गजब! देश की इस नंबर-2 कार कंपनी ने EV सेगमेंट में भी उड़ाया गर्दा, बेस्ट सेलिंग में पहुंचे इसके दो इलेक्ट्रिक मॉडल

इस समय देश की नंबर-2 कार कंपनी महिंद्रा EV सेगमेंट में भी तहलका मचा रही है। महिंद्रा के BE 6 और XEV 9e की मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। इसके दोनों मॉडल बेस्ट सेलिंग बन चुके हैं। आइए इसकी डिटेल जानते हैं।

महिंद्रा के BE 6 और XEV 9e ने कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों के इतिहास में नया अध्याय लिख दिया है। जहां पहले महिंद्रा की e2o, e2o Plus, eVerito और XUV400 जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बाजार में ज्यादा असर नहीं छोड़ पाईं, वहीं ये दोनों नई SUV न सिर्फ बिक्री में धमाल मचा रही हैं, बल्कि ब्रांड की छवि भी बदल रही हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

टूट गए पुराने रिकॉर्ड जनवरी से जुलाई 2025 के बीच BE 6 और XEV 9e की कुल 23,078 यूनिट्स बिकीं। यह महिंद्रा की रिकॉर्ड 3,51,065 SUV सेल्स का 6.5% है। वहीं, भारत में बेची गई 91,058 इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स में इनका हिस्सा 17% रहा।

XEV 9e की धमाकेदार बढ़त XEV 9e की पॉपुलैरिटी BE 6 से कहीं ज्यादा रही। 2025 के पहले चार महीनों में XEV 9e की 7,863 यूनिट्स बिकीं, जबकि BE 6 की सिर्फ 3,175 यूनिट्स। अप्रैल में तो यह अंतर और बढ़ गया। जी हां, क्योंकि इस टाइम पीरियड में XEV 9e ने 2,441 यूनिट्स बेचीं, जबकि BE 6 की सिर्फ 550 यूनिट हुई।

इसकी वजह इसका कूप-स्टाइल डिजाइन, ज्यादा स्पेस और 663-लीटर का yबूट है। फैमिली बायर्स के लिए ये पैकेज काफी परफेक्ट है।

फुली इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार दोनों SUVs महिंद्रा के INGLO इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, जो पेट्रोल-डीजल प्लेटफॉर्म से मॉडिफाई करने के बजाय शुरू से EV के लिए डिजाइन किया गया है।

इसमें 59 kWh और 79kWh का बैटरी ऑप्शन मिलता है। इसकी रेंज 542 km से 683 km (कंपनी दावा) तक है। इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो BE 6 सिर्फ 6.7 सेकेंड में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 202 km/h की है। XEV 9e सिर्फ 6.8 सेकेंड में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ लेती है।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी में टॉप-क्लास BE 6 में फाइटर-जेट स्टाइल कॉकपिट और XEV 9e में ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट मिलता है। दोनों में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), हाई-कनेक्टिविटी फीचर्स और प्रीमियम बिल्ड क्वॉलिटी है।

डिलीवरी और प्रोडक्शन मार्च 2025 में डिलीवरी शुरू होने के बाद महिंद्रा ने तेजी से प्रोडक्शन बढ़ाया। दो महीने में ही 10,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार हो गया। मल्टीपल बैटरी और ट्रिम ऑप्शन ने ग्राहकों को ज्यादा चॉइस दी, जिससे दोनों मॉडल अलग-अलग सेगमेंट में हिट हो गए।