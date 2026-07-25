मारुति ब्रेजा हुई लॉन्च, अब इन 5 कारों का फेसलिफ्ट मॉडल आएगा; इसमें अर्टिगा, बलेनो, फ्रोंक्स भी शामिल

अब ये कॉम्पैक्ट SUV पहले से ज्यादा दमदार, फीचरिस्टिक और माइलेज वाली हो गई है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि कंपनी के फेसलिफ्ट मॉडल ब्रेजा पर ही रुकने वाले हैं। दरअसल, कंपनी जल्द ही अपने कई और अहम प्रोडक्ट्स को भी मिड-लाइफ अपडेट मिलेंगे।

अब कंपनी इन 5 कारों का फेसलिफ्ट मॉडल लाएगी

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Maruti Suzuki Baleno 2026

मारुति सुजुकी इंडिया अपनी ब्रेजा फेसलिफ्ट भारतीय बाजार में लॉन्च कर चुकी है। अब ये कॉम्पैक्ट SUV पहले से ज्यादा दमदार, फीचरिस्टिक और माइलेज वाली हो गई है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि कंपनी के फेसलिफ्ट मॉडल ब्रेजा पर ही रुकने वाले हैं। दरअसल, कंपनी जल्द ही अपने कई और अहम प्रोडक्ट्स को भी मिड-लाइफ अपडेट (फेसलिफ्ट) मिलेंगे। ऑटोमोटिव मॉडल्स की डिमांड बनाए रखने के लिए समय-समय पर अपडेट जरूरी हैं, खासकर मास-मार्केट सेगमेंट में। यहां उन 5 फेसलिफ्टेड मारुति कारों पर एक नजर डालते हैं, जो जल्द ही लॉन्च होने वाली हैं।

1. बलेनो फेसलिफ्ट

बलेनो प्रीमियम हैचबैक ग्रहकों के बीच पॉपुलर बनी हुई है। मौजूदा जनरेशन की बलेनो पहली बार 2022 की शुरुआत में लॉन्च हुई थी। इस साल इसके फेसलिफ्ट की उम्मीद है। इससे हैचबैक में बड़े डिजाइन बदलाव और ज्यादा फीचर्स आएंगे। पहले देखी गई टेस्ट कार से पता चलता है कि इसके फ्रंट लुक में बड़े बदलाव होंगे। कार में नई ग्रिल, नए डिजाइन वाले हेडलैंप और नया फ्रंट बंपर देखने को मिलेगा। साइड व्यू में बस मामूली बदलाव दिख सकते हैं। फेसलिफ्ट में नए एलॉय व्हील्स मिलने की संभावना है। पिछले हिस्से में भी थोड़ा-बहुत नया डिजाइन देखने को मिल सकता है।

2. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट

ग्रैंड विटारा भी 2022 में लॉन्च हुई थी। अब इसे फेसलिफ्ट देने का समय आ गया है। मारुति इसे इस साल दिवाली के आसपास लॉन्च कर सकती है। उम्मीद है कि इससे गाड़ी में छोटे-मोटे डिजाइन बदलाव और ज्यादा फीचर्स आएंगे। SUV में बड़ी ग्रिल, नए डिजाइन वाले बंपर, अपडेटेड LED हेडलैंप और टेल लैंप, और नए व्हील्स मिल सकते हैं। इन बदलावों से गाड़ी का लुक और बेहतर होगा। अंदर की तरफ, SUV में शायद बड़ी 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। इसमें ADAS फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल और CNG इंजन मिलेगा।

3. मारुति इनविक्टो फेसलिफ्ट

इनविक्टो, इनोवा हाइक्रॉस का मारुति वर्जन है। इसे भी 2026 के आखिर में या 2027 की शुरुआत में फेसलिफ्ट मिलेगा। इस अपडेट से MPV के डिजाइन में बदलाव होंगे, जैसे नए बंपर, नए डिजाइन वाला ग्रिल सेक्शन मिल सकता है। सबसे बड़ा सुधार शायद केबिन के अंदर होगा। फेसलिफ्ट में JBL ऑडियो सिस्टम, बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दूसरी लाइन की सीटों के लिए ओटोमन जैसे और भी कई फीचर्स मिलेंगे। नई इनविक्टो में मौजूदा मॉडल वाला ही 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन इस्तेमाल होगा।

4. फ्रोंक्स फेसलिफ्ट

फ्रोंक्स भारत में अच्छी बिक रही है। मारुति सुज़ुकी इस साल कभी भी इसका फेसलिफ्ट लाने की योजना बना रही है। इससे क्रॉसओवर के डिजाइन में छोटे-मोटे बदलाव और ज्यादा फ़ीचर्स आएंगे। गाड़ी में बड़ी टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें और ADAS जैसे फ़ीचर्स जोड़े जा सकते हैं। पावरट्रेन ऑप्शन में 1.2L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0L टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेंगे। ऐसी भी संभावना है कि मारुति फेसलिफ्ट पर सीरीज हाइब्रिड पावरट्रेन लाएगी। इस सेटअप से बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी मिलने की उम्मीद है।