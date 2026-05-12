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Toyota Fortuner को कड़ी टक्कर देती हैं ये चार दमदार SUV, कीमत 50 लाख रुपये से कम

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप फॉर्च्यूनर से हट कर कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो इंडियन मार्केट में आपके लिए कुछ तगड़े ऑप्शन मौजूद है। यहां हम आपको चार ऐसी एसयूवी बता रहे हैं, जो 50 लाख रुपये से कम की कीमत में आती हैं और फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर देती हैं।

Toyota Fortuner को कड़ी टक्कर देती हैं ये चार दमदार SUV, कीमत 50 लाख रुपये से कम

फुल साइज एसयूवी की बात हो, तो सबसे पहले फॉर्च्यूनर का नाम आता है। फॉर्च्यूनर कई सालों से इस सेगमेंट पर राज कर रही है। इसकी धाकड़ रोड प्रेजेंस ग्राहकों को खूब पसंद है। वहीं, अगर आप एक ऐसे ग्राहक हैं, जो फॉर्च्यूनर से हट कर कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो भी इंडियन मार्केट में आपके लिए कुछ तगड़े ऑप्शन मौजूद है। यहां हम आपको चार ऐसी एसयूवी बता रहे हैं, जो 50 लाख रुपये से कम की कीमत में आती हैं और फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर देती हैं। एसयूवी की इस लिस्ट में स्कोडा और जीप के साथ Isuzu का भी नाम शामिल है। आइए डीटेल में जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

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Skoda Kodiaq

स्कोडा कोडियाक को हाल ही में ADAS फीचर्स के साथ 36.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है। इस एसयूवी में 2.0 लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 204 हॉर्सपावर की ताकत जेनरेट करता है। इसमें ऑल-वील ड्राइव (AWD) सिस्टम दिया गया है। अपडेटेड वर्जन में 360-डिग्री कैमरा और ग्रिल में लगी एलईडी स्ट्रिप के साथ कई धांसू फीचर्स भी शामिल हैं।

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Citroen C5 Aircross

भारत में Citroen C5 Aircross को ब्रैंड की फ्लैगशिप SUV के तौर पर ऑफर किया जा रहा है। इसमें 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4-सिलेंडर डीजल इंजन लगा है, जो 174.3 bhp की ताकत और 400 Nm का टॉर्क ऑफर करता है। यह इंजन 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है। अभी इस SUV की कीमत 37.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

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Isuzu MU-X

भारत में Isuzu MU-X बहुत पॉप्युलर SUV की कैटिगरी में नहीं आती, लेकिन यह है जबर्दस्त। इसमें 1.9 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन लगा है, जो लगभग 161 bhp की पावर और 360 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। SUV 4x2 और 4x4 दोनों कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है, जिससे यह अलग-अलग ड्राइविंग कंडीशन के लिए परफेक्ट बन जाती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 34.53 लाख रुपये है।

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Jeep Meridian

जीप की थ्री-रो एसयूवी इस सेगमेंट की उन गाड़ियों में से एक है जिनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। इसमें 2.0 लीटर मल्टीजेट II टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन लगा है, जो 167.67 बीएचपी की शक्ति और 350 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। बायर्स 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 4x2 और 4x4 ड्राइवट्रेन ऑप्शन्स में से किसी एक को चुन सकते हैं। एसयूवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 23.33 लाख रुपये है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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