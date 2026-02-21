पहली कार खरीदने वालों के लिए 7 सबसे शानदार ऑप्शन; कीमत ₹4.70 लाख से शुरू, माइलेज 35Km

आप अपने लिए पहली कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो भारतीय बाजार में इसकी लंबी लिस्ट है। ये कार आपके बजट, डिजाइन, सीटिंग, इंजन जैसे कई अलग-अलग सेगमेंट में आती हैं। इस लिस्ट में देश की नंबर-1 कार कंपनी मारुति सुजुकी से लेकर हुंडई, टाटा मोटर्स, किआ, महिंद्रा जैसी कंपनियों के कई मॉडल शामिल हैं।

आप अपने लिए पहली कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो भारतीय बाजार में इसकी लंबी लिस्ट है। ये कार आपके बजट, डिजाइन, सीटिंग, इंजन जैसे कई अलग-अलग सेगमेंट में आती हैं। इस लिस्ट में देश की नंबर-1 कार कंपनी मारुति सुजुकी से लेकर हुंडई, टाटा मोटर्स, किआ, महिंद्रा जैसी कंपनियों के कई मॉडल शामिल हैं। ऐसे में हम यहां कुछ ऐसे मॉडल के बारे में बता रहे हैं जो अपकी पहली कार के तौर पर बेस्ट साबित हो सकते हैं। ये आपको बजट के हिसाब से भी है।

1. मारुति सुज़ुकी वैगनआर / सेलेरियो

कीमतें: 4.70 लाख से 6.84 लाख रुपए तक अगर आप कम ओनरशिप स्ट्रेस चाहते हैं तो ये मारुति हैचबैक आपके लिए सही हैं। ये चलाने में आसान हैं, फ्यूल एफिशिएंट हैं और मारुति के बड़े सर्विस नेटवर्क से सपोर्टेड हैं, जो पहली बार खरीदने वालों के लिए भरोसा देने वाला है। पार्ट्स सस्ते हैं, रीसेल वैल्यू अच्छी है और मेंटेनेंस आसान है। वैगनआर ज्यादा हेडरूम और स्पेस देती है, जबकि सेलेरियो ज्यादा कॉम्पैक्ट लगती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको क्या पसंद है। ये CNG में मिलती है। वहीं, माइलेज 35Km तक है।

2. हुंडई ग्रैंड i10 निओस

कीमतें: 5.55 लाख से 7.92 लाख रुपए तक हुंडई ग्रैंड i10 निओस उन लोगों के लिए है जो पहली बार कार खरीद रहे हैं और वैगनआर या सेलेरियो जैसी बेसिक एंट्री-लेवल हैचबैक से ज्यादा प्रीमियम फील चाहते हैं। 1.2-लीटर इंजन स्मूद है, राइड क्वालिटी आरामदायक है और केबिन अच्छी फिनिश वाला लगता है। टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स और कन्वीनियंस टेक जैसे फीचर्स इसे मॉडर्न और इस्तेमाल में आसान बनाते हैं। यह एक अच्छी पहली कार है जो रिफाइंड लगती है और इसमें अच्छा स्टोरेज स्पेस भी है।

3. टाटा पंच

कीमतें: 5.59 लाख से 10.54 लाख रुपए तक आपके लिए सेफ्टी और सॉलिड, कॉन्फिडेंट फील मायने रखता है तो टाटा पंच पहली कार के तौर पर अच्छी है। यह इस प्राइस बैंड की उन कुछ कारों में से एक है जिसे 5-स्टार क्रैश रेटिंग मिली है, जो नए ड्राइवरों के लिए मन की शांति देती है। इसका कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट इसे ट्रैफिक में मैनेज करना और तंग जगहों पर पार्क करना आसान बनाता है, जबकि सीधी बैठने की पोजीशन अच्छी विजिबिलिटी देती है। ट्रैफिक में इसे चलाना आसान है और केबिन में इतने फीचर्स हैं कि यह मॉडर्न लगता है, लेकिन भारी नहीं लगता। यह ज्यादातर छोटी हैचबैक के मुकाबले खराब सड़कों पर भी बेहतर चलती है। टर्बो-पेट्रोल ऑप्शन होने से हाईवे पर ड्राइविंग पहले से ज्यादा आरामदायक हो जाती है।

4. निसान मैग्नाइट

कीमतें: 5.62 लाख से 10.76 लाख रुपए तक मैग्नाइट कम कीमत में बहुत कुछ देने के लिए जानी जाती है। यह आपको कॉम्पैक्ट SUV स्टाइलिंग, अच्छी जगह और बजट को ज्यादा बढ़ाए बिना लंबी फीचर लिस्ट देती है। इसे चलाना आसान है, रोजाना इस्तेमाल के लिए प्रैक्टिकल है और उन खरीदारों के लिए अच्छा है जो टू-व्हीलर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं। अगर वैल्यू फॉर मनी प्राथमिकता है, तो मैग्नाइट एक मजबूत दावेदार है।

5. होंडा अमेज

कीमतें: 7.48 लाख से 10.00 लाख रुपए तक अगर आपको सेडान पसंद है और आप ऐसी कार चाहते हैं जिसे चलाना और मेंटेन करना आसान हो, तो अमेज पहली कार के तौर पर अच्छी है। यह सड़क पर आरामदायक, रिफाइंड और प्रेडिक्टेबल है, जो नए ड्राइवरों का कॉन्फिडेंस बनाने में मदद करती है। डेली के ट्रैफिक में इसका इंजन और गियरबॉक्स स्मूद लगता है, और शहर की आम सड़कों पर राइड क्वालिटी आरामदायक है। केबिन में आगे और पीछे बैठने वालों के लिए अच्छी जगह है और कंट्रोल सीधे हैं, जिससे नए ड्राइवरों को जल्दी सेटल होने में मदद मिलती है। होंडा की भरोसेमंद होने की वजह से भी इसे चलाना कम स्ट्रेसफुल होता है और कुल मिलाकर अमेज में बेसिक चीजें बिना किसी झंझट के सही हैं।

6. MG कॉमेट

कीमतें: 7.50 लाख से 9.97 लाख रुपए तक आप ज्यादातर शहर में गाड़ी चलाते हैं तो MG कॉमेट पहली कार के तौर पर सही है। यह छोटी है, पार्क करने में आसान है, और इसका स्टीयरिंग हल्का है जिससे ट्रैफिक कम स्ट्रेसफुल होता है। इसका केबिन अपने साइज के हिसाब से मॉडर्न और बड़ा लगता है, और बहुत टाइट टर्निंग रेडियस की वजह से इसे तंग गलियों में चलाना आसान है। कॉमेट का इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी शहर में अच्छी रेंज और कम रनिंग कॉस्ट देते हैं। हालांकि, DC फास्ट चार्जिंग की कमी और हाईवे पर कम चलने का मतलब है कि यह शहर में इस्तेमाल के लिए सबसे अच्छी है।