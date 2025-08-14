Benefits up to Rs 40000 on MG Hector in August 2025, Check all details गजब! इस 7-सीटर SUV पर आया शानदार ऑफर, अभी लेने पर कई हजार बचेंगे; पेट्रोल और डीजल दोनों पर सेम डिस्काउंट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Benefits up to Rs 40000 on MG Hector in August 2025, Check all details

गजब! इस 7-सीटर SUV पर आया शानदार ऑफर, अभी लेने पर कई हजार बचेंगे; पेट्रोल और डीजल दोनों पर सेम डिस्काउंट

अगस्त 2025 में MG हेक्टर (MG Hector) पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। कंपनी अभी इस पर 40,000 रुपये तक का बेनिफिट दे रही है। ये ऑफर एसयूवी पेट्रोल और डीजल दोनों पर समान रूप से लागू है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 03:39 PM
share Share
Follow Us on
गजब! इस 7-सीटर SUV पर आया शानदार ऑफर, अभी लेने पर कई हजार बचेंगे; पेट्रोल और डीजल दोनों पर सेम डिस्काउंट

अगर आप इस महीने MG हेक्टर (MG Hector) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। कंपनी ने अगस्त 2025 में हेक्टर (Hector) के पेट्रोल और डीजल दोनों वैरिएंट्स पर एक समान 40,000 रुपये तक का बेनिफिट देने का ऐलान किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:अब 15 साल पुरानी कारों के लिए मारुति ला रही E20 किट, हर लीटर पर होगी बचत

ऑफर में क्या-क्या शामिल है?

MG ने इस बार ऑफर को काफी सिंपल और क्लियर रखा है। कंपनी ने 20,000 रुपये का लॉयल्टी बेनिफिट रखा है, जो सिर्फ मौजूदा MG कार मालिकों के लिए है। इसके अलावा कंपनी 20,000 रुपये का कॉरपोरेट बेनिफिट भी दे रही है, जो चुनिंदा कंपनियों और कर्मचारियों के लिए है। इस ऑफर की खास बात यह है कि सिटिंग लेआउट (5-सीटर या 6/7-सीटर) कोई भी हो, ऑफर समान रहेगा। हालांकि, इस बार कोई कैश डिस्काउंट नहीं है और एक्सचेंज बोनस भी नहीं दिया जा रहा है।

मॉडल / वेरिएंटकैश डिस्काउंट (₹)अन्य ऑफर (₹)कुल डिस्काउंट (₹)
हेक्टर पेट्रोल (5, 6 & 7 सीटर)लॉयल्टी 20,000 + कॉर्पोरेट 20,00040,000
हेक्टर डीजल (5, 6 & 7 सीटर)लॉयल्टी 20,000 + कॉर्पोरेट 20,00040,000

MG हेक्टर क्यों खरीदें?

इसमें दमदार पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प मिलता है। ये प्रीमियम फीचर्स जैसे पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा टचस्क्रीन, और एडवांस्ड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसमें आरामदायक राइड और शानदार रोड प्रेजेंस देखने को मिलता है।

ये भी पढ़ें:मारुति ग्रैंड विटारा के नए एडिशन से उठ गया पर्दा, ऑल-ब्लैक लुक बना देगी दीवाना

अगर आप पहले से MG कार के मालिक हैं या कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हैं, तो इस महीने MG हेक्टर (Hector) पर 40,000 तक का फायदा उठाने का मौका है। बस ध्यान रहे, यह ऑफर सिर्फ अगस्त 2025 तक ही वैलिड है।

Auto News Hindi MG Motors

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।