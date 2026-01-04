इस कार के आगे फ्रोंक्स, डिजायर, स्विफ्ट, ब्रेजा की बोलती बंद, बनी नंबर-1; 30km का माइलेज, कीमत ₹5.99 लाख

संक्षेप: मारुति बलेनो (Maruti Baleno) ने कंपनी की होलसेल बिक्री में सभी मॉडलों को पीछे छोड़ते हुए टॉप पोजिशन हासिल कर ली। दिसंबर 2025 की होलसेल रिपोर्ट के मुताबिक, बलेनो (Baleno) की 22,108 यूनिट्स बिकीं। आइए जरा विस्तार से इसकी बिक्री डिटेल्स जानते हैं।

Jan 04, 2026 05:47 pm IST

भारतीय कार बाजार में जहां बीते कुछ समय से SUV और बड़ी गाड़ियों का दबदबा देखने को मिल रहा था, वहीं दिसंबर 2025 में कॉम्पैक्ट कारों ने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। खासतौर पर मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) ने कंपनी की होलसेल बिक्री में सभी मॉडलों को पीछे छोड़ते हुए टॉप पोजिशन हासिल कर ली। आइए जरा विस्तार से इसकी बिक्री डिटेल्स जानते हैं।

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की दिसंबर 2025 की होलसेल रिपोर्ट के मुताबिक, बलेनो (Baleno) की 22,108 यूनिट्स बिकीं, जिससे यह महीने की सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति (Maruti) कार बन गई है। इस दौरान बलेनो (Baleno) ने न सिर्फ अपनी ही सिब्लिंग कारों को, बल्कि फ्रोंक्स (Fronx) और टाटा नेक्सन (Tata Nexon) जैसी पॉपुलर कारों को भी पीछे छोड़ दिया।

दिलचस्प बात यह है कि पूरे कैलेंडर ईयर 2025 में जहां मारुति डिजायर (Maruti Dzire) करीब 2.14 लाख यूनिट्स के साथ बेस्टसेलर रही, वहीं सिर्फ दिसंबर महीने में बलेनो (Baleno) ने बाजी मार ली।

दिसंबर 2025 में मारुति सुजुकी की टॉप-5 कारें

दिसंबर 2025 की बिक्री लिस्ट में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की टॉप-5 कारों में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बलेनो (Baleno) रही, जिसने 22,108 यूनिट की सेल हासिल की। फ्रोंक्स (Fronx) की 20,700 यूनिट, डिजायर (Dzire) की 19,100 यूनिट, स्विफ्ट (Swift) की 18,800 यूनिट और ब्रेजा (Brezza) की 17,700 यूनिट सेल हुई। यह साफ दिखाता है कि हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट ने एक बार फिर ग्राहकों का भरोसा जीता है।

कॉम्पैक्ट कारों की इस वापसी के पीछे सबसे बड़ी वजह GST दरों में कटौती मानी जा रही है। GST 2.0 के तहत छोटे और कॉम्पैक्ट वाहनों को टैक्स में राहत मिली, जिससे इनकी कीमतें पहले से ज्यादा किफायती हो गईं। इसका सीधा फायदा बलेनो (Baleno), फ्रोंक्स (Fronx) और डिजायर (Dzire) जैसी कारों को मिला।

डिस्काउंट और स्टॉक क्लियरेंस का भी असर

इसके अलावा दिसंबर 2025 में MY2025 मॉडल्स का स्टॉक क्लियर करने के लिए दिए गए आकर्षक डिस्काउंट ने भी बिक्री को रफ्तार दी। किफायती कीमत, बेहतर माइलेज और भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू ने ग्राहकों को फिर से कॉम्पैक्ट कारों की ओर मोड़ दिया।

क्या SUV का क्रेज कम हो रहा है?

हालांकि, SUV की डिमांड अब भी मजबूत है, लेकिन दिसंबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि कॉम्पैक्ट कारें अभी भी भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई हैं, खासकर जब कीमत और माइलेज जैसे फैक्टर अहम हो जाते हैं।