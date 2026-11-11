इस इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी की बल्ले-बल्ले, अब बिक्री का आंकड़ा हुआ 1 लाख के पार; जानिए खासियत

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी बीगॉस ने भारतीय मार्केट में बिक्री का नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने अपनी शुरुआत के बाद से अब तक कुल 1 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने का आंकड़ा पार कर लिया है।

बीगॉस ने भारतीय मार्केट में 1 लाख यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर का आंकड़ा किया पार

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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी बीगॉस (BGauss) ने भारतीय मार्केट में बिक्री का नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने अपनी शुरुआत के बाद से अब तक कुल 1 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने का आंकड़ा पार कर लिया है। बीगॉस ने अगस्त, 2022 में भारतीय मार्केट में एंट्री की थी। इसके बाद 9 नवंबर, 2026 तक कंपनी ने कुल 1,00,595 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर की रिटेल बिक्री दर्ज की है। खास बात यह है कि कंपनी की कुल बिक्री में इस साल की हिस्सेदारी 42 पर्सेंट रही है। वहीं, सालाना आधार पर 2026 में इसकी बिक्री 104 पर्सेंट बढ़ गई है। आइए जानते हैं कंपनी की बिक्री और इसके नए स्कूटर की डिटेल्स।

लगातार टॉप-10 में बनी हुई है कंपनी बीगॉस ने साल 2025 का अंत देश की सातवीं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचने वाली कंपनी के तौर पर किया था। खास बात यह है कि कंपनी इस साल हर महीने टॉप-10 ब्रांड में अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रही है। बता दें कि जुलाई से अक्टूबर तक लगातार चार महीनों में इसकी बिक्री 5,000 यूनिट के पार रही। कंपनी ने जुलाई में 5,560 यूनिट, अगस्त में 5,046 यूनिट, सितंबर में 5,024 यूनिट और अक्टूबर में 5,556 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे हैं।

कंपनी के लिए काफी अच्छा रहा यह साल बीगॉस के लिए साल 2026 अब तक काफी अच्छा रहा है। बता दें कि अक्टूबर के साथ साल की आखिरी तिमाही शुरू हो चुकी है। ऐसे में कंपनी पहली बार एक साल में 50,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री का आंकड़ा पार कर सकती है। हालांकि, देश की टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों की लिस्ट में अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए इसे हर महीने 7,000 से ज्यादा यूनिट बेचनी होंगी। फिलहाल कंपनी सातवें और आठवें नंबर के आसपास बनी हुई है।

बीगॉस C12 MaxR के फीचर्स और बैटरी बीगॉस ने हाल ही में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर C12 MaxR लॉन्च किया है। यह कंपनी का अब तक का सबसे प्रीमियम और दमदार स्कूटर है। इसमें 3.8kWh की LFP बैटरी दी गई है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 178 किलोमीटर की IDC रेंज देती है। इसमें 4.2kW की पीक पावर वाला हब-माउंटेड मोटर मिलता है। इसकी टॉप स्पीड 75kmph है। स्कूटर में इको, राइड और स्पोर्ट के तीन राइडिंग मोड दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें रिवर्स मोड, क्रूज कंट्रोल और रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।