नेक्सॉन से लेकर हुंडई वेन्यू तक, ये हैं 5 सबसे किफायती डीजल SUV, मिलेगी गजब की पावर

Apr 20, 2026 08:11 pm IST

अगर आप डीजल इंजन के फैन हैं और नई अफोर्डेबल डीजल गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में टाटा, किआ, हुंडई और महिंद्रा की कारें शामिल हैं। आइए जानते हैं इन कारों के बारे में।

सख्त एमिशन नॉर्म्स के बावजूद भी डीजल कारों का क्रेज कम नहीं हो रहा है। जिन ग्राहकों को डीजल इंजन पसंद है, वे अपनी अगली कार भी डीजन इंजन वाली ही लेना पसंद करेंगे। अगर आप भी डीजल इंजन के फैन हैं और नई अफोर्डेबल डीजल गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में टाटा, किआ, हुंडई और महिंद्रा की कारें शामिल हैं। आइए जानते हैं इन कारों के बारे में।

टाटा कर्व में 1.5 लीटर का डीजल इंजन लगा है, जो 118 हॉर्सपावर और 260 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। हालांकि, कर्व की खासियत इसका कूपे-एसयूवी बॉडी स्टाइल और डीजल इंजन के साथ दिया गया क्विक-शिफ्टिंग ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन (डीसीटी) है। इसकी कीमत 11.2 लाख रुपये से 19.1 लाख रुपये के बीच है।

Kia Syros कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में किआ सिरोस काफी प्रीमियम फीचर ऑफर करती है। इसमें 116 हॉर्सपावर और 250 एनएम टॉर्क वाला 1.5 लीटर 4-सिलेंडर डीजल इंजन लगा है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ आता है। यही टेस्टेड इंजन किआ सॉनेट और हुंडई वेन्यू में भी मिलता है। सिरोस की खासियत इसकी पिछली सीट्स हैं, जो शानदार स्पेस के साथ वेंटिलेशन (केवल कुशन) और रिक्लाइनिंग फंक्शन भी ऑफर करती हैं। इसकी कीमत 10 लाख रुपये से 15.8 लाख रुपये के बीच है।

Tata Nexon टाटा नेक्सॉन में आपको 1.5-लीटर का डीजल इंजन मिलेगा। नेक्सन में लगा 1.5-लीटर चार-सिलेंडर इंजन 115 हॉर्सपावर और 260 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (एएमटी) के साथ ऑफर किया जा रहा है। टाटा नेक्सॉन की कीमत 9 लाख रुपये से 14.22 लाख रुपये के बीच है।

Mahindra XUV 3XO महिंद्रा XUV 3XO में 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 117 हॉर्सपावर की ताकत और 300 एनएम का टॉर्क नेनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (AMT) का ऑप्शन है। यह डीजल इंजन काफी पसंद किया जाने वाला इंजन है, जिसमें धांसू परफॉर्मेंस, कम स्पीड पर टर्बो लैग का अच्छा कंट्रोल और पावर का लीनियर डिस्ट्रिब्यूशन है। इसकी कीमत 8.95 रुपये से 13.43 लाख रुपये के बीच है।