इसे भारी ट्रैफिक में भी संभालना आसान होता है। यह स्कूटर 1.5 यूनिट बिजली में 60–90 km की रेंज देती है, जो रोजाना के सफर के लिए काफी किफायती है।

इसमें सेंटर लॉक एंटी-थेफ्ट अलार्म, USB चार्जिंग, की-लेस ड्राइव, हाइड्रॉलिक सस्पेंशन और स्टाइलिश कलर ऑप्शन जैसे फीचर्स मौजूद हैं। यह बारिश में भी सुरक्षित चल सकती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। 2 साल की वारंटी के साथ यह महिला राइडर्स और शहरी कम्यूटर्स के लिए एक बेहतरीन और भरोसेमंद विकल्प है।

2- हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा CX 2.0 (85,000 – 90,000) हीरो ऑप्टिमा CX 2.0 (Hero Optima) CX 2.0 एक भरोसेमंद और आरामदायक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, खासकर महिलाओं के लिए। इसका वजन केवल 72.5–83 किलो है, जो इसे आसानी से कंट्रोल करने योग्य बनाता है। एक फुल चार्ज पर यह लगभग 89 km की रेंज देती है। सुरक्षा फीचर्स में LED DRL, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और पोर्टेबल बैटरी शामिल है, जिसे घर ले जाकर भी चार्ज किया जा सकता है। यह शहर की यात्रा के लिए एक भरोसेमंद और किफायती विकल्प है।

3- Okinawa Lite (69,093 एक्स-शोरूम) Okinawa Lite एक हल्की और कॉम्पैक्ट ई-स्कूटर है, जो शहर में डेली राइड्स के लिए बनाई गई है। 1.25 kWh लीथियम-आयन डिटैचेबल बैटरी के साथ, यह 4–5 घंटे में चार्ज हो जाती है और एक बार चार्ज पर 60 km की रेंज देती है। इसकी टॉप स्पीड 25 km/h है, जो छोटी दूरी की सुरक्षित राइड के लिए उपयुक्त है। फीचर्स में LED लाइट्स, एलॉय व्हील्स, पुश बटन स्टार्ट, USB चार्जिंग पोर्ट, एंटी-थेफ्ट लॉक, ऑटो हैंडल लॉक, हज़ार्ड लैंप और E-ABS शामिल हैं। लो सीट हाइट (740 mm) के कारण महिलाएं इसे आसानी से संभाल सकती हैं। मोटर और बैटरी पर 3 साल की वारंटी मिलती है।

4- Ampere Magnus EX (67,999 – 94,900)

Ampere Magnus EX एक आकर्षक और किफायती शहरों में चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसका वजन केवल 82 किलो है और इसे बैलेंस करना आसान है। यह 80–100 km की रेंज देती है और ARAI सर्टिफाइड रेंज 121 km तक है। 2.1 kW BLDC मोटर से यह 50 km/h की स्पीड देती है। Eco, City और Reverse मोड जैसे विकल्प भी मिलते हैं। फीचर्स में डिजिटल डिस्प्ले, USB चार्जिंग, अच्छा स्टोरेज, LED DRL और एंटी-थेफ्ट अलार्म शामिल हैं। Limp Home फीचर इसे खराब बैटरी स्थिति में भी कुछ दूरी तक चलने देता है।

5- Komaki SE Eco (97,256 एक्स-शोरूम)