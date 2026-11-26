बजाज WEGO के ये दोनों रिकॉर्ड्स को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है। दोनों ऑर्गनाइजेशन द्वारा कम्बाइंड तौर से सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे।

बजाज के इस थ्री-व्हीलर का कमाल

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Bajaj WEGO P70

बजाज ऑटो देश के साथ दुनिया की भई सबसे बड़ी टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर कंपनियों में से एक है। कंपनी ने आज अपने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ब्रांड बजाज WEGO द्वारा बनाए गए दो रिकॉर्ड की घोषणा की। बजाज WEGO ने एक बार चार्ज करने पर इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया। इसने तमिलनाडु में नामक्कल और तिरुनेलवेली के बीच 394.2 Km की यात्रा की। यह 9 दिनों में कुल 4,023 Km की दूरी तय करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करने वाला पहला इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बन गया।

ये दोनों रिकॉर्ड्स को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है। दोनों ऑर्गनाइजेशन द्वारा कम्बाइंड तौर से सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। बजाज WEGO को इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ग्राहकों की रेंज जरूरतों को मैक्सिमम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

'महा-रेंज' के लिए डिजाइन किया गया

तमिलनाडु में नामक्कल और तिरुनेलवेली के बीच एक बार चार्ज करने पर हासिल किया गया इसका 394.2 Km का रिकॉर्ड, अलग-अलग भारतीय इलाकों और सड़क स्थितियों में रियल वर्ल्ड की स्थितियों में इसकी रेंज कैपेसिटी को प्रदर्शित करता है। ऑपरेटर्स के लिए, इसका मतलब कम चार्जिंग रुकावटों के साथ लंबी दूरी तय करना और दिन भर में लंबी यात्राओं का मैनेजमेंट करना है।

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए पहली बार क्रॉस-कंट्री

बजाज WEGO की 4023 Km की यात्रा 27 अक्टूबर, 2026 को लाल चौक, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर से शुरू हुई और 9 दिनों में दूरी तय करते हुए 5 नवंबर, 2026 को कन्याकुमारी, तमिलनाडु में समाप्त हुई। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के निर्णायक नरविजय यादव, श्रीनगर में अभियान में शामिल हुए। संजय भोला, जो दोनों ऑर्गनाइजेशन के निर्णायक भी हैं, वो कन्याकुमारी में यात्रा के अंतिम चरण के दौरान उपस्थित रहे।