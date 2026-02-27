Hindustan Hindi News
प्रीमियम बाइक्स अब आपके बजट में! बजाज-ट्रायंफ ला रही है सस्ती मोटरसाइकिल, जानिए क्या है प्लानिंग

Feb 27, 2026 03:54 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने कहा है कि अप्रैल, 2026 में कंपनी अपनी नई सब-350cc (350cc से कम) ट्रायम्फ मोटरसाइकिलें लॉन्च करेगी। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है। इसके पीछे भारत का नया टैक्स ढांचा है।

बजाज ऑटो एंड ट्रायम्फ (Triumph) मिलकर अपनी पॉपुलर 400cc बाइक्स को नए कलेवर और कम इंजन कैपिसिटी के साथ उतारने की तैयारी में हैं। बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने कहा है कि अप्रैल, 2026 में कंपनी अपनी नई सब-350cc (350cc से कम) ट्रायम्फ मोटरसाइकिलें लॉन्च करेगी। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है। इसके पीछे भारत का नया टैक्स ढांचा है, जिसे पिछले साल के अंत में लागू किया गया था। इस नए कदम से उन ग्राहकों को सीधा फायदा होगा जो कम बजट में प्रीमियम बाइक चाहते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

क्या है बदलाव की बड़ी वजह

इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह GST का गणित है। भारत में 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर भारी-भरकम 40 पर्सेंट जीएसटी लगता है। जबकि 350cc या उससे कम कैपिसिटी वाली बाइक्स पर यह केवल 18 पर्सेंट है। ट्रायम्फ की मौजूदा रेंज जैसे Speed 400 और Scrambler 400 X में 399cc का इंजन है, जिसकी वजह से ये महंगी पड़ती हैं। अब कंपनी अपने इसी इंजन में बदलाव करके इसकी क्षमता को 350cc के नीचे लाएगी। इससे टैक्स का बोझ कम होगा और शोरूम पर इन बाइक्स की कीमतें काफी गिर जाएंगी।

क्या है कंपनी की प्लानिंग

तकनीकी रूप से देखें तो कंपनी कोई बिल्कुल नया इंजन बनाने के बजाय मौजूदा 399cc लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन में ही सुधार करेगी। इंजन के 'बोर साइज' को कम करके इसकी कैपिसिटी को 350cc के दायरे में लाया जाएगा। जाहिर है कि इससे पावर में थोड़ी कमी आएगी। मौजूदा इंजन जहां 40bhp की पावर और 37.5Nm का टॉर्क देता है। वहीं नया वैरिएंट लगभग 34-35 hp की पावर दे सकता है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल और राइडिंग अनुभव में बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा।

पल्सर रेंज में भी हो सकता है अपडेट

हैरानी की बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ ट्रायम्फ तक सीमित नहीं रहने वाला है। आने वाले समय में केटीएम (KTM) की 390 रेंज और बजाज की अपनी डोमिनार 400 (Dominar 400) व NS 400Z में भी इसी तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं ताकि वे भी टैक्स छूट का फायदा उठा सकें। साथ ही, पल्सर रेंज में भी इस साल के मध्य तक बड़े अपडेट्स आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, अप्रैल 2026 से भारतीय सड़कों पर प्रीमियम बाइक्स का एक नया और किफायती दौर शुरू होने वाला है, जो मिडिल-वेट सेगमेंट की पूरी तस्वीर बदल सकता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

