बेंट्ले अपनी पहली फुली इलेक्ट्रिक कार - टॉर्कल (Torcal) को भारत में 2027 की दूसरी छमाही में लॉन्च करेगी। हालांकि, बेंट्ले ने देश में अपनी कारों की मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली करने से साफ इनकार कर दिया है।

अगले साल भारत आएगी बेंट्ले टॉर्कल

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ब्रिटिश लग्जरी कार कंपनी Bentley भारत में अपनी पहली फुली इलेक्ट्रिक कार - टॉर्कल (Torcal) को 2027 की दूसरी छमाही में लॉन्च करेगी। कंपनी को इंडियन मार्केट में आने वाले सालों में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। हालांकि, भारत में इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती और India-UK Free Trade Agreement (FTA) के बावजूद बेंट्ले ने देश में अपनी कारों की मैन्युफैक्चरिंग या उन्हें असेंबल करने से साफ इनकार कर दिया है। कंपनी के चेयरमैन और CEO Frank-Steffen Walliser ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बताया कि बेंट्ले की सभी कारें ब्रिटेन के Crewe में मौजूद कंपनी के हेडक्वॉर्टर से ही भारत आएंगी। उनके मुताबिक, कंपनी की कारों में खास इंजीनियरिंग, शानदार कारीगरी और स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है। ऐसे में भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली करना कमर्शियली सही नहीं होगा।

'कार का ब्रिटेन में बनना भी ब्रैंड की पहचान'

Walliser ने कहा कि बेंट्ले की ब्रिटिश पहचान भी बायर्स के लिए काफी मायने रखती है। उन्होंने इसकी तुलना स्विट्जरलैंड की घड़ियों से करते हुए कहा कि जिस तरह स्विस वॉच का स्विट्जरलैंड से आना जरूरी है, उसी तरह ब्रिटिश लग्जरी कार का ब्रिटेन में बनना भी ब्रैंड की पहचान का हिस्सा है।

2027 के मिड में शुरू होगा Torcal EV का प्रोडक्शन बेंट्ले टॉर्कल कंपनी की पहली फुली इलेक्ट्रिक कार होगी। इसका प्रोडक्शन 2027 के मिड में शुरू होने की उम्मीद है और शुरुआती डिलीवरी भी अलगे साल शुरू हो सकती है। सबसे पहले इसे ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका में ऑफर किया जाएगा। इसके बाद चीन और भारत समेत दूसरे बाजारों में इसकी सेल शुरू होगी। कंपनी का कहना है कि उसका फोकस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के बजाय बेंट्ले की पहचान वाले लग्जरी एक्सपीरियंस, कारीगरी और परफॉर्मेंस को बनाए रखने पर रहेगा। इसके साथ ही कंपनी अब अलग-अलग मार्केट्स की जरूरत और ग्राहकों की पसंद के हिसाब से पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन पर ध्यान दे रही है।

2035 के बाद पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी बेंट्ले की रेंज बेंट्ले ने पहले अपनी पूरी कार रेंज को इलेक्ट्रिक बनाने का टारगेट रखा था, लेकिन अब कंपनी ने इस प्लान को टाल दिया है। Walliser के मुताबिक बेंट्ले की पूरी रेंज 2035 के बाद इलेक्ट्रिक हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके लिए कोई सेट टाइमलाइन का ऐलान नहीं किया है। यह फैसला बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की मांग और अलग-अलग देशों के नियमों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।