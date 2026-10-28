दिवाली पर खरीद सकते हैं ये अफोर्डेबल CNG कारें, शुरुआती कीमत 5 लाख रुपये से भी कम
दिवाली पर अफोर्डेबल सीएनजी कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको मार्केट में मौजूद कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन कारों की शुरुआती कीमत 5 लाख रुपये से कम है। आइए जानते हैं इन कारों के बारे में।
दिवाली पर नई कार खरीदने की सोच रहे हैं और मन सीएनजी गाड़ी लेने का है, तो हम आपको मार्केट में मौजूद कुछ बेस्ट और अफोर्डेबल ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। मार्केट में कई ऐसी कारें हैं, जो कम कीमत के साथ शानदार इंजन और पावर भी ऑफर करती हैं। इनमें से कुछ की शुरुआती कीमत 5 लाख रुपये से भी कम है। हमारी इस लिस्ट में मारुति सुजुकी के साथ टाटा की कारें भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन कारों के बारे में।
मारुति सुजुकी एस-प्रेसो सीएनजी
मारुति सुजुकी एस-प्रेसो इस लिस्ट की सबसे बजट-फ्रेंड्ली सीएनजी कार है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.64 लाख रुपये से 5.14 लाख रुपये के बीच है। इसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट मिलती है, जिसे LXi (O) और VXi (O) वेरिएंट में खरीदा जा सकता है। कार में 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो सीएनजी मोड में 57 PS की पावर और 82 Nm का टॉर्क देता है। कंपनी के मुताबिक इसका सीएनजी माइलेज 32.73 km/kg है, जबकि पेट्रोल मोड में यह 25.30 kmpl तक का माइलेज देती है। इसमें सीएनजी के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं मिलता। सिंगल CNG सिलेंडर के कारण बूट स्पेस भी थोड़ा कम है।
मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 सीएनजी
ऑल्टो K10 सीएनजी की एक्स-शोरूम कीमत 4.84 लाख रुपये से 5.34 लाख रुपये तक है। यह भी LXi (O) और VXi (O) वेरिएंट में उपलब्ध है। इसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट मिलती है। इसका 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन सीएनजी मोड में 57 PS की पावर और 82.1 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। कंपनी के अनुसार, यह 33.40 km/kg का माइलेज दे सकती है। इसमें सीएनजी के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स नहीं मिलता और सिंगल सिलेंडर की वजह से बूट स्पेस कम हो जाता है। हालांकि, इसमें 6 एयरबैग और जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।
रेनो क्विड सीएनजी
रेनो क्विड उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिन्हें छोटी कार में एसयूवी जैसा लुक पसंद है। इसकी सीएनजी किट कुछ ऑथराइज्ड डीलरशिप पर रेट्रोफिट ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.23 लाख रुपये से 5.85 लाख रुपये तक है। सीएनजी ऑप्शन Evolution और Climber वेरिएंट में मिलता है। इसमें 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल मोड में 69 PS की पावर और 92.5 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। कंपनी ने सीएनजी मोड के ऑथराइज्ड पावर और टॉर्क नंबर्स नहीं बताए हैं। इसमें सीएनजी के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ड्यूल-सिलेंडर सेटअप का ऑप्शन भी नहीं मिलता।
टाटा टियागो सीएनजी
टाटा टियागो CNG इस लिस्ट में उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है, जिन्हें कम रनिंग कॉस्ट के साथ ज्यादा फीचर्स भी चाहिए। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.87 लाख रुपये से 8.62 लाख रुपये के बीच है। यह Smart, Pure, Pure Plus, Pure Plus A और Creative वेरिएंट में उपलब्ध है। इसमें 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो सीएनजी मोड में 75.5 PS की पावर और 96.5 Nm का टॉर्क देता है। खास बात यह है कि टियागो सीएनजी में मैन्युअल के साथ AMT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। इसमें ड्यूल-सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे बूट में छोटा-मोटा सामान रखा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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