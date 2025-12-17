कर्मचारियों को मिला ऐसा गिफ्ट कि हर कोई हैरान, कंपनी ने सीधे हाथ में पकड़ाई ई-कार की चाबी; जानिए इसकी खासियत

संक्षेप: बेंगलुरु की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बिल्कुल नई महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6) इलेक्ट्रिक SUV गिफ्ट की है, जिसकी रेंज 683 किमी. की है और इसे सेफ्टी में 5-स्टार NCAP सुरक्षा रेटिंग मिली है। आइए जरा विस्तार से ये कहानी समझते हैं।

आज के दौर में कई कंपनियां अपने कर्मचारियों की मेहनत और वफादारी को खास तरीके से सराहने लगी हैं। बोनस या सर्टिफिकेट तक सीमित रहने के बजाय अब कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को कार, बाइक या छुट्टियों का तोहफा देकर उन्हें सम्मानित कर रही हैं। ऐसा ही एक शानदार उदाहरण बेंगलुरु से सामने आया है, जहां एक कंपनी ने अपने 6 कर्मचारियों को बिल्कुल नई महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6) इलेक्ट्रिक SUV गिफ्ट की है। आइए जरा विस्तार से ये पूरी कहानी जानते हैं।

बेंगलुरु की कंपनी ने दिखाई मिसाल

यह सराहनीय कदम मौर्या कॉन्सेप्ट (Mourya Concepts) नाम की कंपनी ने उठाया है। यह कंपनी रियल एस्टेट वैल्यूएशन के क्षेत्र में काम करती है और बैंकों, NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, न्यायालयों और आयकर विभाग के लिए हाई-वैल्यू एसेट्स का मूल्यांकन करती है। मौर्या कॉन्सेप्ट (Mourya Concepts) का मुख्यालय बेंगलुरु में है और देश के 7 राज्यों में इसकी 45 ब्रांच हैं। इसके अलावा दुबई में भी इसका इंटरनेशनल ऑफिस है। कंपनी में फिलहाल करीब 330 प्रोफेशनल्स काम करते हैं। इन सभी SUVs की आधिकारिक डिलीवरी 14 दिसंबर को बेंगलुरु के कनकपुरा रोड स्थित PPS महिंद्रा डीलरशिप पर हुई।

कारटॉक (Cartoq) की वेबसाइट के मुताबिक, इस कंपनी ने कुल 6 सीनियर कर्मचारियों को नई महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6) इलेक्ट्रिक SUV गिफ्ट की, जिनकी कुल कीमत करीब 1.5 करोड़ है। इन कर्मचारियों में CEO, वाइस प्रेसिडेंट्स और रीजनल हेड्स शामिल हैं, जो पुणे, बेलगावी और मैसूर जैसे क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालते हैं। कंपनी के मुताबिक महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6) को इसलिए चुना गया, क्योंकि यह उनकी सोच और मूल्यों इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर रेडी लीडरशिप को दर्शाती है। इलेक्ट्रिक SUV होने के चलते यह पर्यावरण के प्रति कंपनी की जिम्मेदारी और आधुनिक मोबिलिटी की ओर झुकाव को भी दिखाती है।

महिंद्रा BE 6 की खूबियां

महिंद्रा BE 6 की कीमत 18.9 लाख से 27.65 लाख तक जाती है। इसमें 59 kWh और 79 kWh के दो बैटरी विकल्प मिलते हैं, जो लंबी रेंज और दमदार परफॉर्मेंस देते हैं। SUV में ड्यूल 12.3-इंच स्क्रीन, पैनोरमिक ग्लास रूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम, लेवल-2+ ADAS, 7 एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

महिंद्रा बीई 6 (Mahindra BE 6) की खासियत

इस ईवी में आपको स्टाइलिश डिजाइन, 5-स्टार NCAP सुरक्षा रेटिंग, लंबी रेंज (683 किमी तक), दमदार परफॉरमेंस (0-100 किमी/घंटा सिर्फ 6.7 सेकंड में) और प्रीमियम फीचर्स (जैसे ट्रिपल स्क्रीन, हरमन कार्डन ऑडियो, लेवल 2 ADAS, ऑटो पार्किंग) हैं, जो इसे एक प्रीमियम और सुरक्षित इलेक्ट्रिक SUV बनाती है, जिसमें दो बैटरी विकल्प और कई टेक्नोलॉजी फीचर्स मिलते हैं।

डिजाइन और लुक

इसकी डिजाइन काफी अलग और आकर्षक है, जो सुपरकार से प्रेरित लगती है और लोगों का ध्यान खींचती है। इसे "देसी Lamborghini" भी कहा जाता है।

सेफ्टी

इसे भारत NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है, जो सुरक्षा के लिए एक नया मानक स्थापित करती है। इसमें 6 एयरबैग, 360° कैमरा और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स हैं।

रेंज और परफॉरमेंस

इसकी ARAI प्रमाणित रेंज 683 किमी (79 kWh बैटरी पैक के साथ) है। वहीं, रियल वर्ल्ड रेंज 400 किमी. से 500 किमी. तक मिल सकती है।

टेक्नोलॉजी और इंटीरियर

इसमें ट्रिपल 12.3-इंच स्क्रीन सेटअप मिलता है। इसके अलावा हरमन कार्डन (Harman Kardon) ऑडियो सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें डुअल-जोन AC और वायरलेस चार्जिंग, MAIA (Mahindra Artificial Intelligence Architecture) सिस्टम और ऑटो पार्किंग (Auto Parking) जैसी सुविधाएं हैं।