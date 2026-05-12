Toyota Fortuner को कड़ी टक्कर देती हैं ये चार दमदार SUV, कीमत 50 लाख रुपये से कम
अगर आप फॉर्च्यूनर से हट कर कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो इंडियन मार्केट में आपके लिए कुछ तगड़े ऑप्शन मौजूद है। यहां हम आपको चार ऐसी एसयूवी बता रहे हैं, जो 50 लाख रुपये से कम की कीमत में आती हैं और फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर देती हैं।
फुल साइज एसयूवी की बात हो, तो सबसे पहले फॉर्च्यूनर का नाम आता है। फॉर्च्यूनर कई सालों से इस सेगमेंट पर राज कर रही है। इसकी धाकड़ रोड प्रेजेंस ग्राहकों को खूब पसंद है। वहीं, अगर आप एक ऐसे ग्राहक हैं, जो फॉर्च्यूनर से हट कर कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो भी इंडियन मार्केट में आपके लिए कुछ तगड़े ऑप्शन मौजूद है। यहां हम आपको चार ऐसी एसयूवी बता रहे हैं, जो 50 लाख रुपये से कम की कीमत में आती हैं और फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर देती हैं। एसयूवी की इस लिस्ट में स्कोडा और जीप के साथ Isuzu का भी नाम शामिल है। आइए डीटेल में जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।
Skoda Kodiaq
स्कोडा कोडियाक को हाल ही में ADAS फीचर्स के साथ 36.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है। इस एसयूवी में 2.0 लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 204 हॉर्सपावर की ताकत जेनरेट करता है। इसमें ऑल-वील ड्राइव (AWD) सिस्टम दिया गया है। अपडेटेड वर्जन में 360-डिग्री कैमरा और ग्रिल में लगी एलईडी स्ट्रिप के साथ कई धांसू फीचर्स भी शामिल हैं।
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Isuzu MU-X
₹ 33.23 - 35.19 लाख
Citroen C5 Aircross
₹ 37.32 लाख
Citroen Aircross X
₹ 8.29 - 13.69 लाख
Jeep Meridian
₹ 23.33 - 37.82 लाख
Citroen C5 Aircross
भारत में Citroen C5 Aircross को ब्रैंड की फ्लैगशिप SUV के तौर पर ऑफर किया जा रहा है। इसमें 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4-सिलेंडर डीजल इंजन लगा है, जो 174.3 bhp की ताकत और 400 Nm का टॉर्क ऑफर करता है। यह इंजन 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है। अभी इस SUV की कीमत 37.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।
Isuzu MU-X
भारत में Isuzu MU-X बहुत पॉप्युलर SUV की कैटिगरी में नहीं आती, लेकिन यह है जबर्दस्त। इसमें 1.9 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन लगा है, जो लगभग 161 bhp की पावर और 360 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। SUV 4x2 और 4x4 दोनों कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है, जिससे यह अलग-अलग ड्राइविंग कंडीशन के लिए परफेक्ट बन जाती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 34.53 लाख रुपये है।
Jeep Meridian
जीप की थ्री-रो एसयूवी इस सेगमेंट की उन गाड़ियों में से एक है जिनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। इसमें 2.0 लीटर मल्टीजेट II टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन लगा है, जो 167.67 बीएचपी की शक्ति और 350 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। बायर्स 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 4x2 और 4x4 ड्राइवट्रेन ऑप्शन्स में से किसी एक को चुन सकते हैं। एसयूवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 23.33 लाख रुपये है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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