गजब! इस 7-सीटर SUV पर आया शानदार ऑफर, अभी लेने पर कई हजार बचेंगे; पेट्रोल और डीजल दोनों पर सेम डिस्काउंट

अगस्त 2025 में MG हेक्टर (MG Hector) पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। कंपनी अभी इस पर 40,000 रुपये तक का बेनिफिट दे रही है। ये ऑफर एसयूवी पेट्रोल और डीजल दोनों पर समान रूप से लागू है।

अगर आप इस महीने MG हेक्टर (MG Hector) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। कंपनी ने अगस्त 2025 में हेक्टर (Hector) के पेट्रोल और डीजल दोनों वैरिएंट्स पर एक समान 40,000 रुपये तक का बेनिफिट देने का ऐलान किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ऑफर में क्या-क्या शामिल है? MG ने इस बार ऑफर को काफी सिंपल और क्लियर रखा है। कंपनी ने 20,000 रुपये का लॉयल्टी बेनिफिट रखा है, जो सिर्फ मौजूदा MG कार मालिकों के लिए है। इसके अलावा कंपनी 20,000 रुपये का कॉरपोरेट बेनिफिट भी दे रही है, जो चुनिंदा कंपनियों और कर्मचारियों के लिए है। इस ऑफर की खास बात यह है कि सिटिंग लेआउट (5-सीटर या 6/7-सीटर) कोई भी हो, ऑफर समान रहेगा। हालांकि, इस बार कोई कैश डिस्काउंट नहीं है और एक्सचेंज बोनस भी नहीं दिया जा रहा है।

मॉडल / वेरिएंट कैश डिस्काउंट (₹) अन्य ऑफर (₹) कुल डिस्काउंट (₹) हेक्टर पेट्रोल (5, 6 & 7 सीटर) — लॉयल्टी 20,000 + कॉर्पोरेट 20,000 40,000 हेक्टर डीजल (5, 6 & 7 सीटर) — लॉयल्टी 20,000 + कॉर्पोरेट 20,000 40,000

MG हेक्टर क्यों खरीदें? इसमें दमदार पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प मिलता है। ये प्रीमियम फीचर्स जैसे पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा टचस्क्रीन, और एडवांस्ड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसमें आरामदायक राइड और शानदार रोड प्रेजेंस देखने को मिलता है।