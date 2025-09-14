Banks Face Car Loan Cancellations in Run Up To Sept 22 GST Rate Cut-Off Date, check all details बैंकों में मची कार लोन कैंसिल कराने की होड़, GST घटने से क्या होगी और बचत? जानिए कितना फायदे का सौदा, Auto Hindi News - Hindustan
बैंकों में मची कार लोन कैंसिल कराने की होड़, GST घटने से क्या होगी और बचत? जानिए कितना फायदे का सौदा

हाल ही में कारों पर GST दरों में बड़ी कटौती का ऐलान हुआ है। यही वजह है कि कई ग्राहक, जिन्होंने पहले ही कार लोन अप्रूव करा लिया था, अब बैंकों से उसे कैंसिल करवा रहे हैं। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 09:26 PM
आने वाले 22 सितंबर से कार खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है। जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में कारों पर जीएसटी दरों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। यही वजह है कि कई ग्राहक, जिन्होंने पहले ही कार लोन अप्रूव करा लिया था, अब बैंकों से उसे कैंसिल करवा रहे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों हो रहा है ऐसा?

अभी तक कारों पर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन 22 सितंबर से 1,200 सीसी तक की कारों पर जीएसटी घटकर 18% हो जाएगा। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा, क्योंकि कार की कीमत कम हो जाएगी।जब कार की कीमत घटेगी, तो लोन की रकम भी कम लेनी पड़ेगी।

बैंकों की स्थिति

एक पब्लिक सेक्टर बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कई ग्राहक अब इंतजार करना चाहते हैं, ताकि वे कम कीमत पर कार खरीद सकें।

कैंसिलेशन चार्ज बहुत कम हैं, इसलिए लोग पुराने लोन को रद्द कर, नए जीएसटी दर लागू होने के बाद नया लोन लेने का प्लान बना रहे हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई बैंकों ने इस सीजन में प्रोसेसिंग चार्ज माफ कर दिए हैं।

ग्राहकों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

अगर कार डीलर ने इनवॉइस जारी कर दिया है, तो पुरानी जीएसटी दर ही लागू होगी। लेकिन, अगर इनवॉइस अभी तक नहीं बना, तो ग्राहक को नई दर का फायदा मिलेगा। कई खरीदार अब सोच रहे हैं कि कम टैक्स का फायदा उठाकर बेहतर वेरिएंट (जैसे 1,300 सीसी तक की कारें) खरीदें।

जीएसटी कट से और क्या होगा सस्ता?

कारों के अलावा लगभग 400 प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे, जिनमें साबुन, शैम्पू, एसी, ट्रैक्टर और अन्य सामान शामिल हैं। ये नई दरें नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से लागू होंगी। ऑटो कंपनियों के पास फिलहाल लगभग 2,500 करोड़ का सेस जमा है, लेकिन 22 सितंबर से नया सिस्टम लागू होने के बाद यह सेस खत्म हो जाएगा। फिलहाल, कारों पर कुल टैक्स 29% से 50% तक लगता है (कार के आकार और इंजन क्षमता के अनुसार)। लेकिन, 22 सितंबर से 1,200cc तक पेट्रोल और डीजल कारों पर सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा, जबकि बड़ी कारों और एसयूवी पर 40% तक टैक्स लगेगा।

ग्राहकों के लिए यह कार खरीदने का सुनहरा मौका है। जो लोग अब तक किसी वजह से रुके थे, वे नवरात्रि से नई कार लेने का मन बना रहे हैं। बैंकों के लिए यह थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन ग्राहकों को इससे सीधी बचत होने वाली है।

