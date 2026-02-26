Hindustan Hindi News
सरकार की नई स्कीम... सिर्फ ₹500 देकर भारत टैक्सी में पार्टनर बनें, 3 साल बाद मुनाफे का 80% हिस्सा मिलेगा

Feb 26, 2026 04:40 pm IST
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में भारत टैक्सी कोऑपरेटिव मॉडल पेश किया। इसका उद्देश्य कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप और सही पैसे के बंटवारे को बढ़ावा देना है। इसके तहत, सारथी यानी ड्राइवर सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करके कंपनी के को-ओनर बन सकते हैं और कंपनी के प्रॉफिट में भी हिस्सा ले सकते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री और कोऑपरेशन मंत्री अमित शाह ने हाल ही में भारत टैक्सी कोऑपरेटिव मॉडल पेश किया। इसका उद्देश्य कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप और सही पैसे के बंटवारे को बढ़ावा देना है। इसके तहत, सारथी यानी ड्राइवर सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करके कंपनी के को-ओनर बन सकते हैं और कंपनी के प्रॉफिट में भी हिस्सा ले सकते हैं। सारथी दीदी यानी महिला ड्राइवर भी भारत टैक्सी स्कीम का हिस्सा बन सकती हैं। इस पहल का मकसद ‘सारथी’, यानी टैक्सी ड्राइवरों को मालिकाना हक, प्रॉफिट से जुड़ी इनकम और फैसले लेने में रिप्रेजेंटेशन देकर मजबूत बनाना है। साथ ही, अगले 3 सालों में भारत के हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारत टैक्सी की पहुंच बढ़ाना है।

अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी को देश की पांच बड़ी कोऑपरेटिव को एक साथ लाकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे 'सारथी' की संख्या बढ़ेगी, कोई भी 'सारथी' जो पार्टनर बनना चाहेगा, उसे 500 रुपए के शेयर खरीदकर मालिकाना हक मिल जाएगा। उन्होंने ने यह भी कहा कि जब भारत टैक्सी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव होंगे, तो कुछ सीटें सारथी के लिए रिजर्व होंगी। एक बार सारथी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा बन गए, तो वे खुद दूसरे ड्राइवरों के हितों और चिंताओं की रक्षा करेंगे और उन्हें रिप्रेजेंट कर पाएंगे।

भारत टैक्सी में ड्राइवरों के प्रॉफिट शेयरिंग का फॉर्मूला

भारत टैक्सी स्कीम में इसकी कुल कमाई का 20% सारथी के कैपिटल के तौर पर भारत टैक्सी के अकाउंट में जमा किया जाएगा और 80% पैसा सारथी के अकाउंट में इस आधार पर वापस किया जाएगा कि टैक्सी ने कितने किलोमीटर का सफर किया है। शाह ने बताया कि पहले 3 साल भारत टैक्सी को बढ़ाने में खर्च किए जाएंगे। उसके बाद होने वाला कोई भी प्रॉफिट 20% भारत टैक्सी और 80% सारथी भाइयों के साथ बांटा जाएगा।

शाह ने बताया कि भारत टैक्सी में 'सारथी दीदी' (लेडी ड्राइवर) का कॉन्सेप्ट भी सोचा गया है। भारत टैक्सी की 'सारथी दीदी' सुविधा महिला सारथियों को आत्मनिर्भर बनाएगी और महिला यात्रियों और सारथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत टैक्सी ऐप में 'सारथी दीदी' नाम से एक प्रोविजन किया जाएगा ताकि जब भी कोई अकेली महिला यात्री हो, तो उसे स्वाभाविक रूप से 'सारथी दीदी' को प्राथमिकता दी जाएगी।

भारत टैक्सी का मालिक कौन?

भारत टैक्सी का मालिकाना हक और संचालन उसके ड्राइवर एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए करते हैं। हर सदस्य की अहम फैसलों में राय होती है और मुनाफे को कम्युनिटी वेलफेयर, सुरक्षा अपग्रेड और फ्लीट डेवलपमेंट के लिए फिर से इन्वेस्ट किया जाता है। सभी किराए लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ द्वारा पहले से मंजूर किए जाते हैं और बुकिंग से पहले दिखाए जाते हैं। कीमत मॉडल में दूरी, समय, वापसी का किराया और रात के भत्ते के लिए सही मुआवजा बिना किसी सर्ज मैनिपुलेशन या छिपी हुई फ़ीस के शामिल है।

भारत टैक्सी भारत का पहला ड्राइवर-ओन्ड कोऑपरेटिव मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। इसमें कोई कमीशन नहीं है। इसमें ड्राइवर उतना कमाते हैं जितना वे डिजर्व करते हैं और कस्टमर सही, ट्रांसपेरेंट किराया देते हैं। यह प्लेटफॉर्म एक खुले, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है, जिससे भरोसा और अकाउंटेबिलिटी पक्की होती है।

