ADAS वाली धाकड़ SUV और कार, कीमत भी कम, लिस्ट में टाटा, महिंद्रा, किआ और होंडा

बायर्स को सेफ गाड़ियां खूब पसंद आ रही हैं। अगर आप भी नई कार लेने की सोच रहे हैं और आप ADAS फीचर वाली अफोर्डेबल एसयूवी या कार की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको चार बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं।

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लोग आजकल कार खरीदते वक्त सेफ्टी फीचर्स पर खास फोकस कर रहे हैं। यही वजह है कि ADAS (Advanced Driver Assistance System) वाली कार और एसयूवी की डिमांड तेजी से बढ़ी है। अगर आप भी एक सेफ गाड़ी चाहते हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट और अफोर्डेबल ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ADAS वाली इन एसयूवी और कारों की ऑन-रोड कीमत 16 लाख रुपये से कम है। हमारी इस लिस्ट में टाटा, महिंद्रा, होंडा के साथ किआ की गाड़ियां भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

Tata Nexon Fearless+ PS A नेक्सॉन का Fearless+ PS A वेरिएंट Level-2 ADAS टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसकी ऑन-रोड कीमत मुंबई में 15.99 लाख रुपये है। इस वेरिएंट में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। हालांकि, इसमें डीजल, CNG या मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें, तो इसमें फ्रंटल कोलिजन वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग और लेन सेंटरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Kia Sonet GTX+ किआ सॉनेट के GTX+ वेरिएंट में Level-1 ADAS दिया जाता है। इसकी ऑन-रोड कीमत मुंबई में 15.91 लाख रुपये है। इस SUV में डीजल ऑटोमैटिक और टर्बो-पेट्रोल DCT का ऑप्शन मिलता है, जबकि मैनुअल गियरबॉक्स उपलब्ध नहीं है। इसके ADAS फीचर्स में फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एंड असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, हाई-बीम असिस्ट और लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट शामिल हैं। कंपनी भविष्य में नई सॉनेट के साथ और ज्यादा एडवांस ADAS फीचर्स भी दे सकती है।

Mahindra XUV3XO AX5L अगर कम कीमत में Level-2 ADAS वाली SUV चाहते हैं, तो Mahindra XUV3XO AX5L सबसे किफायती ऑप्शन्स में से एक है। इसकी ऑन-रोड कीमत मुंबई में 14.27 लाख रुपये है। इसमें टर्बो-पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। साथ ही ग्राहक मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स चुन सकते हैं। इस SUV में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग और हाई-बीम असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Honda Amaze ZX