इस इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी की बल्ले-बल्ले, अब बिक्री का आंकड़ा हुआ 1 लाख के पार; जानिए खासियत
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी बीगॉस ने भारतीय मार्केट में बिक्री का नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने अपनी शुरुआत के बाद से अब तक कुल 1 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने का आंकड़ा पार कर लिया है।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी बीगॉस (BGauss) ने भारतीय मार्केट में बिक्री का नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने अपनी शुरुआत के बाद से अब तक कुल 1 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने का आंकड़ा पार कर लिया है। बीगॉस ने अगस्त, 2022 में भारतीय मार्केट में एंट्री की थी। इसके बाद 9 नवंबर, 2026 तक कंपनी ने कुल 1,00,595 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर की रिटेल बिक्री दर्ज की है। खास बात यह है कि कंपनी की कुल बिक्री में इस साल की हिस्सेदारी 42 पर्सेंट रही है। वहीं, सालाना आधार पर 2026 में इसकी बिक्री 104 पर्सेंट बढ़ गई है। आइए जानते हैं कंपनी की बिक्री और इसके नए स्कूटर की डिटेल्स।
लगातार टॉप-10 में बनी हुई है कंपनी
बीगॉस ने साल 2025 का अंत देश की सातवीं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचने वाली कंपनी के तौर पर किया था। खास बात यह है कि कंपनी इस साल हर महीने टॉप-10 ब्रांड में अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रही है। बता दें कि जुलाई से अक्टूबर तक लगातार चार महीनों में इसकी बिक्री 5,000 यूनिट के पार रही। कंपनी ने जुलाई में 5,560 यूनिट, अगस्त में 5,046 यूनिट, सितंबर में 5,024 यूनिट और अक्टूबर में 5,556 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे हैं।
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BGauss C12 MaxR
₹ 1.6 लाख
VLF Strada
₹ 1.2 - 1.55 लाख
Yamaha EC-06
₹ 1.71 लाख
कंपनी के लिए काफी अच्छा रहा यह साल
बीगॉस के लिए साल 2026 अब तक काफी अच्छा रहा है। बता दें कि अक्टूबर के साथ साल की आखिरी तिमाही शुरू हो चुकी है। ऐसे में कंपनी पहली बार एक साल में 50,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री का आंकड़ा पार कर सकती है। हालांकि, देश की टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों की लिस्ट में अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए इसे हर महीने 7,000 से ज्यादा यूनिट बेचनी होंगी। फिलहाल कंपनी सातवें और आठवें नंबर के आसपास बनी हुई है।
बीगॉस C12 MaxR के फीचर्स और बैटरी
बीगॉस ने हाल ही में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर C12 MaxR लॉन्च किया है। यह कंपनी का अब तक का सबसे प्रीमियम और दमदार स्कूटर है। इसमें 3.8kWh की LFP बैटरी दी गई है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 178 किलोमीटर की IDC रेंज देती है। इसमें 4.2kW की पीक पावर वाला हब-माउंटेड मोटर मिलता है। इसकी टॉप स्पीड 75kmph है। स्कूटर में इको, राइड और स्पोर्ट के तीन राइडिंग मोड दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें रिवर्स मोड, क्रूज कंट्रोल और रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।
इतनी है स्कूटर की कीमत
फीचर्स की बात करें तो बीगॉस C12 MaxR में 5-इंच का TFT डिस्प्ले, कॉल अलर्ट, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, USB चार्जिंग पोर्ट और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी मिलती है। इसमें 38-लीटर का स्टोरेज स्पेस दिया गया है। इसमें कंपनी के मुताबिक दो हेलमेट रखे जा सकते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें फॉल डिटेक्शन, फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक मिलता है। भारतीय मार्केट में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.60 लाख रुपये है। इस कीमत पर इसका मुकाबला टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक और एथर रिज्टा जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर से है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें