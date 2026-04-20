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नेक्सॉन से लेकर हुंडई वेन्यू तक, ये हैं 5 सबसे किफायती डीजल SUV, मिलेगी गजब की पावर

Apr 20, 2026 08:11 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप डीजल इंजन के फैन हैं और नई अफोर्डेबल डीजल गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में टाटा, किआ, हुंडई और महिंद्रा की कारें शामिल हैं। आइए जानते हैं इन कारों के बारे में।

नेक्सॉन से लेकर हुंडई वेन्यू तक, ये हैं 5 सबसे किफायती डीजल SUV, मिलेगी गजब की पावर

सख्त एमिशन नॉर्म्स के बावजूद भी डीजल कारों का क्रेज कम नहीं हो रहा है। जिन ग्राहकों को डीजल इंजन पसंद है, वे अपनी अगली कार भी डीजन इंजन वाली ही लेना पसंद करेंगे। अगर आप भी डीजल इंजन के फैन हैं और नई अफोर्डेबल डीजल गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में टाटा, किआ, हुंडई और महिंद्रा की कारें शामिल हैं। आइए जानते हैं इन कारों के बारे में।

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टाटा कर्व में 1.5 लीटर का डीजल इंजन लगा है, जो 118 हॉर्सपावर और 260 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। हालांकि, कर्व की खासियत इसका कूपे-एसयूवी बॉडी स्टाइल और डीजल इंजन के साथ दिया गया क्विक-शिफ्टिंग ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन (डीसीटी) है। इसकी कीमत 11.2 लाख रुपये से 19.1 लाख रुपये के बीच है।

Kia Syros

कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में किआ सिरोस काफी प्रीमियम फीचर ऑफर करती है। इसमें 116 हॉर्सपावर और 250 एनएम टॉर्क वाला 1.5 लीटर 4-सिलेंडर डीजल इंजन लगा है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ आता है। यही टेस्टेड इंजन किआ सॉनेट और हुंडई वेन्यू में भी मिलता है। सिरोस की खासियत इसकी पिछली सीट्स हैं, जो शानदार स्पेस के साथ वेंटिलेशन (केवल कुशन) और रिक्लाइनिंग फंक्शन भी ऑफर करती हैं। इसकी कीमत 10 लाख रुपये से 15.8 लाख रुपये के बीच है।

Tata Nexon

टाटा नेक्सॉन में आपको 1.5-लीटर का डीजल इंजन मिलेगा। नेक्सन में लगा 1.5-लीटर चार-सिलेंडर इंजन 115 हॉर्सपावर और 260 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (एएमटी) के साथ ऑफर किया जा रहा है। टाटा नेक्सॉन की कीमत 9 लाख रुपये से 14.22 लाख रुपये के बीच है।

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Mahindra XUV 3XO

महिंद्रा XUV 3XO में 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 117 हॉर्सपावर की ताकत और 300 एनएम का टॉर्क नेनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (AMT) का ऑप्शन है। यह डीजल इंजन काफी पसंद किया जाने वाला इंजन है, जिसमें धांसू परफॉर्मेंस, कम स्पीड पर टर्बो लैग का अच्छा कंट्रोल और पावर का लीनियर डिस्ट्रिब्यूशन है। इसकी कीमत 8.95 रुपये से 13.43 लाख रुपये के बीच है।

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Hyundai Venue

हुंडई की एसयूवी लाइन-अप में वेन्यू, एक्सटर और क्रेटा के बीच आती है। इसके डीजल वेरिएंट में 1.5 लीटर का 4-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 116 हॉर्सपावर और 250 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेयर्ड है। सेकेंड जेनरेशन वेन्यू में कंपनी पहली बार ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी दे रही है। इसकी कीमत 9.88 लाख रुपये से 15.64 लाख रुपये के बीच है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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