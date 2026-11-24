अगले साल भारत आएगी Bentley की पहली इलेक्ट्रिक कार, कंपनी को इंडियन मार्केट में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद
बेंट्ले अपनी पहली फुली इलेक्ट्रिक कार - टॉर्कल (Torcal) को भारत में 2027 की दूसरी छमाही में लॉन्च करेगी। हालांकि, बेंट्ले ने देश में अपनी कारों की मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली करने से साफ इनकार कर दिया है।
ब्रिटिश लग्जरी कार कंपनी Bentley भारत में अपनी पहली फुली इलेक्ट्रिक कार - टॉर्कल (Torcal) को 2027 की दूसरी छमाही में लॉन्च करेगी। कंपनी को इंडियन मार्केट में आने वाले सालों में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। हालांकि, भारत में इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती और India-UK Free Trade Agreement (FTA) के बावजूद बेंट्ले ने देश में अपनी कारों की मैन्युफैक्चरिंग या उन्हें असेंबल करने से साफ इनकार कर दिया है। कंपनी के चेयरमैन और CEO Frank-Steffen Walliser ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बताया कि बेंट्ले की सभी कारें ब्रिटेन के Crewe में मौजूद कंपनी के हेडक्वॉर्टर से ही भारत आएंगी। उनके मुताबिक, कंपनी की कारों में खास इंजीनियरिंग, शानदार कारीगरी और स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है। ऐसे में भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली करना कमर्शियली सही नहीं होगा।
'कार का ब्रिटेन में बनना भी ब्रैंड की पहचान'
Walliser ने कहा कि बेंट्ले की ब्रिटिश पहचान भी बायर्स के लिए काफी मायने रखती है। उन्होंने इसकी तुलना स्विट्जरलैंड की घड़ियों से करते हुए कहा कि जिस तरह स्विस वॉच का स्विट्जरलैंड से आना जरूरी है, उसी तरह ब्रिटिश लग्जरी कार का ब्रिटेन में बनना भी ब्रैंड की पहचान का हिस्सा है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Bentley Torcal
₹ 5 - 6 करोड़
Maruti Suzuki Brezza
₹ 7.5 - 13.71 लाख
2027 के मिड में शुरू होगा Torcal EV का प्रोडक्शन
बेंट्ले टॉर्कल कंपनी की पहली फुली इलेक्ट्रिक कार होगी। इसका प्रोडक्शन 2027 के मिड में शुरू होने की उम्मीद है और शुरुआती डिलीवरी भी अलगे साल शुरू हो सकती है। सबसे पहले इसे ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका में ऑफर किया जाएगा। इसके बाद चीन और भारत समेत दूसरे बाजारों में इसकी सेल शुरू होगी। कंपनी का कहना है कि उसका फोकस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के बजाय बेंट्ले की पहचान वाले लग्जरी एक्सपीरियंस, कारीगरी और परफॉर्मेंस को बनाए रखने पर रहेगा। इसके साथ ही कंपनी अब अलग-अलग मार्केट्स की जरूरत और ग्राहकों की पसंद के हिसाब से पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन पर ध्यान दे रही है।
2035 के बाद पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी बेंट्ले की रेंज
बेंट्ले ने पहले अपनी पूरी कार रेंज को इलेक्ट्रिक बनाने का टारगेट रखा था, लेकिन अब कंपनी ने इस प्लान को टाल दिया है। Walliser के मुताबिक बेंट्ले की पूरी रेंज 2035 के बाद इलेक्ट्रिक हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके लिए कोई सेट टाइमलाइन का ऐलान नहीं किया है। यह फैसला बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की मांग और अलग-अलग देशों के नियमों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।
इंडिया-यूके FTA से लग्जरी कारों को फायदा
Walliser को उम्मीद है कि इंडिया-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत में बेंट्ले के बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते के तहत ब्रिटेन में बनी एलिजिबल कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी को पांच साल में धीरे-धीरे कम किया जाएगा। इसका फायदा खास तौर पर Bentayga SUV जैसे पेट्रोल मॉडल को मिल सकता है। हालांकि, फिलहाल यह टैरिफ कटौती ICE यानी पेट्रोल-डीजल कारों पर लागू है, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों पर नहीं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें