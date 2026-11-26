बजाज के इस थ्री-व्हीलर का कमाल, सिंगल चार्ज पर 394Km+ दौड़ा; इंडिया बुक और एशिया बुक में रिकॉर्ड दर्ज
बजाज WEGO के ये दोनों रिकॉर्ड्स को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है। दोनों ऑर्गनाइजेशन द्वारा कम्बाइंड तौर से सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे।
बजाज ऑटो देश के साथ दुनिया की भई सबसे बड़ी टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर कंपनियों में से एक है। कंपनी ने आज अपने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ब्रांड बजाज WEGO द्वारा बनाए गए दो रिकॉर्ड की घोषणा की। बजाज WEGO ने एक बार चार्ज करने पर इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया। इसने तमिलनाडु में नामक्कल और तिरुनेलवेली के बीच 394.2 Km की यात्रा की। यह 9 दिनों में कुल 4,023 Km की दूरी तय करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करने वाला पहला इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बन गया।
ये दोनों रिकॉर्ड्स को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है। दोनों ऑर्गनाइजेशन द्वारा कम्बाइंड तौर से सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। बजाज WEGO को इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ग्राहकों की रेंज जरूरतों को मैक्सिमम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Bajaj WEGO P70
₹ 3.23 - 3.63 लाख
Bajaj WEGO P50
₹ 3.12 - 3.69 लाख
Mahindra Treo
₹ 3.23 - 3.88 लाख
Piaggio Ape E City FX Max
₹ 3.3 लाख
Greaves Eltra City Xtra
₹ 3.57 लाख
Euler NEO HiRANGE
₹ 3.1 - 4.08 लाख
'महा-रेंज' के लिए डिजाइन किया गया
तमिलनाडु में नामक्कल और तिरुनेलवेली के बीच एक बार चार्ज करने पर हासिल किया गया इसका 394.2 Km का रिकॉर्ड, अलग-अलग भारतीय इलाकों और सड़क स्थितियों में रियल वर्ल्ड की स्थितियों में इसकी रेंज कैपेसिटी को प्रदर्शित करता है। ऑपरेटर्स के लिए, इसका मतलब कम चार्जिंग रुकावटों के साथ लंबी दूरी तय करना और दिन भर में लंबी यात्राओं का मैनेजमेंट करना है।
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए पहली बार क्रॉस-कंट्री
बजाज WEGO की 4023 Km की यात्रा 27 अक्टूबर, 2026 को लाल चौक, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर से शुरू हुई और 9 दिनों में दूरी तय करते हुए 5 नवंबर, 2026 को कन्याकुमारी, तमिलनाडु में समाप्त हुई। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के निर्णायक नरविजय यादव, श्रीनगर में अभियान में शामिल हुए। संजय भोला, जो दोनों ऑर्गनाइजेशन के निर्णायक भी हैं, वो कन्याकुमारी में यात्रा के अंतिम चरण के दौरान उपस्थित रहे।
इंडीपेंडेंट रिकॉर्ड ऑर्गनाइजेशन द्वारा मान्यता
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 19 सालों से अधिक समय से रिकॉर्ड बनाने में लगा हुआ है और भारत सरकार के साथ रजिस्टर्ड है। यह एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से एफिलेटेड है और वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में एक बैठक में एसिया रिकॉर्ड बुक्स के चीफ एडिटर के बीच बनी सहमति के आधार पर एशियन प्रोटोकॉल ऑफ रिकॉर्ड्स (APRs) को फॉलो करता है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भारत, वियतनाम, इंडो-चीन, लाओस और नेपाल सहित प्रमुख राष्ट्रीय रिकॉर्ड बुक्स के रिकॉर्ड धारकों को एक साथ लाता है, जो उन्हें उपलब्धियों की तुलना करने और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर्स के तौर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह 40,000 एंट्रीज का डेटाबेस रखता है। साथ में दो इंडीपेंटली रूप से रजिस्टर्ड रिकॉर्ड बजाज WEGO के 'महा-रेंज' प्रस्ताव को वैलिड करते हैं, जो इसकी सिंगल-चार्ज रेंज और सस्टेंन एंडुरेंस दोनों को प्रदर्शित करता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें