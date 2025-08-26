benelli trk 502x became costlier by rs 10000 in one stroke झटका! ₹10000 महंगी हो गई ये धांसू एडवेंचर बाइक, जानिए इसकी खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
benelli trk 502x became costlier by rs 10000 in one stroke

झटका! ₹10000 महंगी हो गई ये धांसू एडवेंचर बाइक, जानिए इसकी खासियत

बाइक निर्माता कंपनी Benelli ने मई, 2025 में अपनी एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल TRK 502X को अपडेट करके भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। अब लॉन्च के तीन महीने बाद कंपनी ने एक बार फिर इसकी कीमतों में इजाफा कर दिया है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 02:57 PM
इटली की बाइक निर्माता कंपनी Benelli ने मई, 2025 में अपनी एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल TRK 502X को अपडेट करके भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। लॉन्च के समय इसमें कई नए फीचर्स और हार्डवेयर अपग्रेड जोड़े गए थे जिसकी वजह से इसकी कीमत पुराने मॉडल से बढ़ी थी। अब लॉन्च के तीन महीने बाद कंपनी ने एक बार फिर इसकी कीमतों में इजाफा कर दिया है। बता दें कि नए वैरिएंट्स की कीमतें 10,000 रुपये तक बढ़ गई हैं। बढ़ी हुई कीमतों के साथ Benelli TRK 502X अब और ज्यादा एडवांस फीचर्स और प्रीमियम राइडिंग अनुभव देने का दावा करती है।

धांसू हैं बाइक के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो नई Benelli TRK 502X में कंपनी ने 5-इंच का TFT स्क्रीन दिया है जिसमें नेविगेशन सिस्टम, ऑफलाइन मैप्स, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, स्क्रीन मिररिंग और ट्रैक-बैक जैसे फीचर्स मौजूद हैं। इसके साथ ही इसमें TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) भी शामिल किया गया है। हार्डवेयर अपडेट्स में ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स, नया स्विंगआर्म और अपग्रेडेड स्लिपर क्लच दिया गया है जो डाउनशिफ्टिंग को और स्मूथ बनाता है। इसके अलावा, नए हैंड गार्ड्स, इंजन प्लेट, हीटेड सीट और ग्रिप्स भी एडेड फीचर्स में शामिल हैं।

दमदार है बाइक का इंजन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें पहले जैसा ही 500cc, ट्विन-सिलेंडर DOHC इंजन मिलता है जो 46.9bhp की पावर और 46Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। लंबी टूरिंग के लिए इसमें 20-लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मौजूद है। सस्पेंशन सेटअप में USD फोर्क्स और मोनोशॉक दिए गए हैं। जबकि ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में डुअल डिस्क और रियर में सिंगल रोटर के साथ ड्युअल-चैनल ABS मिलता है। यानी एडवेंचर राइडिंग और टूरिंग दोनों के लिए यह बाइक पहले से ज्यादा स्मार्ट, सेफ और एडवांस हो चुकी है।

