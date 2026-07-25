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मारुति ब्रेजा हुई लॉन्च, अब इन 5 कारों का फेसलिफ्ट मॉडल आएगा; इसमें अर्टिगा, बलेनो, फ्रोंक्स भी शामिल

By Narendra Jijhontiya
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अब ये कॉम्पैक्ट SUV पहले से ज्यादा दमदार, फीचरिस्टिक और माइलेज वाली हो गई है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि कंपनी के फेसलिफ्ट मॉडल ब्रेजा पर ही रुकने वाले हैं। दरअसल, कंपनी जल्द ही अपने कई और अहम प्रोडक्ट्स को भी मिड-लाइफ अपडेट मिलेंगे।

Baleno To Invicto, 5 Upcoming Facelifted Maruti Cars
अब कंपनी इन 5 कारों का फेसलिफ्ट मॉडल लाएगी
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मारुति सुजुकी इंडिया अपनी ब्रेजा फेसलिफ्ट भारतीय बाजार में लॉन्च कर चुकी है। अब ये कॉम्पैक्ट SUV पहले से ज्यादा दमदार, फीचरिस्टिक और माइलेज वाली हो गई है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि कंपनी के फेसलिफ्ट मॉडल ब्रेजा पर ही रुकने वाले हैं। दरअसल, कंपनी जल्द ही अपने कई और अहम प्रोडक्ट्स को भी मिड-लाइफ अपडेट (फेसलिफ्ट) मिलेंगे। ऑटोमोटिव मॉडल्स की डिमांड बनाए रखने के लिए समय-समय पर अपडेट जरूरी हैं, खासकर मास-मार्केट सेगमेंट में। यहां उन 5 फेसलिफ्टेड मारुति कारों पर एक नजर डालते हैं, जो जल्द ही लॉन्च होने वाली हैं।

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1. बलेनो फेसलिफ्ट
बलेनो प्रीमियम हैचबैक ग्रहकों के बीच पॉपुलर बनी हुई है। मौजूदा जनरेशन की बलेनो पहली बार 2022 की शुरुआत में लॉन्च हुई थी। इस साल इसके फेसलिफ्ट की उम्मीद है। इससे हैचबैक में बड़े डिजाइन बदलाव और ज्यादा फीचर्स आएंगे। पहले देखी गई टेस्ट कार से पता चलता है कि इसके फ्रंट लुक में बड़े बदलाव होंगे। कार में नई ग्रिल, नए डिजाइन वाले हेडलैंप और नया फ्रंट बंपर देखने को मिलेगा। साइड व्यू में बस मामूली बदलाव दिख सकते हैं। फेसलिफ्ट में नए एलॉय व्हील्स मिलने की संभावना है। पिछले हिस्से में भी थोड़ा-बहुत नया डिजाइन देखने को मिल सकता है।

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2. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट
ग्रैंड विटारा भी 2022 में लॉन्च हुई थी। अब इसे फेसलिफ्ट देने का समय आ गया है। मारुति इसे इस साल दिवाली के आसपास लॉन्च कर सकती है। उम्मीद है कि इससे गाड़ी में छोटे-मोटे डिजाइन बदलाव और ज्यादा फीचर्स आएंगे। SUV में बड़ी ग्रिल, नए डिजाइन वाले बंपर, अपडेटेड LED हेडलैंप और टेल लैंप, और नए व्हील्स मिल सकते हैं। इन बदलावों से गाड़ी का लुक और बेहतर होगा। अंदर की तरफ, SUV में शायद बड़ी 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। इसमें ADAS फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल और CNG इंजन मिलेगा।

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3. मारुति इनविक्टो फेसलिफ्ट
इनविक्टो, इनोवा हाइक्रॉस का मारुति वर्जन है। इसे भी 2026 के आखिर में या 2027 की शुरुआत में फेसलिफ्ट मिलेगा। इस अपडेट से MPV के डिजाइन में बदलाव होंगे, जैसे नए बंपर, नए डिजाइन वाला ग्रिल सेक्शन मिल सकता है। सबसे बड़ा सुधार शायद केबिन के अंदर होगा। फेसलिफ्ट में JBL ऑडियो सिस्टम, बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दूसरी लाइन की सीटों के लिए ओटोमन जैसे और भी कई फीचर्स मिलेंगे। नई इनविक्टो में मौजूदा मॉडल वाला ही 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन इस्तेमाल होगा।

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4. फ्रोंक्स फेसलिफ्ट
फ्रोंक्स भारत में अच्छी बिक रही है। मारुति सुज़ुकी इस साल कभी भी इसका फेसलिफ्ट लाने की योजना बना रही है। इससे क्रॉसओवर के डिजाइन में छोटे-मोटे बदलाव और ज्यादा फ़ीचर्स आएंगे। गाड़ी में बड़ी टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें और ADAS जैसे फ़ीचर्स जोड़े जा सकते हैं। पावरट्रेन ऑप्शन में 1.2L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0L टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेंगे। ऐसी भी संभावना है कि मारुति फेसलिफ्ट पर सीरीज हाइब्रिड पावरट्रेन लाएगी। इस सेटअप से बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी मिलने की उम्मीद है।

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5. मारुति सुज़ुकी अर्टिगा फेसलिफ्ट
अर्टिगा सालों से MPV सेगमेंट में छाई हुई है। मारुति सुज़ुकी इस साल इसका फेसलिफ्ट लाने की योजना बना रही है। इसका डिजाइन और प्रैक्टिकैलिटी वैसी ही रहेगी। हालांकि, फेसलिफ्ट से गाड़ी को ज्यादा मॉडर्न लुक और बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे। नए मॉडल में ओवरऑल सेफ्टी लेवल भी बेहतर होगा। मैकेनिकल तौर पर, अर्टिगा भरोसेमंद 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और CNG पावरट्रेन के साथ ही आती रहेगी। CNG वर्जन में फेसलिफ्ट के साथ अंडरबॉडी CNG टैंक मिलने की संभावना है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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