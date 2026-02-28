350Km की दूरी, 2 घंटे में पूरी! इन दो शहरों के लिए बन रहा नया एक्सप्रेसवे, जानिए गडकरी का मास्टर प्लान

देश के अलग-अलग हिस्सों में कई नए एक्सप्रेसवे और हाईवे पर काम चल रहा है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बड़े-बड़े दावे भी करते नजर आते हैं। अब उन्होंने चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा है, जो अभी बन रहा है।

देश के अलग-अलग हिस्सों में कई नए एक्सप्रेसवे और हाईवे पर काम चल रहा है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बड़े-बड़े दावे भी करते नजर आते हैं। अब उन्होंने चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा है, जो अभी बन रहा है। गडकरी ने कहा कि एक बार प्रोजेक्ट पूरा हो जाने पर चेन्नई और बेंगलुरु के बीच आने-जाने का समय सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। वो जिस एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं वो NE7 है। इसे ऑफिशियली बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है।

यह एक्सप्रेसवे होसकोटे (बैंगलोर नहीं) से शुरू होकर श्रीपेरंबदूर (चेन्नई नहीं) तक जाता है, जो 260Km का हिस्सा कवर करता है। ये एक्सप्रेसवे अभी थोड़ा चालू है और इस साल के आखिर तक काम पूरा होने की उम्मीद है। गडकरी का दावा है कि यह एक्सप्रेसवे इन दोनों शहरों के बीच आने-जाने का समय बहुत कम कर देगा। अभी, इस रास्ते पर 350Km की दूरी तय करने में लगभग 7 घंटे लगते हैं। गडकरी के मुताबिक, इन दोनों मेट्रो शहरों के बीच की दूरी घटकर 260Km हो जाएगी और इससे यात्रा का टाइम घटकर सिर्फ 2 घंटे हो जाएगा।

दूरी घटकर 260Km हो जाएगी पेपर पर दोनों शहरों के बीच की दूरी घटकर 260Km हो जाएगी और इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 120Km/h होगी। यह अट्रैक्टिव लगता है और यही कारण है कि ज्यादातर लोग इस दावे पर विश्वास करेंगे। हालांकि, जमीनी हकीकत अलग होने वाली है। कर्नाटक में एक्सप्रेसवे का पश्चिमी छोर होसकोटे से शुरू होता है। पेपर पर होसकोटे बेंगलुरु का हिस्सा भी नहीं है। यह बेंगलुरु ग्रामीण जिले में आता है।

श्रीपेरंबदूर के साथ भी यही मामला है। हालांकि, यह कांचीपुरम जिले में स्थित एक व्यस्त औद्योगिक शहर है, लेकिन यह चेन्नई शहर के केंद्र से 40Km दूर है। हालांकि, यह चेन्नई महानगरीय क्षेत्र में आता है, लेकिन यह वास्तव में एक औद्योगिक शहर है जो मध्य चेन्नई से 40Km दूर है।

2 घंटे में यात्रा पूरी करने के चैलेंज अगर आप इन दो इलाकों से हैं, तो आपके लिए एक्सप्रेसवे से जुड़कर अपनी यात्रा शुरू करना आसान हो सकता है। अगर आप बेंगलुरु या चेन्नई के बीच से यात्रा कर रहे हैं, तो होसकोटे या श्रीपेरंबदूर पहुंचने में आपको आसानी से एक घंटे से ज्यादा समय लगेगा। अगर आप एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी को तेज से भी चलाते हैं, तो भी आप 2 घंटे में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे।